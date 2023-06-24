State of Neuquén routes today, Saturday June 24, 2023

State Route Transit Section PORTEZUELO GRANDE – CHIHUIDOS – EMP RP 7 EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC. TCP CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO COURT, POCEED AND MUD SECTORS. TCP EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16 ROAD WITH DEFORMATIONS. TCP EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40 SECTORS POCEED, MUD AND HUELLONES. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RP 7 (PUNTA DE AGUA) – RINCÓN DE LOS SAUCES AREA WITH LOOSE ANIMALS. TCP OCTAVIO PICO – CATRIEL BARRO CRUISE ON ROADWAY. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAW. TCP CRUCERO CATRIEL – RINCON DE LOS SAUCES HEAVY TRAFFIC. TCP RINCÓN DE LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40 POOLED SECTORS AND BARRO TCP CHOS MALAL – EL CHOLAR POOLED SECTORS. TCP EL CHOLAR – PICHACHEN SECTORS POCEED, MUD AND HUELLONES. SNOW UP TO CHACAYCO. INTERNATIONAL PASS IMPASSABLE DUE TO ACCUMULATION OF SNOW TCP NEUQUÉN – CENTENARIO – EMP RP 51 INTENSE TRAFFIC. DIVERSIONS DUE TO ROAD DUPLICATION WORKS. TCP LTE C/RíO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8) HEAVY TRAFFIC. TCP EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17) CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT IN SECTORS. TCP YEAR (EMP. RP 17) – EMP. RP 5 EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION TASKS AND EMBANKMENT STABILIZATION TCP EMP. RP 5 – THE RANQUILES – EMP. RN 40 POCKETED SECTORS. TCP EMP. RP 51 – EMP. RP 7 INTENSE TRAFFIC. TCP EMP. RP 7 (EL CRUCE) – CATRIEL CROSSING SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING. TCP LOS CRUCEROS – MOQUEHUE (EMP. RP 13) RAIN. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP MOQUEHUE – ÑORQUINCO RAIN. POCKED AND SAW SECTORS. ACCUMULATION OF MUD. EQUIPMENT OPERATING. TCP ÑORQUINCO – EMP. PR 23 RAIN. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ZAPALA – PRIMEROS PINOS WET ASPHALT STRIP, SECTORS WITH POTS. SECTORS WITH RAIN, REDUCED VISIBILITY. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRAFFIC AT NIGHT TCP PRIMEROS PINOS – LITRÁN ACCUMULATION OF ICE AND SNOW. CROSS SECTIONS. I LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERÍA – BATEA MAHUIDA WET ASPHALT TAPE, LOW ADHESION DUE TO ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ANGOSTURA / GENDARMERÍA – PASS ICALMA WET ASPHALT ROPE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PASO ICALMA ENABLED IN NORMAL SCHEDULE. LIGHT VEHICLES, MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO CENTER REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. WET ASPHALT ROAD. ROAD WITH DEFORMATIONS. TCP COVUNCO CENTRO – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO) EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPING. TCP TRES PIEDRAS – BALSA PASS OF THE INDIANS POCEADOS SECTORS.LOOSE GRAVEL TCP EMP. RP 8 – YEAR SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING. TCP AñELO – PLAZA HUINCUL CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS TCP PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237) SECTORS WITH POTS. TCP EMP. RP 23 – RUCA CHOROI POOLED SECTORS, ICE AND MUD. CROSS SECTIONS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO POCEADOS AND BARRO SECTORS. CARRYING CHAINS. TCP PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40 SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (ESPINAZO DEL ZORRO) SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé BY WET ASPHALT ROAD. TCP LONCOPUé – EL HUECU SECTORS POCEADOS, BARRO AND SERRUCHO. TCP EL HUECú – MANDOLEGUE – EL CHOLAR SECTORS POCEADOS, BARRO AND HUELLONES. OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. NEUQUÉN TCP – HEAVY TRAFFIC STREAM. TCP ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP CUTRAL-Có – ZAPALA WET ROAD. SECTORS WITH DRIZZLE. AREA WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO ASPHALT ROAD WET BY RAIN. ANTI-ICE EQUIPMENT OPERATING. CHANCE OF ICE FORMATION. OBLIGATORY CARRYING DECADES. TCP MALLEO – PILO LIL ASPHALT ROPE WET BY RAIN. ANTI-ICE EQUIPMENT OPERATING. ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46) RAINING. POOLED SECTORS, MUD. CROSS SECTIONS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINÉ RAINING, EXTREME CAUTION DUE TO POTHOLES. SLIPPERY ASPHALT TAPE. CARRYING CHAINS. TCP ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13) RAINING, WATER AND MUD ON THE ROAD. ROAD WITH DEFORMATIONS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXENED PINE RAIN, ACCUMULATION OF WATER AND MUD ON THE ROAD. LEAKS. CROSS SECTION OF ROADWAY. I EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTÍN 1º DE MAYO (EMP. RP 46) POOLED SECTORS. TCP LONCOPUÉ – RISCOS BAYOS – HUALCUPÉN CINTA SFALTICA MOJADA. TCP HUALCUPÉN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE DUE TO ROCK COLLAPSING ON THE ROAD IN THE CAJON CHICO AREA. TEAMS WORKING. I CAVIAHUE – COPAHUE DUE TO ACCUMULATION OF SNOW. I EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILÓN – EMP. RP 4 SECTORS POCKETED, CLAY AND SERRUCHO. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10) SECTORS POCEADOS, BARO Y SERRUCHO. OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10 SECTORS POCEADOS AND SERRUCHO. OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RP 2 – WAYLE WITHOUT WINTER MAINTENANCE I WAYLE – TRÓMEN LAGOON – EMP. RP 53 WITHOUT WINTER MAINTENANCE I ANDACOLLO – LOS MICHES SECTORS POOLED AND MUD. TCP ANDACOLLO – HUINGANCO ROADWAY FLOODING DUE TO FLOODING OF THE RIVER MARGIN DUE TO RAINFALL I CHOS MALAL – WET ROAD CANYONS. SECTORS WITH DRIZZLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL WET ROAD. SECTORS WITH DRIZZLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242) WET ROAD. SECTORS WITH DRIZZLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234) WET ROAD, SECTORS WITH DRIZZLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTÍN DE LOS ANDES WET ROAD. SECTORS WITH RAIN. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ACC. CHAPELCO – VILLARINO LAKE WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS TCP LAGO VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237 WET ROAD, SECTORS WITH RAIN AND SLUTS. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 2,095. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO) WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 2,095. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC QUILA QUINA (RN 40) COLLAPSE OF STONES. EQUIPMENT AND PERSONNEL OPERATING IN CLEARANCE. I ACC. BEAUTIFUL LAKE (RN 40) POCEED AND MUD SECTORS TCP ACC. CATRITRE CAMPING (RN 40) POCEED AND MUD SECTORS. TCP EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú POCEED AND MUD SECTORS. TCP CHOS MALAL – LOS MENUCOS – THE SPRING LANDSLIDE, STONES ON THE ROAD. WET ASPHALT TAPE AND LOW VISIBILITY DUE TO BANKS OF FOG. RAINING TCP LA PRIMAVERA – EL LLANO – ANDACOLLO WET ASPHALT ROAD AND LOW VISIBILITY DUE TO BANKS OF FOG. TCP ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – LAS OVEJAS WET ASPHALT STRIP. DANGER DUE TO LANDSLIDES AND LANDSCAPES TCP LAS OVEJAS – VARVARCO – Aº AILINCO TO ATREUCO POCEED AND MUD SECTORS. VARVARCO – AºAILINCO INTRANSITABLE TCP EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24 CRUMBLING OF STONES. WET ASPHALT STRIP, SECTORS WITH RAIN, REDUCED VISIBILITY. ROAD WITH HOLES. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. WET ASPHALT TAPE TCP EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23) SECTORS WITH RAIN, SNOWING, MUD AND WELLS ON ROAD, REDUCED VISIBILITY. OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP RAHUE (EMP. RP 23) – LAKE QUILLÉN – LAKE HUI HUI RAINING, REDUCED VISIBILITY. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STRAY ANIMALS. TCP SAN MARTÍN DE LOS ANDES – HUA HUM PASS POOLED AND MUD SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. BANDURRIAS (RP 48) SECTORS POOLED AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. CHACHIN – QUEÑI LAKE (RP 48) POOLED AND MUD SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP HUA HUM PASS POOLED AND MUD SECTORS. WITH EXTREME CAUTION MANDATORY CARRYING OF CHAINS. . STEP INT. HUA HUM ENABLED. PRESENCE OF LOOSE ANIMALS. TCP EMP. RN 237 – EMP. RN 234 SECTORS POCKETED AND MUD. TCP EMP. RP 7 – EMP. RP 8 EQUIPMENT OPERATING TCP EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL) SECTORS POCEADOS AND BARRO. WATER ON ROAD. TCP EMP. RP 23 – LANÍN PN COVER CINTA ASFÁLTICA MOJADA DUE TO RAIN. ANTI-ICE EQUIPMENT OPERATING. LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PORTADA LANÍN NP – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE) POCEADOS AND BARRO SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP MAMUIL MALAL PASS (EXTROMEN) POCKETED AND MUD SECTORS. WITH EXTREME CAUTION. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. INTERNATIONAL PASSING ENABLED FROM 9:00 AM TO 6:00 PM TCP JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE RÍO CHIMEHUÍN – LAKE PAIMÚN ASPHALT ROAD WET BY RAIN. POOLED AND MUD SECTORS TCP SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS POOLED AND MUD SECTORS. IRRIGATION OF SALINE SOLUTION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. COLO HUINCUL – CARRIRRIñE IMTRANSITABLE PASS. TCP EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (RN 237 EMP.) SECTORS WITH POCEADOS AND MUD ON ROADWAYS. CARRY CHAINS. CORDOBA PASS – CONFLUENCIA: DETERIORATED ROAD, EXTREME CAUTION. TCP EMP. RP 63 – CALEUFú – FILO HUA HUM LAKE POOLED AND MUD SECTORS. TCP CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO WATER ON THE ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. CARRY CHAINS. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS TCP EMP. RN 40 – CERRO BAYO POCEED AND MUD SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS SECTORS WITH SNOW. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING TCP PASO CARDENAL SAMORÉ EXTREME CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF SNOW ON THE ROAD IN SECTORS, EQUIPMENT OPERATING. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ENABLED PASSAGE TCP LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237) WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 22 (ARROYITO) – PIEDRA DEL ÁGUILA AREA WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP PIEDRA DEL ÁGUILA – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234) WET ROAD, SECTORS WITH RAIN, REDUCED VISIBILITY. OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65) WET ROAD, SECTORS WITH DRIZZLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP CONFLUENCE – EMP. RN 40 WET ROAD, SECTORS WITH DRIZZLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21 WET ASPHALT TAPE. SECTORS WITH ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (500M AWAY FROM PINO HACHADO CUSTOMS) WET ASPHALT ROPE. SECTORS WITH ICE. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 48. AREA WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RP 23 – PINO PASS HACHADO SECTORS WITH ICE, RAINING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP PASO PINO HACHADO SECTORS WITH ICE, EQUIPMENT OPERATING. RAIN. STEP ENABLED FROM 09:00 AM. MANDATORY CARRYING OF TCP STRINGS
State of Neuquén routes today, Saturday June 24, 2023
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