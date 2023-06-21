State of Neuquén routes today, Wednesday June 21, 2023

State Route Transit Section PORTEZUELO GRANDE – CHIHUIDOS – EMP RP 7 EQUIPMENT OPERATING. HEAVY TRAFFIC. TCP CHOS MALAL – TRICAO MALAL – HUINGANCO COURT POCEED SECTORS. TCP EMP. RN 40 – MARIANO MORENO – EMP. RP 16 ROAD WITH DEFORMATIONS. TCP EL HUECU – MALLÍN LARGO – NAUNAUCO – EMP. RN 40 POCKED SECTORS, SAW AND ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RP 7 (PUNTA DE AGUA) – RINCÓN DE LOS SAUCES AREA WITH LOOSE ANIMALS. TCP OCTAVIO PICO – CATRIEL BARRO CRUISE ON ROADWAY. HEAVY TRAFFIC. acc. A PATA MORA A ACC. OCTAVIO PICO. SECTORS WITH SAW. TCP CRUCERO CATRIEL – RINCON DE LOS SAUCES HEAVY TRAFFIC. TCP RINCÓN DE LOS SAUCES – PUESTO HERNÁNDEZ – EMP. RN 40 POCKETED SECTORS. TCP CHOS MALAL – EL CHOLAR POOLED SECTORS. TCP EL CHOLAR – PICHACHEN SNOW AND ICE. POOLED SECTORS. ENABLED INTERNATIONAL PASS. ONLY FOR 4X4. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP NEUQUÉN – CENTENARY – EMP RP 51 HEAVY TRAFFIC. DIVERSIONS DUE TO ROAD DUPLICATION WORKS. TCP LTE C/RíO NEGRO – EL CRUCE (EMP RP 8) HEAVY TRAFFIC. TCP EMP RP 8 (EL CRUCE) – Añelo (EMP. RP 17) CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT IN SECTORS. TCP YEAR (EMP. RP 17) – EMP. RP 5 EQUIPMENT AND PERSONNEL WORKING ON EMBANKMENT REMEDIATION TASKS AND EMBANKMENT STABILIZATION TCP EMP. RP 5 – THE RANQUILES – EMP. RN 40 POCKETED SECTORS. TCP EMP. RP 51 – EMP. RP 7 INTENSE TRAFFIC. TCP EMP. RP 7 (EL CRUCE) – CATRIEL CROSSING SECTORS WITH SAW. EQUIPMENT OPERATING. TCP LOS CRUCEROS – MOQUEHUE (EMP. RP 13) POCEADOS AND MUD SECTORS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP MOQUEHUE – ÑORQUINCO POCEADOS AND SERRUCHO SECTORS. MUD ACCUMULATION. EQUIPMENT OPERATING. I ÑORQUINCO – EMP. RP 23 SECTORS WITH ICE AND MUD. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ZAPALA – FIRST PINES ICE ON ROAD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. IT IS RECOMMENDED NOT TO TRAVEL AT NIGHT TCP PRIMEROS PINOS – LITRÁN ACCUMULATION OF SNOW. NULL VISIBILITY DUE TO FOG. I LITRÁN – ANGOSTURA – GENDARMERÍA – BATEA MAHUIDA LOW ADHESION DUE TO ICE. REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG MANDATORY WEARING OF CHAINS. TCP ANGOSTURA / GENDARMERÍA – PASS ICALMA BAJA ADHERENCE BY ICE. MANDATORY USE OF CHAINS. TCP PASO ICALMA LOW ADHESION BY ICE. OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. STEP ENABLED IN NORMAL HOURS. TCP ZAPALA (EMP. RN 22) – COVUNCO CENTER REDUCED VISIBILITY DUE TO FOG. WET ASPHALT ROAD. ROAD WITH DEFORMATIONS. TCP COVUNCO CENTRO – EMP RN 40 (ACC. BAJADA DEL AGRIO) EQUIPMENT OPERATING, PARTIAL RIPPING. TCP TRES PIEDRAS – BALSA PASS OF THE INDIANS POCEADOS SECTORS.LOOSE GRAVEL TCP EMP. RP 8 – YEAR SECTORS WITH SAWS. HEAVY TRAFFIC. EQUIPMENT OPERATING. TCP AñELO – PLAZA HUINCUL CAUTION DUE TO ACCUMULATION OF WATER AND SEDIMENT ON THE ROAD IN SECTORS TCP PLAZA HUINCUL – PICúN LEUFú (EMP. RN 237) SECTORS WITH POTHOLES. TCP EMP. RP 23 – RUCA CHOROI POOLED SECTORS, ICE AND MUD. CROSS SECTIONS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP.RN 40 – CERRO CHAPELCO POCEADOS AND BARRO SECTORS. CARRYING CHAINS. TCP PICÚN LEUFú – LIMAY CENTRO – PASO AGUERRE – EMP. RN 40 SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 40 (AGUADA DEL OVERO) – SOUTH CHACAICO – EMP. RP 46 (ESPINAZO DEL ZORRO) SECTORS WITH MUD. PRESENCE OF ANIMALS BY TRANSHUMANCE TCP EMP. RN 242 – HUARENCHENQUE – NORMAL LONCOPUé T LONCOPUé – EL HUECú SECTORS POCEADOS AND SERRUCHO. TCP EL HUECú – MANDOLEGUE – EL CHOLAR SECTORS POOLED, HUELLONES AND WITH ICE. TCP NEUQUÉN – HEAVY TRAFFIC STREAM. TCP ARROYITO – PLAZA HUINCUL – CUTRAL-Có POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP CUTRAL-Có – ZAPALA WET ROAD. .SECTORS WITH ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP JUNÍN DE LOS ANDES – MALLEO ASPHALT ROPE WET BY RAIN. ANTI-ICE EQUIPMENT OPERATING. CHANCE OF ICE FORMATION. OBLIGATORY CARRYING DECADES. TCP MALLEO – PILO LIL ASPHALT ROPE WET BY RAIN. ANTI-ICE EQUIPMENT OPERATING. ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP PILO LIL – RAHUE (EMP. RP 46) SEVERE FROST, POOLED SECTORS, MUD. CROSS SECTIONS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP RAHUE (EMP. RP 46) – ALUMINUM SECTORS WITH ICE, SECTORS WITH BUCKLES. SLIPPERY ASPHALT TAPE. CARRYING CHAINS. TCP ALUMINé – LITRÁN (EMP. RP 13) ICE AND MUD ON THE ROAD. ROAD WITH DEFORMATIONS. STRAY ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RP 13 (LITRÁN) – PINE AXED ICE AND SNOW. CROSS SECTION OF ROADWAY. EQUIPMENT OPERATING I EMP. RN 40 (CALCATRE) – LAS COLORADAS – FORTÍN 1º DE MAYO (EMP. RP 46) POOLED SECTORS. TCP LONCOPUÉ – RISCOS BAYOS – HUALCUPÉN SECTORS WITH ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP HUALCUPÉN – CAJÓN CHICO – CAVIAHUE SECTORS WITH ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP CAVIAHUE – COPAHUE DUE TO ACCUMULATION OF SNOW. I EMP. RP 33 – HUNCAL – RANQUILÓN – EMP. RP 4 SECTORS POCEADOS AND SERRUCHO. TCP LONCOPUé – HUNCAL (EMP. RP 10) POCEADOS AND SERRUCHO SECTORS. TCP EMP. RN 40 – QUINTUCO – EMP. RP 10 SECTORS POCEADOS AND SERRUCHO. TCP EMP. RP 2 – WAYLE WITHOUT WINTER MAINTENANCE I WAYLE – TRÓMEN LAGOON – EMP. RP 53 WITHOUT WINTER MAINTENANCE I ANDACOLLO – LOS MICHES SECTORS. TCP ANDACOLLO – HUINGANCO SECTORS WITH MUD AND POCKETS. TCP CHOS MALAL – BARRANCAS WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. SECTORS WITH FOG. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 242) – CHOS MALAL WET ROAD. POSSIBLE FORMATION OF ICE. AREA WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP ZAPALA – LAS LAJAS (EMP. RN 242) WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ZAPALA – LA RINCONADA (EMP. RN 234) WET ROAD, POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP LA RINCONADA – JUNÍN DE LOS ANDES – SAN MARTÍN DE LOS ANDES WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP SAN MARTIN DE LOS ANDES – ACC. CHAPELCO WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP ACC. CHAPELCO – VILLARINO LAKE WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS TCP LAGO VILLARINO – EMP. RN 231 – VILLA LA ANGOSTURA WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP VILLA LA ANGOSTURA – EMP. RN 237 WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 2,095. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 237 – PTE RíO LIMAY (LTE C/RíO NEGRO) WET ROAD, SECTORS WITH RAIN. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 2,095. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC QUILA QUINA (RN 40) POCEED AND CLAY SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. BEAUTIFUL LAKE (RN 40) POCEED AND MUD SECTORS TCP ACC. CATRITRE CAMPING (RN 40) POCEED AND MUD SECTORS. TCP EMP. RP 43 (CAEPE MALAL) – AQUIHUECO – CAJÓN DEL CURI LEUVú POORED SECTORS. TCP CHOS MALAL – LOS MENUCOS – LA PRIMAVERA NORMAL T LA PRIMAVERA – EL LLANO – ANDACOLLO NORMAL T ANDACOLLO – CAYANTA – BELLA VISTA – LAS OVEJAS NORMAL T LAS OVEJAS – VARVARCO – Aº AILINCO UP TO ATREUCO SECTORS POOLED AND MUD. VARVARCO – AºAILINCO INTRANSITABLE TCP EMP. RN 40 (10 KM FROM ZAPALA) – EMP. RP 24 ICE ON ROAD. SECTORS WITH POTHOLES. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP EMP. RP 24 – RAHUE (EMP. RP 23) EXTREME CAUTION DUE TO ICE ON THE ROAD. POOLED SECTORS. OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP RAHUE (EMP. RP 23) – LAKE QUILLÉN – LAKE HUI HUI POOLED SECTORS, ICE AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. STRAY ANIMALS. TCP SAN MARTÍN DE LOS ANDES – HUA HUM PASS POOLED AND MUD SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. BANDURRIAS (RP 48) SECTORS POOLED AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP ACC. CHACHIN – QUEÑI LAKE (RP 48) POOLED AND MUD SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP HUA HUM PASS POOLED AND MUD SECTORS. WITH EXTREME CAUTION MANDATORY CARRYING OF CHAINS. . STEP INT. HUA HUM ENABLED. PRESENCE OF LOOSE ANIMALS. TCP EMP. RN 237 – EMP. RN 234 SECTORS POCKETED AND MUD. TCP EMP. RP 7 – EMP. RP 8 EQUIPMENT OPERATING TCP EMP. RN 40 – EMP. RP 62 (COLOHUINCUL) SECTORS POCEADOS AND BARRO. WATER ON ROAD. TCP EMP. RP 23 – LANÍN PN COVER ANTI-ICE EQUIPMENT OPERATING. LOW ADHESION, POSSIBLE FORMATION OF ICE MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP HOME LANÍN NP – MAMUIL MALAL PASS (LTE WITH CHILE) SNOW ON THE ROAD. POOLED SECTORS AND MUD. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP MAMUIL MALAL PASS (EXTROMEN) POCKETED AND MUD SECTORS. WITH EXTREME CAUTION. EQUIPMENT OPERATING. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. INTERNATIONAL PASSING ENABLED FROM 9:00 AM TO 6:00 PM TCP JUNÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – PTE RÍO CHIMEHUÍN – LAKE PAIMúN POCEADOS AND BARRO SECTORS. LOW ADHESION, FORMATION OF ICE. TCP SAN MARTÍN DE LOS ANDES (EMP. RN 40) – LOLOG AND CARRUHUÉ LAKES – LAHUENCó EPULAFQUEN – CARRIRRIñE PASS POOLED AND MUD SECTORS. IRRIGATION OF SALINE SOLUTION. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. COLO HUINCUL – CARRIRRIÑE IMTRANSITABLE PASS. TCP EMP. RN 40 – MELIQUINA RIVER PTE – FILO HUA HUM RIVER PTE – CÓRDOBA PASS – CONFLUENCIA (RN 237 EMP.) SECTORS WITH POCEADOS AND MUD ON ROADWAYS. CARRY CHAINS. CORDOBA PASS – CONFLUENCE: ROAD DAMAGED, EXTREME CAUTION. TCP EMP. RP 63 – CALEUFú – FILO HUA HUM LAKE POOLED AND MUD SECTORS. TCP CONFLUENCIA – VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO SECTORS POCEADOS AND BARRO. CARRY CHAINS. VILLA TRAFUL – EL PORTEZUELO: WORK IN PROGRESS TCP EMP. RN 40 – CERRO BAYO POCEED AND MUD SECTORS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 40 (6 KM FROM VILLA LA ANGOSTURA) – PASS CARDENAL SAMORÉ CALZADA MOJADA. SECTORS WITH RAIN AND SNOW WATER. SECTORS WITH SLUT. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP CARDENAL SAMORÉ PASS WET ROAD. SECTORS WITH RAIN AND SNOW WATER. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ENABLED PASSAGE TCP LA RINCONADA (EMP. RN 40) – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 237) WET ROAD. ICE FORMATION POSSIBLE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RN 22 (ARROYITO) – PIEDRA DEL ÁGUILA AREA WITH LOOSE ANIMALS. EQUIPMENT OPERATING. TCP PIEDRA DEL ÁGUILA – PTE COLLÓN CURá (EMP. RN 234) WET ROAD. OBLIGATORY CARRYING OF CHAINS. POSSIBLE FORMATION OF ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP PTE COLLÓN CURA (EMP. RN 234) – CONFLUENCE (EMP. RP 63 AND 65) WET ROAD, POSSIBLE FORMATION OF ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP CONFLUENCE – EMP. RN 40 WET ROAD, POSSIBLE FORMATION OF ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. TCP LAS LAJAS (EMP. RN 40) – EMP. RP 21 SECTORS WITH ICE. ZONE WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RP 21 – EMP. RP 23 (A 500M CUSTOMS PINE AXLE) SECTORS WITH ICE. POSSIBLE FALL OF STONES AT KM 48. AREA WITH LOOSE ANIMALS. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. TCP EMP. RP 23 – PINO PASS AXED SECTORS WITH ICE. MANDATORY CARRYING OF CHAINS. EQUIPMENT OPERATING. TCP PASO PINO HACHADO SECTORS WITH ICE, EQUIPMENT OPERATING. PASO PINO HACHADO ENABLED NORMAL SCHEDULE. MANDATORY CARRYING OF TCP STRINGS
State of Neuquén routes today, Wednesday June 21, 2023
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