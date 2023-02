The formations of Sampdoria and Bologna are official, and they will face each other at the Luigi Ferraris in the match valid for the 23rd day of Serie A. Here are the choices of Dejan Stankovic and Thiago Motta:

Sampdoria (3-4-1-2): I heard; Amion, Nuytinck, Murillo; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.