üõɫǺˬڼͥ¼ͨʵáģһֲĽ̽γģ֮ǰһЩص
ģCraig Anderton
1ģŲʵ
Ȼվ̨ϣ12ӢڴĴĿӣڵ6Ӣ¼ҼĻ϶һġȻäУںܣʱԶܣֱʵģ¼Ƴ֮
2ʵһģӦǼ弴õ
The
3ģӳ٣ǡо
ʹִԺͽӿڣӳӦ10 ǵԼÿ0.3ס̨3ԶɣҴδ˵ʱоԡĶͨ1ңôʹö3ӳ١
Ǽۣδӵģlѵļ
1. һдрʼ
бʰļ䡢Чá 仿ܻήƵӦĳЩЧǷȣ⽵ͼʰĸԽƵʹʵ䣬źŻ˿ɫΪʧĸƵӴ̶ʡ
ƵӿϵڲļģʰȡıȡʧǸͨģ磬ģ֮ǰһЩƵʹɫ⣬ƵʿսƵ֣ͼ1
ͼ1ʹR-EQģ֮ǰиƵƵ˥ɵõы
1a+1bƵ
Ƶʾ1aPRS V9Ĺؼʾ1bģ֮ǰĸƵ͵Ƶ
PRS SuperModels
һЧļ֪ģ֮ǰһDeEsserͼ2һ͡Ƶ˲ֻʱŻᷢáʱƵͨΪǵƽϵͣԲʧ̫ࡣ
ȻҪļͲˡһҪǣҪڸ䡰ȥƵṩɫвΪѾļɫӸƵ
ͼ2DeEsser˥2kHzϵƵʣڷֵ
2a+2b+2cƵ
ʾ2aصʾ2bˡȥעֵůˣ͵ƽ2aͬʾ2cǱ˥ݡ
WavesһͳSibilanceרΪơ⣬ϰDeEsserʺϼ
2
ģĹؿCatalogue ɾͷˡǣһڲͬĹſӲԤںá
סһҪļʼҪ֡ģȥؿֻ˽źŵƽģƽУҲĵƽ仯
PRS SuperModelԶ빦ܣɸݹƵƽԶŻͼ3ⲻǳ㣬ҶЧܹʱа
ͼ3PRS Blue Sierra V9еԶ빦ܣɫԶŻ֮ǰȷźš
ҵǣⲻֳܡԣͨɼ3dBⲻǸ֣Ҫһԡ֪ƽ£ԤڲͬʹʱᷢԤڵʱһѹR-CompressorƽڴһµΪֵ̬̬
ڸսӴģ˵һĴ صþʧĻڻеȿ̾ͱˣһûСʱԴӽϵ͵ĹÿʼЧǷá
3a+3bƵ
Ƶʾ3aPRS ArchonĴءûΪ̫ռ䣻ʾ3b˻ڻһЩռ䡣ĳʱʹ3aеϷЧ統ϳظʱѾһˣȻ뽫ƵøһЩ
˵ ͈ ͈ ҡ༼ɻƬЩӰģĵƽĴͼ Ƭ൱ͼңźűñƬϸҲźŸ ҵһ ҤʱһὫؼٴ ͼͮһ ܲõҿŸ ͼͼ
3. Go
ģʼΣʱʵˡƽʱһЩŴģᡰúܺá෴һЩɾķŴԹصķӦܺáģвͬĻͲѡԳһ¡
ȻǵŴʰѡDockerЧȵȣCatalog
1. ѡһӽҪ䡣
2. ÿrenѡõǸ
3. ІͲѡϲģȻΓͬʰλá
4. ٴμѡѡõǸ
5. ٴμ壬õģُıһ»Ͳѡ
6. һջ˺ôʼɣ
ע⣺ȻֶɫضĿͨڲûСעߡͺʣɫϴëøҪ
4. ֹģ
ʹùÿģ⣨һЩģ⣩رĹʱCatalogˡȷشһ䣬ǶĻа
ҪٹҪ֮ʹòҵэнڹƵʴгһхİۡR-EQʺӦáǲҲٹĴ¹̣
1. ļΪѰҹʱܻһЩܴ
2. ò㼶һQֵ 12dB
3)
4. ʹòƵʵ file
ֵɰʱʧˣͼ4ӦůԼӦȻ֪ͨʲôʱܿ˷ˡ
4kHz
4a+4bƵ
GTR Modern
ݲʱҪѡխݲٵƵҪֺڣʱӵڶݲͨڵһݲʹø˲Qֵ
нϿ۲ۣʱһһĸƵܾΓһ㡣Ϊʽ˼ֱ۲Ȼѹƹ
ҪȷǣЩϸѰШзеĶعĽ顣Ҫַ
5. ÷Χǿģ
ʹ䵯༪ʱһڡĶ䲻Ա䡡ΪгжĴ䶺ŵ١ζķ䷴ϱ仯Ϊ˻ͬΧҲΪģPRS SuperModelsһAirͼ5ӪΧС
ͼ5AirƱģСҵĶȾͰԶ⡣
˽ Χϵֲͨͬķ
1. ĺϳЧܸСͨӦעⲻͨͻȱĳЩ
2. ۵ʱܸһڷĸо˻ζĶ࣬ЩҲܲɢЧ̷䣨ͼ6ṩеķ
ͼ 6Manny Marroquin Delay˶ʱһͨ8 Runesһͨ34LooksĻࡣ
5a+5b+5cƵ
Ƶʾ5aPRS Archonĸ5bAirȫ5cAirManny Marroquin Delayϡ
6. йĽ飺ģ
һЩΪһģôģ϶áµĽǳۣΪ¼֡ʦ˼ʮĹ飬˿Table
ҵһ˵һ˵ڶѽ༪崴˝ ȻⲢȷġʹǡع鱾Դ Sex Pistols ֶҲù㼪ټǶࡣƷӸಿ֣ήֵҪԣΪ¼¼ӵļֻɢӷġʹǡع鱾Դ Sex Pistols ֶҲù㼪ټǶࡣƷӸಿ֣ήֵҪԣΪ¼¼ӵļֻɢע⡣өӼļԶ֧ţͨȶ зԶ֧ţͨȶжʺ֧ţͨȶжʺӣ
ϲĵ̨ʵǾťʱҾ䲿־ȥҪѸעҪĲ֡
ģʵһܰڵĹУģṩǰδŵΪʲôѰ·µȴ㡣
Nitrogen Ƶҵ֧
www.waves.com