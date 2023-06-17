State of Neuquén routes today, Saturday June 17, 2023

10
Ruta
Section Status
Transit
LARGE GATE – CHIHUIDOS – EMP RP 7
EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC.
TCP
CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO FIELD
POOLED SECTORS AND MUD. REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG.-
TCP
EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16
ROAD WITH DEFORMATIONS.
TCP
EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40
SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO.
TCP
EMP. RP 7 (WATER POINT) – RINCÓN DE LOS SAUCES
PASSABLE WITH CAUTION. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
OCTAVIO PICO – CATRIEL CRUISE
MUD ON ROAD. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAW.
TCP
CATRIEL CRUISE – RINCON DE LOS SAUCES
HEAVY TRAFFIC.
TCP
CORNER OF LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40
POOLED SECTORS.
TCP
CHOS MALAL – THE CHOLAR
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EL CHOLAR – PICHACHEN
SECTORS WITH SNOW. INTERNATIONAL PASS DISABLED
TCP
NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51
HEAVY TRAFFIC. DIVERSIONS DUE TO ROAD DUPLICATION WORKS.
TCP
LTE C/RÍO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8)
HEAVY TRAFFIC.
TCP
EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17)
CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENTS IN SECTORS.
TCP
AñELO (EMP. RP 17) – EMP. RP 5
EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION AND SHOULDER STABILIZATION TASKS
TCP
EMP. RP 5 – LOS RANQUILES – EMP. RN 40
POOLED SECTORS.
TCP
EMP. RP 51 – EMP. RP 7
HEAVY TRAFFIC.
TCP
EMP. RP 7 (THE CROSSING) – CATRIEL CRUISE
SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
THE CRUISES – MOQUEHUE (EMP. RP 13)
POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
MOQUEHUE – ÑORQUINCO
ACCUMULATION OF MUD AND ICE. EQUIPMENT OPERATING.
I
ÑORQUINCO – EMP. RP 23
POOLED SECTORS, ICE AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING
TCP
ZAPALA – FIRST PINES
SECTORS WITH ICE. CARRY CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRAFFIC AT NIGHT
TCP
FIRST PINES – LITRÁN
SNOW ACCUMULATION.
I
LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERIE – BATEA MAHUIDA
EXTREME CAUTION, ICE SECTORS, POTHOLES. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ANGOSTURA / GENDARMERIE – ICALMA PASS
EQUIPMENT OPERATING. 4X2 VEHICLE RESTRICTION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED IN NORMAL HOURS.
TCP
ICALMA STEP
EQUIPMENT OPERATING. 4X2 VEHICLE RESTRICTION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED IN NORMAL HOURS.
TCP
ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO DOWNTOWN
WET ASPHALT TAPE. ROADWAY WITH DEFORMATIONS.
TCP
COVUNCO CENTER – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO)
EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPED.
TCP
THREE STONES – PASS OF THE INDIANS RAFT
POCKED SECTORS.LOOSE GRAVEL
TCP
EMP. RP 8 – YEAR
SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
YEAR – PLAZA HUINCUL
PRECAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS
TCP
PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237)
SECTORS WITH POTHOLES.
TCP
EMP. RP 23 – RUCA CHOROI
SECTORS WITH ICE AND MUD. CROSS SECTIONS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO
POOLED SECTORS AND MUD. CARRYING CHAINS.
TCP
PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40
SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (SPINAZO DEL ZORRO)
SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé
T
LONCOPUé – EL HUECU
POOLED SECTORS AND SECTORS WITH ICE
TCP
EL HUECU – MANDOLEGUE – EL CHOLAR
POOLED SECTORS, FOOTPRINTS AND REDUCED VISIBILITY, COVERED AND DRIZZING
TCP
NEUQUEN – ARROYITO
HEAVY TRAFFIC.
TCP
ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có
ICE FORMATION POSSIBLE. REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
CUTRAL-Có – ZAPALA
ICE FORMATION POSSIBLE. REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO
ANTI-ICE EQUIPMENT OPERATING. CHANCE OF ICE FORMATION. OBLIGATORY CARRYING DECADES.
TCP
MALLEO – PILO LIL
ANTI-ICE EQUIPMENT OPERATING. CHANCE OF ICE FORMATION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46)
POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. CROSS SECTIONS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINATED
LOW ADHESION. SECTORS WITH ICE AND MUD, SECTORS WITH POTHOLES. CARRYING CHAINS.
TCP
ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13)
SECTORS WITH ICE. ROAD WITH DEFORMATIONS. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS.
TCP
EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXED PINE
ICE AND SNOW. CROSS SECTION OF ROADWAY.
I
EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTIN 1º DE MAYO (EMP. RP 46)
POOLED SECTORS.
TCP
LONCOPUé – RISCOS BAYOS – HUALCUPéN
T
HUALCUPEN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE
T
CAVIAHUE – COPAHUE
DUE TO ACCUMULATION OF SNOW.
I
EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILóN – EMP. RP 4
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10)
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EMP. RP 2 – WAYLE
NO WINTER MAINTENANCE
I
WAYLE – LAGUNA TRóMEN – EMP. RP 53
NO WINTER MAINTENANCE
I
ANDACOLLO – THE MICHES
POOLED SECTORS.
TCP
ANDACOLLO – HUINGANCO
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
CHOS MALAL – BARRANCAS
ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL
ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242)
REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234)
REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. ICE FORMATION POSSIBLE. POSSIBLE FALL OF STONES ON THE SLOPE OF LA RINCONADA. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTIN DE LOS ANDES
ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO
WET ROAD, POSSIBLE ICE FORMATION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ACC. CHAPELCO – LAGO VILLARINO
WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS
TCP
LAKE VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA
WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS
TCP
VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237
WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO)
WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 2,095. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ACC QUILA QUINA (RN 40)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
acc. BEAUTIFUL LAKE (RN 40)
POOLED AND CLAY SECTORS
TCP
ACC. CAMPING CATRITRE (RN 40)
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú
POOLED SECTORS.
TCP
CHOS MALAL – THE MENUCOS – THE SPRING
REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG.
TCP
THE SPRING – THE PLAIN – ANDACOLLO
REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG.
TCP
ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – THE SHEEP
REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG.
TCP
THE SHEEP – VARVARCO – Aº AILINCO
UNTIL ATREHUCO SECTORS POCEADOS AND BARRO. VARVARCO – AºAILINCO IMTRANSITABLE
TCP
EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24
REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. POSSIBLE FORMATION OF ICE. CARRY CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23)
POOLED SECTORS, ICE MUD. GUSTS OF WIND. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
RAHUE (EMP. RP 23) – LAGO QUILLéN – LAGO HUI HUI
POOLED SECTORS, ICE AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STRAY ANIMALS.
TCP
SAN MARTIN DE LOS ANDES – PASS HUA HUM
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ACC. BANDURRIAS (RP 48)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ACC. CHACHIN – LAKE QUEEN (RP 48)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PASO HUA HUM
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. . STEP INT. HUA HUM ENABLED. PRESENCE OF LOOSE ANIMALS.
TCP
EMP. RN 237 – EMP. RN 234
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RP 7 – EMP. RP 8
EQUIPMENT OPERATING
TCP
EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL)
POOLED SECTORS AND MUD. WATER ON ROAD.
TCP
EMP. PR 23 – LANÍN PN COVER
LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
HOME PN LANÍN – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PASS MAMUIL MALAL (EXTROMEN)
POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. INTERNATIONAL PASS ENABLED FROM 09:00 TO 18:00
TCP
JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE CHIMEHUÍN RIVER – LAKE PAIMúN
POOLED SECTORS AND MUD. LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS
ROAD WITH LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. COLO HUINCUL – CARRIRRIñE PASS INTRNSITABLE.
TCP
EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (EMP. RN 237)
SNOW AND ICE ON ROADWAY. CARRY CHAINS. CORDOBA PASS – CONFLUENCIA: DETERIORATED ROAD, EXTREME CAUTION.
TCP
EMP. RP 63 – CALEUFú – LAKE FILO HUA HUM
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO
POOLED SECTORS AND MUD. CARRY CHAINS. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS
TCP
EMP. RN 40 – BAYO HILL
POOLED SECTORS AND MUD. POOLED SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS
WET ASPHALT TAPE. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PASS CARDENAL SAMOré
WET ASPHALT TAPE. ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED
TCP
LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237)
ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. RELEASED ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
EMP. RN 22 (ARROYITO) – STONE OF THE EAGLE
ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
STONE OF THE EAGLE – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234)
ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65)
ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
CONFLUENCE – EMP. RN 40
ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21
WET ASPHALT TAPE, LOW ADHESION. REDUCED VISIBILITY
TCP
EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS AX PINE)
WET ASPHALT TAPE. EQUIPMENT OPERATING, FALLING STONES.
TCP
EMP. RP 23 – AX PINE PASS
WET ASPHALT TAPE. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
STEP PINE AX
SECTORS WITH ICE, REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. EQUIPMENT OPERATING. AX PINE STEP ENABLED FROM 10 PM. MANDATORY CARRYING OF CHAINS
TCP