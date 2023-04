Serie A, advances and postponements: matchdays 33 and 34, Inter and Milan with the Romans on the Saturday before the Euroderby | A league

The Lega Serie A has announced the dates, broadcasters and times of the days 33 and 34which we present below:

33rd DAY

Tuesday 2nd May

ore 20:45 – Udinese-Naples – Dazn

Wednesday 3 May

ore 18 – Atalanta-Spezia – Sky/Dazn

ore 18 – Juventus-Lecce – Dazn

ore 18 – Salernitana-Fiorentina – Dazn

ore 18 – Sampdoria-Turin – Dazn

ore 21 – Verona-Inter – Sky/Dazn

ore 21 – Lazio-Sassuolo – Sky/Dazn

ore 21 – Milan-Cremonese – Dazn

ore 21 – Monza-Rome – Dazn

Thursday 4th May

ore 20:45 – Empoli-Bologna – Dazn

34TH DAY

Saturday 6th May

ore 15 – Milan-Lazio – Dazn

ore 18 – Roma-Inter – Dazn

ore 20:45 – Cremonese-Spezia – Sky/Dazn

Sunday 7 May

ore 12:30 – Atalanta-Juventus – Sky/Dazn

ore 15 – Turin-Monza – Dazn

ore 15 – Udinese-Sampdoria – Dazn

ore 18 – Naples-Fiorentina – Dazn

ore 20:45 – Lecce-Verona – Daz

Monday 8 May

ore 18:30 – Empoli-Salernitana – Dazn

ore 20:45 – Sassuolo-Bologna – Sky/Dazn