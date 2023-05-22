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State of Neuquén routes today, Monday, May 22, 2023

by admin
State of Neuquén routes today, Monday, May 22, 2023
Ruta Section Status Transit LARGE GATE – CHIHUIDOS – EMP RP 7 EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC. TCP CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO FIELD POCKED AND SAW SECTORS TCP EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16 ROAD WITH DEFORMATIONS. TCP EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40 POCKED AND SAW SECTORS. TCP EMP. RP 7 (WATER POINT) – RINCÓN DE LOS SAUCES EQUIPMENT OPERATING IN THE REPAVEMENT WORK. HEAVY TRAFFIC. TCP OCTAVIO PICO – CATRIEL CRUISE MUD ON ROAD. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAWS. TCP CATRIEL CRUISE – RINCON DE LOS SAUCES HEAVY TRAFFIC. TCP CORNER OF LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40 POOLED SECTORS. TCP CHOS MALAL – THE CHOLAR POCKED AND SAW SECTORS. TCP EL CHOLAR – PICHACHEN POCEADO AND SERRUCHO SECTORS. INTERNATIONAL PASS ENABLED TCP NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51 HEAVY TRAFFIC. DIVERSIONS DUE TO ROAD DUPLICATION WORKS. TCP LTE C/RÍO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8) HEAVY TRAFFIC. TCP EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17) CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENTS IN SECTORS. TCP AñELO (EMP. RP 17) – EMP. RP 5 PRESENCE OF EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION AND SHOULDER STABILIZATION TASKS TCP EMP. RP 5 – LOS RANQUILES – EMP. RN 40 POOLED SECTORS. TCP EMP. RP 51 – EMP. RP 7 HEAVY TRAFFIC. TCP EMP. RP 7 (THE CROSSING) – CATRIEL CRUISE SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING. TCP THE CRUISES – MOQUEHUE (EMP. RP 13) POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS. TCP MOQUEHUE – ÑORQUINCO POOLED SECTORS AND MUD. CARRYING CHAINS. TCP ÑORQUINCO – EMP. RP 23 POOLED SECTORS AND MUD. CARRYING CHAINS. TCP ZAPALA – FIRST PINES WET ASPHALT TAPE. SECTORS WITH POTHOLES. TCP FIRST PINES – LITRÁN POOLED SECTORS, SECTORS WITH ICE, MANDATORY CARRYING OF CHAINS. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRANSIT AT NIGHT. TCP LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERIE – BATEA MAHUIDA SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS. TCP ANGOSTURA / GENDARMERIE – ICALMA PASS SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS. TCP ICALMA STEP SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS. STEP ENABLED. TCP ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO DOWNTOWN WET ASPHALT TAPE. ROADWAY WITH DEFORMATIONS. TCP COVUNCO CENTER – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO) EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPED. TCP THREE STONES – PASS OF THE INDIANS RAFT POCKED SECTORS.LOOSE GRAVEL TCP EMP. RP 8 – YEAR SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING. TCP YEAR – PLAZA HUINCUL PRECAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS TCP PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237) SECTORS WITH POTHOLES. TCP EMP. RP 23 – RUCA CHOROI POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS. TCP EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO WORK IN PROGRESS. EQUIPMENT OPERATING IN CALZADA WIDENING TCP PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40 SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (SPINAZO DEL ZORRO) SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé T
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LONCOPUé – EL HUECU POCKED AND SAW SECTORS. TCP EL HUECU – MANDOLEGUE – EL CHOLAR POOLED SECTORS. TCP NEUQUEN – ARROYITO TCP ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có TCP CUTRAL-Có – ZAPALA TCP JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO WET ASPHALT TAPE. TCP MALLEO – PILO LIL WET ASPHALT TAPE. TCP PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46) POOLED SECTORS AND MUD. CROSS SECTIONS. CLASSES. EQUIPMENT OPERATING. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINATED SECTORS WITH POTHOLES AND MUD. CARRYING CHAINS. TCP ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13) ROAD EQUIPMENT OPERATING IN THE REPAVEMENT WORK. SECTORS WITH ICE. POOLED SECTORS AND MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE. CARRYING CHAINS. TCP EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXED PINE POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING. CARRYING CHAINS. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRANSIT AT NIGHT. TCP EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTIN 1º DE MAYO (EMP. RP 46) POOLED SECTORS. TCP LONCOPUé – RISCOS BAYOS – HUALCUPéN WET ASPHALT TAPE. TCP HUALCUPEN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE T CAVIAHUE – COPAHUE T EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILóN – EMP. RP 4 POOLED SECTORS. TCP LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10) POOLED SECTORS. TCP EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10 POOLED SECTORS. TCP EMP. RP 2 – WAYLE NO WINTER MAINTENANCE I WAYLE – LAGUNA TRóMEN – EMP. RP 53 NO WINTER MAINTENANCE I ANDACOLLO – THE MICHES SECTORS WITH MUD. TCP ANDACOLLO – HUINGANCO POOLED SECTORS, STRONG GUSTS OF WIND. TCP CHOS MALAL – BARRANCAS MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242) MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234) MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTIN DE LOS ANDES WET ASPHALT TAPE, POSSIBLE FORMATION OF ICE, MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO WET ASPHALT TAPE, POSSIBLE FORMATION OF ICE, MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ACC. CHAPELCO – LAGO VILLARINO WET ASPHALT TAPE, POSSIBLE FORMATION OF ICE, MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LAKE VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA WET ASPHALT TAPE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237 WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO) WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ACC QUILA QUINA (RN 40) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP acc. BEAUTIFUL LAKE (RN 40) POOLED AND CLAY SECTORS TCP ACC. CAMPING CATRITRE (RN 40) POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú POOLED SECTORS. TCP CHOS MALAL – THE MENUCOS – THE SPRING T
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THE SPRING – THE PLAIN – ANDACOLLO T ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – THE SHEEP T THE SHEEP – VARVARCO – Aº AILINCO POOLED SECTORS AND MUD. VARVARCO – AºAILINCO IMTRANSITABLE TCP EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24 SECTORS WITH ICE IN CHACHIL SECTOR, OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23) WET ASPHALT TAPE. POOLED SECTORS. STRONG GUSTS OF WIND. TCP RAHUE (EMP. RP 23) – LAGO QUILLéN – LAGO HUI HUI POOLED SECTORS. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – PASS HUA HUM POOLED SECTORS. TCP ACC. BANDURRIAS (RP 48) POOLED SECTORS. TCP ACC. CHACHIN – LAKE QUEEN (RP 48) POOLED SECTORS. TCP PASO HUA HUM POOLED SECTORS. EQUIPMENT OPERATING. STEP INT. HUA HUM ENABLED FROM 9 TO 8 PM. TCP EMP. RN 237 – EMP. RN 234 POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RP 7 – EMP. RP 8 EQUIPMENT OPERATING TCP EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL) POOLED SECTORS. TCP EMP. PR 23 – LANÍN PN COVER ROAD WITH DEFORMATIONS. WET ASPHALT TAPE. TCP HOME PN LANÍN – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE) POOLED SECTORS AND MUD. TCP PASS MAMUIL MALAL (EXTROMEN) POCKED AND SAW SECTORS. PASS MAMUIL MALAL ENABLED FROM 9 AM TO 6 PM. TCP JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE CHIMEHUÍN RIVER – LAKE PAIMúN PAVED SECTORS WITH WET ROADS, SECTORS WITH PUCED GRAVEL AND MUD. TCP SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS PILLED SECTORS, SAW SECTORS, CLAY SECTORS. IMTRANSITABLE CARIRRIñE INTERNATIONAL PASS. TCP EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (EMP. RN 237) SECTORS POOLED AND WITH MUD. CORDOBA PASS – CONFLUENCE: DETERIORATED ROAD. TCP EMP. RP 63 – CALEUFú – LAGO FILO HUA HUM POOLED SECTORS AND MUD. TCP CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO SECTORS POOLED AND WITH MUD. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS. TCP EMP. RN 40 – BAYO HILL POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP PASS CARDENAL SAMOré WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED. TCP LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237) WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP EMP. RN 22 (ARROYITO) – STONE OF THE EAGLE MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP STONE OF THE EAGLE – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234) MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65) STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP CONFLUENCE – EMP. RN 40 STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21 T
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EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS AX PINE) FALL OF STONES. TCP EMP. RP 23 – AX PINE PASS T STEP PINE AX ROADWAY WITH LOW ADHESION DUE TO ICE AND WHITE WIND. INTERNATIONAL PASS DISABLED. NEW REPORT 11HS I

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