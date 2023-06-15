Home » State of Neuquén routes today, Thursday June 15, 2023
Entertainment

State of Neuquén routes today, Thursday June 15, 2023

by admin
State of Neuquén routes today, Thursday June 15, 2023
Ruta Section Status Transit LARGE GATE – CHIHUIDOS – EMP RP 7 EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC. TCP CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO FIELD POOLED AND CLAY SECTORS TCP EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16 ROAD WITH DEFORMATIONS. TCP EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40 SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO. TCP EMP. RP 7 (WATER POINT) – RINCÓN DE LOS SAUCES PASSABLE WITH CAUTION. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP OCTAVIO PICO – CATRIEL CRUISE MUD ON ROAD. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAW. TCP CATRIEL CRUISE – RINCON DE LOS SAUCES HEAVY TRAFFIC. TCP CORNER OF LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40 POOLED SECTORS. TCP CHOS MALAL – THE CHOLAR POCKED AND SAW SECTORS. TCP EL CHOLAR – PICHACHEN SECTORS WITH SNOW. INTERNATIONAL PASS DISABLED TCP NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51 HEAVY TRAFFIC. DIVERSIONS DUE TO ROAD DUPLICATION WORKS. TCP LTE C/RÍO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8) HEAVY TRAFFIC. TCP EMP RP 8 (EL CRUCE) – AÑELO (EMP. RP 17) CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENTS IN SECTORS. TCP AñELO (EMP. RP 17) – EMP. RP 5 PRESENCE OF EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION AND SHOULDER STABILIZATION TASKS TCP EMP. RP 5 – LOS RANQUILES – EMP. RN 40 POOLED SECTORS. TCP EMP. RP 51 – EMP. RP 7 HEAVY TRAFFIC. TCP EMP. RP 7 (THE CROSSING) – CATRIEL CRUISE SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING. TCP THE CRUISES – MOQUEHUE (EMP. RP 13) SNOW AND ICE ON ROADWAY. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP MOQUEHUE – ÑORQUINCO SNOW AND ICE ON ROADWAY. EQUIPMENT OPERATING. I ÑORQUINCO – EMP. RP 23 ICE ON ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING TCP ZAPALA – FIRST PINES CHANCE OF ICE FORMATION. CARRY CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRAFFIC AT NIGHT TCP FIRST PINES – LITRÁN COVERED, WIND. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. ROUTE ENABLED IN SCHEDULE FROM 9 TO 18 PM TCP LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERIE – BATEA MAHUIDA EXTREME CAUTION, ICE SECTORS, POTHOLES. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ANGOSTURA / GENDARMERIE – ICALMA PASS ICE ON ROAD. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ICALMA STEP ICE ON THE ROAD. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED IN NORMAL SCHEDULE TCP ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO DOWNTOWN WET ASPHALT TAPE. ROADWAY WITH DEFORMATIONS. TCP COVUNCO CENTER – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO) EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPED. TCP THREE STONES – PASS OF THE INDIANS RAFT POCKED SECTORS.LOOSE GRAVEL TCP EMP. RP 8 – YEAR SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING. TCP YEAR – PLAZA HUINCUL PRECAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS TCP PLAZA HUINCUL – PICÚN LEUFú (EMP. RN 237) SECTORS WITH POTHOLES. TCP EMP. RP 23 – RUCA CHOROI SECTORS WITH ICE. CROSS SECTIONS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40 SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (SPINAZO DEL ZORRO) SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – LONCOPUé T LONCOPUé – EL HUECU POOLED SECTORS AND SECTORS WITH ICE TCP EL HUECU – MANDOLEGUE – EL CHOLAR SECTORS PUCED, MUD AND SERRUCHO. TCP NEUQUEN – ARROYITO HEAVY TRAFFIC. TCP ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP CUTRAL-Có – ZAPALA ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO CHANCE OF ICE FORMATION. OBLIGATORY CARRYING DECADES. TCP MALLEO – PILO LIL CHANCE OF ICE FORMATION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46) STRONG FROST, ICE ON ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINATED STRONG FROST, SECTORS WITH ICE AND MUD, SECTORS WITH POTHOLES. CARRYING CHAINS. TCP ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13) SECTORS WITH ICE. ROAD WITH DEFORMATIONS. STRAY ANIMALS. CARRYING CHAINS. TCP EMP. RP 13 (LITRÁN) – AXED PINE POUNDED AND MUD SECTORS, ROADS WITH LOW ADHESION, OPERATIONAL TEAMS WITH MANDATORY CARRYING OF CHAINS. OPENING HOURS FROM 9 TO 18 PM TCP EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTIN 1º DE MAYO (EMP. RP 46) POOLED SECTORS. TCP LONCOPUé – RISCOS BAYOS – HUALCUPéN T HUALCUPEN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE T CAVIAHUE – COPAHUE DUE TO ACCUMULATION OF SNOW. I EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILóN – EMP. RP 4 POCKED AND SAW SECTORS. TCP LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10) POCKED AND SAW SECTORS. TCP EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10 POCKED AND SAW SECTORS. TCP EMP. RP 2 – WAYLE NO WINTER MAINTENANCE I WAYLE – LAGUNA TRóMEN – EMP. RP 53 NO WINTER MAINTENANCE I ANDACOLLO – THE MICHES POOLED SECTORS. TCP ANDACOLLO – HUINGANCO POOLED SECTORS. SECTORS WITH MUD. SECTORS WITH LANDSLIDES. TCP CHOS MALAL – BARRANCAS NORMAL ROAD, POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL NORMAL ROAD, POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242) NORMAL ROAD, POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234) WET ROAD, POSSIBLE ICE FORMATION. POSSIBLE FALL OF STONES ON THE SLOPE OF LA RINCONADA. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTIN DE LOS ANDES WET ROAD, POSSIBLE ICE FORMATION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO WET ROAD, POSSIBLE ICE FORMATION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ACC. CHAPELCO – LAGO VILLARINO WET ROAD, SECTORS WITH ICE MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LAKE VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237 WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 2,095. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO) WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. POSSIBLE FALLING OF STONES AT KM 2095 MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC QUILA QUINA (RN 40) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP acc. BEAUTIFUL LAKE (RN 40) POOLED AND CLAY SECTORS TCP ACC. CAMPING CATRITRE (RN 40) POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú POOLED SECTORS. TCP CHOS MALAL – THE MENUCOS – THE SPRING T THE SPRING – THE PLAIN – ANDACOLLO T ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – THE SHEEP T THE SHEEP – VARVARCO – Aº AILINCO UNTIL ATREHUCO ​​SECTORS POCEADOS AND BARRO. VARVARCO – AºAILINCO IMTRANSITABLE TCP EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24 SEMI-COVERED, SECTORS WITH POTHOLES. IT IS RECOMMENDED TO CARRY CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23) STRONG FROST, POOLED SECTORS AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP RAHUE (EMP. RP 23) – LAGO QUILLéN – LAGO HUI HUI STRONG FROST, POUNDED SECTORS, ICE AND MUD ON ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STRAY ANIMALS. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – PASS HUA HUM POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. BANDURRIAS (RP 48) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. CHACHIN – LAKE QUEEN (RP 48) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PASO HUA HUM POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. . STEP INT. HUA HUM ENABLED. PRESENCE OF LOOSE ANIMALS. TCP EMP. RN 237 – EMP. RN 234 POOLED SECTORS AND MUD. TCP EMP. RP 7 – EMP. RP 8 EQUIPMENT OPERATING TCP EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL) SNOW ON THE ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. DETERIORATED COLLUNCO BRIDGE. MANDATORY USE OF CHAINS. TCP EMP. PR 23 – LANÍN PN COVER DEFORMED ROAD. LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP HOME PN LANÍN – PASS MAMUIL MALAL (LTE WITH CHILE) POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PASS MAMUIL MALAL (EXTROMEN) POOLED SECTORS AND MUD. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. INTERNATIONAL PASS ENABLED FROM 09:00 TO 18:00 TCP JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE CHIMEHUÍN RIVER – LAKE PAIMúN POOLED SECTORS AND MUD. LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LAKE LOLOG AND CARRUHUé – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS ROAD WITH LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. COLO HUINCUL – THE HOT SPRINGS. CARIRRIÑE IMTRANSITABLE INTERNATIONAL PASS. TCP EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (EMP. RN 237) POOLED SECTORS AND MUD. CARRY CHAINS. CORDOBA PASS – CONFLUENCE: ROAD DAMAGED, EXTREME CAUTION. TCP EMP. RP 63 – CALEUFú – LAKE FILO HUA HUM SNOW ON ROAD. MANDATORY USE OF CHAINS. POOLED SECTORS AND MUD. TCP CONFLUENCE – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO POOLED SECTORS AND MUD. CARRY CHAINS. POOLED SECTORS AND MUD. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS TCP EMP. RN 40 – BAYO HILL POOLED SECTORS AND MUD. POOLED SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – CARDENAL SAMORÉ PASS WET ROAD, SECTORS WITH RAIN POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PASS CARDENAL SAMOré SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED TCP LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237) ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 22 (ARROYITO) – STONE OF THE EAGLE WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP STONE OF THE EAGLE – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234) WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65) WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP CONFLUENCE – EMP. RN 40 WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21 SECTORS WITH ICE. TCP EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS AX PINE) SECTORS WITH ICE. EQUIPMENT OPERATING, FALLING STONES. TCP EMP. RP 23 – AX PINE PASS SECTORS WITH ICE. EQUIPMENT OPERATING. TCP STEP PINE AX SECTORS WITH ICE, EQUIPMENT OPERATING. PASO PINO HACHADO ENABLED IN NORMAL HOURS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS TCP

You may also like

Why is the INDEC inflation for May not...

Beginning to fully infiltrate the industry AI will...

Millionaire auction in Florida for 20 vintage Ferraris...

After reaching its all-time high, how much is...

GAI Zhou Yan’s “The Voice of God 4”...

Two Buenos Aires schools among the best in...

YOUR STYLE, YOUR SWOOSH CLOT UNLEASH YOUR CREATIVITY...

Look at the forecast and find out what...

Ge Meihan’s new single “Fool” is online_TOM Entertainment

who charges this Thursday June 15

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy