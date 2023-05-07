Home » State of Neuquén routes today, Sunday, May 7, 2023
Entertainment

State of Neuquén routes today, Sunday, May 7, 2023

by admin
State of Neuquén routes today, Sunday, May 7, 2023
Ruta Section Status Transit LARGE GATE – CHIHUIDOS – EMP RP 7 EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC. TCP CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO FIELD POCKED AND SAW SECTORS. TCP EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16 ROAD WITH DEFORMATIONS. TCP EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40 T EMP. RP 7 (WATER POINT) – RINCÓN DE LOS SAUCES SCHEDULED TRAFFIC INTERRUPTION FROM 3 TO 5 PM PER WORK. ROAD EQUIPMENT AND PERSONNEL OPERATING IN THE REPAVEMENT WORK. INTERMITTENT CUTS AND DIVERSIONS. SECTORS WITH POTHOLES. TCP OCTAVIO PICO – CATRIEL CRUISE MUD ON ROAD. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAWS. TCP CATRIEL CRUISE – RINCON DE LOS SAUCES HEAVY TRAFFIC. TCP CORNER OF LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40 POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING. TCP CHOS MALAL – THE CHOLAR POOLED SECTORS. TCP EL CHOLAR – PICHACHEN NORMAL. CHACAICO – PICHACHEN: INTERNATIONAL PASSING ENABLED T NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51 PROGRAMMED TRAFFIC INTERRUPTION FROM 8 AM TO 7 PM FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN WALKWAY I LTE C/RÍO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8) HEAVY TRAFFIC. TCP EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17) CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENTS IN SECTORS. TCP AñELO (EMP. RP 17) – EMP. RP 5 PRESENCE OF EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION AND SHOULDER STABILIZATION TASKS TCP EMP. RP 5 – LOS RANQUILES – EMP. RN 40 SECTORS WITH MUD ON THE ROAD AND CROSS SECTIONS. POOLED SECTORS. EQUIPMENT OPERATING. TCP EMP. RP 51 – EMP. RP 7 HEAVY TRAFFIC. TCP EMP. RP 7 (THE CROSSING) – CATRIEL CRUISE SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING. TCP THE CRUISES – MOQUEHUE (EMP. RP 13) POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS. TCP MOQUEHUE – ÑORQUINCO POOLED SECTORS AND MUD. CARRYING CHAINS. TCP ÑORQUINCO – EMP. RP 23 POOLED SECTORS AND MUD. CARRYING CHAINS. TCP ZAPALA – FIRST PINES SECTORS WITH POTHOLES. TCP FIRST PINES – LITRÁN POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRANSIT AT NIGHT. TCP LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERIE – BATEA MAHUIDA LOW ADHESION DUE TO ICE. CARRYING CHAINS. TCP ANGOSTURA / GENDARMERIE – ICALMA PASS LOW ADHESION DUE TO ICE. CARRYING CHAINS. TCP ICALMA STEP LOW ADHESION DUE TO ICE. CARRYING CHAINS. STEP ENABLED. TCP ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO DOWNTOWN WET ASPHALT TAPE. ROADWAY WITH DEFORMATIONS. TCP COVUNCO CENTER – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO) EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPED. TCP THREE STONES – PASS OF THE INDIANS RAFT POCKED SECTORS.LOOSE GRAVEL TCP EMP. RP 8 – YEAR SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING. TCP YEAR – PLAZA HUINCUL PRECAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS TCP PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237) SECTORS WITH POTHOLES. TCP EMP. RP 23 – RUCA CHOROI POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS. TCP EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO WORK IN PROGRESS. EQUIPMENT OPERATING IN CALZADA WIDENING TCP PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40 SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (SPINAZO DEL ZORRO) SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé WET ASPHALT TAPE. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP LONCOPUé – EL HUECU WET ASPHALT TAPE. POOLED SECTORS. EQUIPMENT OPERATING. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EL HUECU – MANDOLEGUE – EL CHOLAR WET ASPHALT TAPE. POOLED SECTORS. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP NEUQUEN – ARROYITO T
See also  World Communication Design Day: why it is celebrated today, April 27
ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có T CUTRAL-Có – ZAPALA T JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO POSSIBLE FORMATION OF ICE IN SECTORS WITH SHADE TCP MALLEO – PILO LIL POSSIBLE FORMATION OF ICE IN SECTORS WITH SHADE TCP PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46) POOLED SECTORS AND MUD. CROSS SECTIONS. CLASSES. EQUIPMENT OPERATING. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINATED SECTORS WITH POTHOLES AND MUD. CARRYING CHAINS. TCP ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13) SECTORS WITH ICE. POOLED SECTORS AND MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE. CARRYING CHAINS. TCP EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXED PINE POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING. CARRYING CHAINS. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRANSIT AT NIGHT. TCP EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTIN 1º DE MAYO (EMP. RP 46) POOLED SECTORS. TCP LONCOPUé – RISCOS BAYOS – HUALCUPéN SECTORS WITH ICE. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP HUALCUPEN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE SECTORS WITH ICE. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP CAVIAHUE – COPAHUE SECTORS WITH ICE. ICE ON BEMS. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILóN – EMP. RP 4 POOLED SECTORS. TCP LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10) POCKED SECTORS, WITH BARROY SERRUCHO. TCP EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10 POOLED SECTORS. TCP EMP. RP 2 – WAYLE NO WINTER MAINTENANCE I WAYLE – LAGUNA TRóMEN – EMP. RP 53 NO WINTER MAINTENANCE I ANDACOLLO – THE MICHES T ANDACOLLO – HUINGANCO POOLED SECTORS. TCP CHOS MALAL – BARRANCAS WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242) WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234) WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTIN DE LOS ANDES WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ACC. CHAPELCO – LAGO VILLARINO WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LAKE VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237 WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO) WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ACC QUILA QUINA (RN 40) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP acc. BEAUTIFUL LAKE (RN 40) POOLED AND CLAY SECTORS TCP ACC. CAMPING CATRITRE (RN 40) POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú POOLED SECTORS. TCP CHOS MALAL – THE MENUCOS – THE SPRING T
See also  Threatens passers-by and carabinieri with an iron pipe: arrested by the carabinieri of Domodossola
THE SPRING – THE PLAIN – ANDACOLLO T ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – THE SHEEP T THE SHEEP – VARVARCO – Aº AILINCO POWDERED SECTORS. VARVARCO – AºAILINCO INTRANSITABLE TCP EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24 SECTORS WITH POTHOLES. LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23) POOLED SECTORS. TCP RAHUE (EMP. RP 23) – LAGO QUILLéN – LAGO HUI HUI POOLED SECTORS. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – PASS HUA HUM POOLED SECTORS AND MUD. TCP ACC. BANDURRIAS (RP 48) POOLED SECTORS AND MUD. TCP ACC. CHACHIN – LAKE QUEEN (RP 48) POOLED SECTORS AND MUD. TCP PASO HUA HUM POOLED SECTORS. EQUIPMENT OPERATING. STEP INT. HUA HUM ENABLED FROM 9 TO 8 PM. TCP EMP. RN 237 – EMP. RN 234 POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RP 7 – EMP. RP 8 EQUIPMENT OPERATING TCP EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL) POOLED SECTORS. TCP EMP. PR 23 – LANÍN PN COVER POSSIBLE FORMATION OF ICE IN SHADED SECTORS TCP HOME PN LANÍN – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE) POSSIBLE FORMATION OF ICE IN SHADED SECTORS TCP PASS MAMUIL MALAL (EXTROMEN) POOLED SECTORS AND MUD. PASS MAMUIL MALAL ENABLED FROM 9 AM TO 6 PM. TCP JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE CHIMEHUÍN RIVER – LAKE PAIMúN SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO. EQUIPMENT OPERATING. TCP SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS POOLED SECTORS AND MUD. COLO HUINCUL – CARIRRIñE IMTRANSITABLE INTERNATIONAL PASS. TCP EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (EMP. RN 237) POCKED AND SAW SECTORS. PASS CORDOBA – CONFLUENCE: DETERIORATED ROAD. TCP EMP. RP 63 – CALEUFú – LAGO FILO HUA HUM POOLED SECTORS AND MUD. TCP CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO POOLED SECTORS AND MUD. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS. TCP EMP. RN 40 – BAYO HILL SECTORS POOLED AND WITH MUD. TCP EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP PASS CARDENAL SAMOré WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED. TCP LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237) WET ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP EMP. RN 22 (ARROYITO) – STONE OF THE EAGLE MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP STONE OF THE EAGLE – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234) MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65) STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP CONFLUENCE – EMP. RN 40 STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21 SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS. TCP EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS AX PINE) FALL OF STONES. SECTORS WITH ICE. CARRYING CHAINS. TCP EMP. RP 23 – AX PINE PASS FOG, WET ASPHALT ROAD, PASSABLE WITH CAUTION. CARRYING CHAINS. TCP STEP PINE AX WET ASPHALT TAPE. ENABLED INTERNATIONAL PASS. TCP

You may also like

Paris, the Orsay Museum returns masterpieces by Renoir,...

NBA: the Lakers swept the Warriors and take...

“Project X Live Tour” Beijing High School ended...

Gallery: the best images of the coronation of...

on an ideal afternoon, color and acrobatics took...

Oakley Factory Team Brand New Chop Saw Mule...

Julieta Poggio made her debut in Fuerza Bruta:...

The cover of the PROFILE newspaper for Sunday,...

Hasbro held the “Transformers Battle of the Legends...

From her seed farm, this biologist explodes flowers...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy