State of Neuquén routes today, Thursday June 15, 2023

6
Ruta
Section Status
Transit
LARGE GATE – CHIHUIDOS – EMP RP 7
EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC.
TCP
CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO FIELD
POOLED AND CLAY SECTORS
TCP
EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16
ROAD WITH DEFORMATIONS.
TCP
EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40
SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO.
TCP
EMP. RP 7 (WATER POINT) – RINCÓN DE LOS SAUCES
PASSABLE WITH CAUTION. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
OCTAVIO PICO – CATRIEL CRUISE
MUD ON ROAD. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAW.
TCP
CATRIEL CRUISE – RINCON DE LOS SAUCES
HEAVY TRAFFIC.
TCP
CORNER OF LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40
POOLED SECTORS.
TCP
CHOS MALAL – THE CHOLAR
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EL CHOLAR – PICHACHEN
SECTORS WITH SNOW. INTERNATIONAL PASS DISABLED
TCP
NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51
HEAVY TRAFFIC. DIVERSIONS DUE TO ROAD DUPLICATION WORKS.
TCP
LTE C/RÍO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8)
HEAVY TRAFFIC.
TCP
EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17)
CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENTS IN SECTORS.
TCP
AñELO (EMP. RP 17) – EMP. RP 5
PRESENCE OF EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION AND SHOULDER STABILIZATION TASKS
TCP
EMP. RP 5 – LOS RANQUILES – EMP. RN 40
POOLED SECTORS.
TCP
EMP. RP 51 – EMP. RP 7
HEAVY TRAFFIC.
TCP
EMP. RP 7 (THE CROSSING) – CATRIEL CRUISE
SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
THE CRUISES – MOQUEHUE (EMP. RP 13)
SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
MOQUEHUE – ÑORQUINCO
SNOW AND ICE ON ROADWAY. EQUIPMENT OPERATING.
I
ÑORQUINCO – EMP. RP 23
ICE ON ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING
TCP
ZAPALA – FIRST PINES
CHANCE OF ICE FORMATION. CARRY CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRAFFIC AT NIGHT
TCP
FIRST PINES – LITRÁN
COVERED, WIND. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. ROUTE ENABLED IN SCHEDULE FROM 9 TO 18 PM
TCP
LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERIE – BATEA MAHUIDA
EXTREME CAUTION, ICE SECTORS, POTHOLES. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ANGOSTURA / GENDARMERIE – ICALMA PASS
ICE ON ROAD. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ICALMA STEP
ICE ON THE ROAD. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED IN NORMAL SCHEDULE
TCP
ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO DOWNTOWN
WET ASPHALT TAPE. ROADWAY WITH DEFORMATIONS.
TCP
COVUNCO CENTER – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO)
EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPED.
TCP
THREE STONES – PASS OF THE INDIANS RAFT
POCKED SECTORS.LOOSE GRAVEL
TCP
EMP. RP 8 – YEAR
SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
YEAR – PLAZA HUINCUL
PRECAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS
TCP
PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237)
SECTORS WITH POTHOLES.
TCP
EMP. RP 23 – RUCA CHOROI
SECTORS WITH ICE. CROSS SECTIONS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40
SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (SPINAZO DEL ZORRO)
SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE
TCP
EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé
T
LONCOPUé – EL HUECU
POOLED SECTORS AND SECTORS WITH ICE
TCP
EL HUECU – MANDOLEGUE – EL CHOLAR
SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO.
TCP
NEUQUEN – ARROYITO
HEAVY TRAFFIC.
TCP
ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có
ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
CUTRAL-Có – ZAPALA
ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO
CHANCE OF ICE FORMATION. OBLIGATORY CARRYING DECADES.
TCP
MALLEO – PILO LIL
CHANCE OF ICE FORMATION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46)
STRONG FROST, ICE ON ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINATED
STRONG FROST, SECTORS WITH ICE AND MUD, SECTORS WITH POTHOLES. CARRYING CHAINS.
TCP
ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13)
SECTORS WITH ICE. ROAD WITH DEFORMATIONS. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS.
TCP
EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXED PINE
POUNDED AND MUD SECTORS, ROADS WITH LOW ADHESION, OPERATIONAL TEAMS WITH MANDATORY CARRYING OF CHAINS. OPENING HOURS FROM 9 TO 18 PM
TCP
EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTIN 1º DE MAYO (EMP. RP 46)
POOLED SECTORS.
TCP
LONCOPUé – RISCOS BAYOS – HUALCUPéN
T
HUALCUPEN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE
T
CAVIAHUE – COPAHUE
DUE TO ACCUMULATION OF SNOW.
I
EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILóN – EMP. RP 4
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10)
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10
POCKED AND SAW SECTORS.
TCP
EMP. RP 2 – WAYLE
NO WINTER MAINTENANCE
I
WAYLE – LAGUNA TRóMEN – EMP. RP 53
NO WINTER MAINTENANCE
I
ANDACOLLO – THE MICHES
POOLED SECTORS.
TCP
ANDACOLLO – HUINGANCO
POOLED SECTORS. SECTORS WITH MUD. SECTORS WITH LANDSLIDES.
TCP
CHOS MALAL – BARRANCAS
NORMAL ROAD, POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL
NORMAL ROAD, POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242)
NORMAL ROAD, POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234)
WET ROAD, POSSIBLE ICE FORMATION. POSSIBLE FALL OF STONES ON THE SLOPE OF LA RINCONADA. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTIN DE LOS ANDES
WET ROAD, POSSIBLE ICE FORMATION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO
WET ROAD, POSSIBLE ICE FORMATION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
ACC. CHAPELCO – LAGO VILLARINO
WET ROAD, SECTORS WITH ICE MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
LAKE VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA
WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237
WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 2,095. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO)
WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. POSSIBLE FALLING OF STONES AT KM 2095 MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ACC QUILA QUINA (RN 40)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
acc. BEAUTIFUL LAKE (RN 40)
POOLED AND CLAY SECTORS
TCP
ACC. CAMPING CATRITRE (RN 40)
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú
POOLED SECTORS.
TCP
CHOS MALAL – THE MENUCOS – THE SPRING
T
THE SPRING – THE PLAIN – ANDACOLLO
T
ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – THE SHEEP
T
THE SHEEP – VARVARCO – Aº AILINCO
UNTIL ATREHUCO SECTORS POCEADOS AND BARRO. VARVARCO – AºAILINCO IMTRANSITABLE
TCP
EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24
SEMI-COVERED, SECTORS WITH POTHOLES. IT IS RECOMMENDED TO CARRY CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23)
STRONG FROST, POOLED SECTORS AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
RAHUE (EMP. RP 23) – LAGO QUILLéN – LAGO HUI HUI
STRONG FROST, POUNDED SECTORS, ICE AND MUD ON ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STRAY ANIMALS.
TCP
SAN MARTIN DE LOS ANDES – PASS HUA HUM
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ACC. BANDURRIAS (RP 48)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
ACC. CHACHIN – LAKE QUEEN (RP 48)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PASO HUA HUM
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. . STEP INT. HUA HUM ENABLED. PRESENCE OF LOOSE ANIMALS.
TCP
EMP. RN 237 – EMP. RN 234
POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
EMP. RP 7 – EMP. RP 8
EQUIPMENT OPERATING
TCP
EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL)
SNOW ON THE ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. DETERIORATED COLLUNCO BRIDGE. MANDATORY USE OF CHAINS.
TCP
EMP. PR 23 – LANÍN PN COVER
DEFORMED ROAD. LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
HOME PN LANÍN – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE)
POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PASS MAMUIL MALAL (EXTROMEN)
POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. INTERNATIONAL PASS ENABLED FROM 09:00 TO 18:00
TCP
JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE CHIMEHUÍN RIVER – LAKE PAIMúN
POOLED SECTORS AND MUD. LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS
ROAD WITH LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. COLO HUINCUL – THE HOT SPRINGS. CARIRRIÑE IMTRANSITABLE INTERNATIONAL PASS.
TCP
EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (EMP. RN 237)
POOLED SECTORS AND MUD. CARRY CHAINS. CORDOBA PASS – CONFLUENCE: ROAD DAMAGED, EXTREME CAUTION.
TCP
EMP. RP 63 – CALEUFú – LAKE FILO HUA HUM
SNOW ON ROAD. MANDATORY USE OF CHAINS. POOLED SECTORS AND MUD.
TCP
CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO
POOLED SECTORS AND MUD. CARRY CHAINS. POOLED SECTORS AND MUD. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS
TCP
EMP. RN 40 – BAYO HILL
POOLED SECTORS AND MUD. POOLED SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS
WET ROAD, SECTORS WITH RAIN POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
PASS CARDENAL SAMOré
SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED
TCP
LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237)
ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
EMP. RN 22 (ARROYITO) – STONE OF THE EAGLE
WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS.
TCP
STONE OF THE EAGLE – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234)
WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65)
WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
CONFLUENCE – EMP. RN 40
WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS.
TCP
LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21
SECTORS WITH ICE.
TCP
EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS AX PINE)
SECTORS WITH ICE. EQUIPMENT OPERATING, FALLING STONES.
TCP
EMP. RP 23 – AX PINE PASS
SECTORS WITH ICE. EQUIPMENT OPERATING.
TCP
STEP PINE AX
SECTORS WITH ICE, EQUIPMENT OPERATING. PASO PINO HACHADO ENABLED IN NORMAL HOURS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS
TCP