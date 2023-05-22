State of Neuquén routes today, Monday, May 22, 2023

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Ruta
Section Status
Transit
LARGE GATE – CHIHUIDOS – EMP RP 7
EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC.
TCP
CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO FIELD
POCKED AND SAW SECTORS
TCP
EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16
ROAD WITH DEFORMATIONS.
TCP
EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EMP. RP 7 (WATER POINT) – RINCÓN DE LOS SAUCES
EQUIPMENT OPERATING IN THE REPAVEMENT WORK. HEAVY TRAFFIC.
TCP
OCTAVIO PICO – CATRIEL CRUISE
MUD ON ROAD. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAWS.
TCP
CATRIEL CRUISE – RINCON DE LOS SAUCES
HEAVY TRAFFIC.
TCP
CORNER OF LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40
POOLED SECTORS.
TCP
CHOS MALAL – THE CHOLAR
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EL CHOLAR – PICHACHEN
POCEADO AND SERRUCHO SECTORS. INTERNATIONAL PASS ENABLED
TCP
NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51
HEAVY TRAFFIC. DIVERSIONS DUE TO ROAD DUPLICATION WORKS.
TCP
LTE C/RÍO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8)
HEAVY TRAFFIC.
TCP
EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17)
CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENTS IN SECTORS.
TCP
AñELO (EMP. RP 17) – EMP. RP 5
PRESENCE OF EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION AND SHOULDER STABILIZATION TASKS
TCP
EMP. RP 5 – LOS RANQUILES – EMP. RN 40
POOLED SECTORS.
TCP
EMP. RP 51 – EMP. RP 7
HEAVY TRAFFIC.
TCP
EMP. RP 7 (THE CROSSING) – CATRIEL CRUISE
SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
THE CRUISES – MOQUEHUE (EMP. RP 13)
POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS.
TCP
MOQUEHUE – ÑORQUINCO
POOLED SECTORS AND MUD. CARRYING CHAINS.
TCP
ÑORQUINCO – EMP. RP 23
POOLED SECTORS AND MUD. CARRYING CHAINS.
TCP
ZAPALA – FIRST PINES
WET ASPHALT TAPE. SECTORS WITH POTHOLES.
TCP
FIRST PINES – LITRÁN
POOLED SECTORS, SECTORS WITH ICE, MANDATORY CARRYING OF CHAINS. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRANSIT AT NIGHT.
TCP
LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERIE – BATEA MAHUIDA
SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS.
TCP
ANGOSTURA / GENDARMERIE – ICALMA PASS
SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS.
TCP
ICALMA STEP
SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS. STEP ENABLED.
TCP
ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO DOWNTOWN
WET ASPHALT TAPE. ROADWAY WITH DEFORMATIONS.
TCP
COVUNCO CENTER – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO)
EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPED.
TCP
THREE STONES – PASS OF THE INDIANS RAFT
POCKED SECTORS.LOOSE GRAVEL
TCP
EMP. RP 8 – YEAR
SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
YEAR – PLAZA HUINCUL
PRECAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS
TCP
PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237)
SECTORS WITH POTHOLES.
TCP
EMP. RP 23 – RUCA CHOROI
POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS.
TCP
EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO
WORK IN PROGRESS. EQUIPMENT OPERATING IN CALZADA WIDENING
TCP
PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40
SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (SPINAZO DEL ZORRO)
SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé
T
LONCOPUé – EL HUECU
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EL HUECU – MANDOLEGUE – EL CHOLAR
POOLED SECTORS.
TCP
NEUQUEN – ARROYITO
TCP
ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có
TCP
CUTRAL-Có – ZAPALA
TCP
JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO
WET ASPHALT TAPE.
TCP
MALLEO – PILO LIL
WET ASPHALT TAPE.
TCP
PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46)
POOLED SECTORS AND MUD. CROSS SECTIONS. CLASSES. EQUIPMENT OPERATING. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINATED
SECTORS WITH POTHOLES AND MUD. CARRYING CHAINS.
TCP
ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13)
ROAD EQUIPMENT OPERATING IN THE REPAVEMENT WORK. SECTORS WITH ICE. POOLED SECTORS AND MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE. CARRYING CHAINS.
TCP
EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXED PINE
POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING. CARRYING CHAINS. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRANSIT AT NIGHT.
TCP
EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTIN 1º DE MAYO (EMP. RP 46)
POOLED SECTORS.
TCP
LONCOPUé – RISCOS BAYOS – HUALCUPéN
WET ASPHALT TAPE.
TCP
HUALCUPEN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE
T
CAVIAHUE – COPAHUE
T
EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILóN – EMP. RP 4
POOLED SECTORS.
TCP
LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10)
POOLED SECTORS.
TCP
EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10
POOLED SECTORS.
TCP
EMP. RP 2 – WAYLE
NO WINTER MAINTENANCE
I
WAYLE – LAGUNA TRóMEN – EMP. RP 53
NO WINTER MAINTENANCE
I
ANDACOLLO – THE MICHES
SECTORS WITH MUD.
TCP
ANDACOLLO – HUINGANCO
POOLED SECTORS, STRONG GUSTS OF WIND.
TCP
CHOS MALAL – BARRANCAS
MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL
MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242)
MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234)
MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTIN DE LOS ANDES
WET ASPHALT TAPE, POSSIBLE FORMATION OF ICE, MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO
WET ASPHALT TAPE, POSSIBLE FORMATION OF ICE, MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ACC. CHAPELCO – LAGO VILLARINO
WET ASPHALT TAPE, POSSIBLE FORMATION OF ICE, MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
LAKE VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA
WET ASPHALT TAPE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO)
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ACC QUILA QUINA (RN 40)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
acc. BEAUTIFUL LAKE (RN 40)
POOLED AND CLAY SECTORS
TCP
ACC. CAMPING CATRITRE (RN 40)
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú
POOLED SECTORS.
TCP
CHOS MALAL – THE MENUCOS – THE SPRING
T
THE SPRING – THE PLAIN – ANDACOLLO
T
ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – THE SHEEP
T
THE SHEEP – VARVARCO – Aº AILINCO
POOLED SECTORS AND MUD. VARVARCO – AºAILINCO IMTRANSITABLE
TCP
EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24
SECTORS WITH ICE IN CHACHIL SECTOR, OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23)
WET ASPHALT TAPE. POOLED SECTORS. STRONG GUSTS OF WIND.
TCP
RAHUE (EMP. RP 23) – LAGO QUILLéN – LAGO HUI HUI
POOLED SECTORS.
TCP
SAN MARTIN DE LOS ANDES – PASS HUA HUM
POOLED SECTORS.
TCP
ACC. BANDURRIAS (RP 48)
POOLED SECTORS.
TCP
ACC. CHACHIN – LAKE QUEEN (RP 48)
POOLED SECTORS.
TCP
PASO HUA HUM
POOLED SECTORS. EQUIPMENT OPERATING. STEP INT. HUA HUM ENABLED FROM 9 TO 8 PM.
TCP
EMP. RN 237 – EMP. RN 234
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RP 7 – EMP. RP 8
EQUIPMENT OPERATING
TCP
EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL)
POOLED SECTORS.
TCP
EMP. PR 23 – LANÍN PN COVER
ROAD WITH DEFORMATIONS. WET ASPHALT TAPE.
TCP
HOME PN LANÍN – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE)
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
PASS MAMUIL MALAL (EXTROMEN)
POCKED AND SAW SECTORS. PASS MAMUIL MALAL ENABLED FROM 9 AM TO 6 PM.
TCP
JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE CHIMEHUÍN RIVER – LAKE PAIMúN
PAVED SECTORS WITH WET ROADS, SECTORS WITH PUCED GRAVEL AND MUD.
TCP
SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS
PILLED SECTORS, SAW SECTORS, CLAY SECTORS. IMTRANSITABLE CARIRRIñE INTERNATIONAL PASS.
TCP
EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (EMP. RN 237)
SECTORS POOLED AND WITH MUD. CORDOBA PASS – CONFLUENCE: DETERIORATED ROAD.
TCP
EMP. RP 63 – CALEUFú – LAGO FILO HUA HUM
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO
SECTORS POOLED AND WITH MUD. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS.
TCP
EMP. RN 40 – BAYO HILL
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
PASS CARDENAL SAMOré
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED.
TCP
LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237)
WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
EMP. RN 22 (ARROYITO) – STONE OF THE EAGLE
MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
STONE OF THE EAGLE – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234)
MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65)
STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
CONFLUENCE – EMP. RN 40
STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21
T
EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS AX PINE)
FALL OF STONES.
TCP
EMP. RP 23 – AX PINE PASS
T
STEP PINE AX
ROADWAY WITH LOW ADHESION DUE TO ICE AND WHITE WIND. INTERNATIONAL PASS DISABLED. NEW REPORT 11HS
I
See also The same heavy money is used to cultivate the same family as a micro-matrilineal society. Will Wang Shiling become the next Gu Ailing?_Gu Yan_Mother_Daughter