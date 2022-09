RIETI – Covid: the outcome of the investigations carried out in the last 24 hours resulted in 80 new positive test subjects: Rieti (32) – Antrodoco (3) – Borbona (1) – Borgo Velino (1) – Borgorose (2) – Cantalice (2) – Cantalupo in Sabina (1) – Cittaducale (2) – Collato Sabino (2) – Cottanello (1) – Fara in Sabina (8) – Fiamignano (1) – Forano (1) – Greccio (1) – Montebuono (1) – Montopoli di Sabina (2) – Orvinio (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (2) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (2) – Poggio S. Lorenzo (2) – Rivodutri (3) – Roccantica (1) – Scandriglia (1) – Selci (2) – Tarano (2).

49 new healed are registered: (13) Rieti – (3) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (1) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Castel S. Angelo – (7) Cittaducale – (1) Colli sul Velino – (2) Fara in Sabina – (1) Monteleone Sabino – (2) Montopoli di Sabina – (4) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto – (3) Rivodutri – (1) Scandriglia – (6) Torri in Sabina .

Number of swabs performed: 456.

Total swabs performed: 440,439.

Total positives: 642.