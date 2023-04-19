Warm Audio ʮдɫʵ¼һͲWA-14 – midifanǹע

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͵ͶȦ˷ȣʽ AKG C414 иߵȡϸںƵӦʵһµˮƽӵƵƵƽ̹ʽ414κרҵ¼йϵ “”Ҫ¼ʹùC414аFreddie Mercury, The Police, The Smashing Pumpkins, SelenaGreen Dayʽ414¼вɻȱĵݻͲҪΪ¼ṩο˷磬ܾʽ AKG C414ˣ
Queen on AKG C414
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