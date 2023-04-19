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Warm Audio ʮдɫʵ¼һͲWA-14 – midifanǹע

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Warm Audio ʮдɫʵ¼һͲWA-14 – midifanǹע

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  • CineMag USAѹ
  • ƵʷΧ20Hz20kHz
  • ˥0dB-10dB-20dB
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  • Trace 150 R K
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  • 3ƽXLRӿ
  • -115dB
  • Ҫ+48VD
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