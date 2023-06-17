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State of Neuquén routes today, Saturday June 17, 2023

by admin
State of Neuquén routes today, Saturday June 17, 2023
Ruta Section Status Transit LARGE GATE – CHIHUIDOS – EMP RP 7 EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC. TCP CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO FIELD POOLED SECTORS AND MUD. REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG.- TCP EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16 ROAD WITH DEFORMATIONS. TCP EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40 SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO. TCP EMP. RP 7 (WATER POINT) – RINCÓN DE LOS SAUCES PASSABLE WITH CAUTION. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP OCTAVIO PICO – CATRIEL CRUISE MUD ON ROAD. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAW. TCP CATRIEL CRUISE – RINCON DE LOS SAUCES HEAVY TRAFFIC. TCP CORNER OF LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40 POOLED SECTORS. TCP CHOS MALAL – THE CHOLAR POCKED AND SAW SECTORS. TCP EL CHOLAR – PICHACHEN SECTORS WITH SNOW. INTERNATIONAL PASS DISABLED TCP NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51 HEAVY TRAFFIC. DIVERSIONS DUE TO ROAD DUPLICATION WORKS. TCP LTE C/RÍO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8) HEAVY TRAFFIC. TCP EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17) CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENTS IN SECTORS. TCP AñELO (EMP. RP 17) – EMP. RP 5 EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION AND SHOULDER STABILIZATION TASKS TCP EMP. RP 5 – LOS RANQUILES – EMP. RN 40 POOLED SECTORS. TCP EMP. RP 51 – EMP. RP 7 HEAVY TRAFFIC. TCP EMP. RP 7 (THE CROSSING) – CATRIEL CRUISE SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING. TCP THE CRUISES – MOQUEHUE (EMP. RP 13) POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP MOQUEHUE – ÑORQUINCO ACCUMULATION OF MUD AND ICE. EQUIPMENT OPERATING. I ÑORQUINCO – EMP. RP 23 POOLED SECTORS, ICE AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING TCP ZAPALA – FIRST PINES SECTORS WITH ICE. CARRY CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRAFFIC AT NIGHT TCP FIRST PINES – LITRÁN SNOW ACCUMULATION. I LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERIE – BATEA MAHUIDA EXTREME CAUTION, ICE SECTORS, POTHOLES. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ANGOSTURA / GENDARMERIE – ICALMA PASS EQUIPMENT OPERATING. 4X2 VEHICLE RESTRICTION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED IN NORMAL HOURS. TCP ICALMA STEP EQUIPMENT OPERATING. 4X2 VEHICLE RESTRICTION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED IN NORMAL HOURS. TCP ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO DOWNTOWN WET ASPHALT TAPE. ROADWAY WITH DEFORMATIONS. TCP COVUNCO CENTER – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO) EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPED. TCP THREE STONES – PASS OF THE INDIANS RAFT POCKED SECTORS.LOOSE GRAVEL TCP EMP. RP 8 – YEAR SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING. TCP YEAR – PLAZA HUINCUL PRECAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS TCP PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237) SECTORS WITH POTHOLES. TCP EMP. RP 23 – RUCA CHOROI SECTORS WITH ICE AND MUD. CROSS SECTIONS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO POOLED SECTORS AND MUD. CARRYING CHAINS. TCP PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40 SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (SPINAZO DEL ZORRO) SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé T LONCOPUé – EL HUECU POOLED SECTORS AND SECTORS WITH ICE TCP EL HUECU – MANDOLEGUE – EL CHOLAR POOLED SECTORS, FOOTPRINTS AND REDUCED VISIBILITY, COVERED AND DRIZZING TCP NEUQUEN – ARROYITO HEAVY TRAFFIC. TCP ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có ICE FORMATION POSSIBLE. REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP CUTRAL-Có – ZAPALA ICE FORMATION POSSIBLE. REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO ANTI-ICE EQUIPMENT OPERATING. CHANCE OF ICE FORMATION. OBLIGATORY CARRYING DECADES. TCP MALLEO – PILO LIL ANTI-ICE EQUIPMENT OPERATING. CHANCE OF ICE FORMATION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46) POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. CROSS SECTIONS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINATED LOW ADHESION. SECTORS WITH ICE AND MUD, SECTORS WITH POTHOLES. CARRYING CHAINS. TCP ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13) SECTORS WITH ICE. ROAD WITH DEFORMATIONS. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS. TCP EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXED PINE ICE AND SNOW. CROSS SECTION OF ROADWAY. I EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTIN 1º DE MAYO (EMP. RP 46) POOLED SECTORS. TCP LONCOPUé – RISCOS BAYOS – HUALCUPéN T HUALCUPEN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE T CAVIAHUE – COPAHUE DUE TO ACCUMULATION OF SNOW. I EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILóN – EMP. RP 4 POCKED AND SAW SECTORS. TCP LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10) POCKED AND SAW SECTORS. TCP EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10 POCKED AND SAW SECTORS. TCP EMP. RP 2 – WAYLE NO WINTER MAINTENANCE I WAYLE – LAGUNA TRóMEN – EMP. RP 53 NO WINTER MAINTENANCE I ANDACOLLO – THE MICHES POOLED SECTORS. TCP ANDACOLLO – HUINGANCO POOLED SECTORS AND MUD. TCP CHOS MALAL – BARRANCAS ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242) REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234) REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. ICE FORMATION POSSIBLE. POSSIBLE FALL OF STONES ON THE SLOPE OF LA RINCONADA. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTIN DE LOS ANDES ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO WET ROAD, POSSIBLE ICE FORMATION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ACC. CHAPELCO – LAGO VILLARINO WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS TCP LAKE VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS TCP VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237 WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO) WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 2,095. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC QUILA QUINA (RN 40) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP acc. BEAUTIFUL LAKE (RN 40) POOLED AND CLAY SECTORS TCP ACC. CAMPING CATRITRE (RN 40) POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú POOLED SECTORS. TCP CHOS MALAL – THE MENUCOS – THE SPRING REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. TCP THE SPRING – THE PLAIN – ANDACOLLO REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. TCP ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – THE SHEEP REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. TCP THE SHEEP – VARVARCO – Aº AILINCO UNTIL ATREHUCO ​​SECTORS POCEADOS AND BARRO. VARVARCO – AºAILINCO IMTRANSITABLE TCP EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24 REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. POSSIBLE FORMATION OF ICE. CARRY CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23) POOLED SECTORS, ICE MUD. GUSTS OF WIND. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP RAHUE (EMP. RP 23) – LAGO QUILLéN – LAGO HUI HUI POOLED SECTORS, ICE AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STRAY ANIMALS. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – PASS HUA HUM POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. BANDURRIAS (RP 48) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. CHACHIN – LAKE QUEEN (RP 48) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PASO HUA HUM POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. . STEP INT. HUA HUM ENABLED. PRESENCE OF LOOSE ANIMALS. TCP EMP. RN 237 – EMP. RN 234 POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RP 7 – EMP. RP 8 EQUIPMENT OPERATING TCP EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL) POOLED SECTORS AND MUD. WATER ON ROAD. TCP EMP. PR 23 – LANÍN PN COVER LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP HOME PN LANÍN – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PASS MAMUIL MALAL (EXTROMEN) POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. INTERNATIONAL PASS ENABLED FROM 09:00 TO 18:00 TCP JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE CHIMEHUÍN RIVER – LAKE PAIMúN POOLED SECTORS AND MUD. LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS ROAD WITH LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. COLO HUINCUL – CARRIRRIñE PASS INTRNSITABLE. TCP EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (EMP. RN 237) SNOW AND ICE ON ROADWAY. CARRY CHAINS. CORDOBA PASS – CONFLUENCIA: DETERIORATED ROAD, EXTREME CAUTION. TCP EMP. RP 63 – CALEUFú – LAKE FILO HUA HUM POOLED SECTORS AND MUD. TCP CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO POOLED SECTORS AND MUD. CARRY CHAINS. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS TCP EMP. RN 40 – BAYO HILL POOLED SECTORS AND MUD. POOLED SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS WET ASPHALT TAPE. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PASS CARDENAL SAMOré WET ASPHALT TAPE. ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED TCP LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237) ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. RELEASED ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP EMP. RN 22 (ARROYITO) – STONE OF THE EAGLE ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP STONE OF THE EAGLE – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234) ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65) ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP CONFLUENCE – EMP. RN 40 ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21 WET ASPHALT TAPE, LOW ADHESION. REDUCED VISIBILITY TCP EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS AX PINE) WET ASPHALT TAPE. EQUIPMENT OPERATING, FALLING STONES. TCP EMP. RP 23 – AX PINE PASS WET ASPHALT TAPE. EQUIPMENT OPERATING. TCP STEP PINE AX SECTORS WITH ICE, REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. EQUIPMENT OPERATING. AX PINE STEP ENABLED FROM 10 PM. MANDATORY CARRYING OF CHAINS TCP

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