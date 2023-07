Strike July 13, Trenitalia, Italo and Trenord stop: trains guaranteed and canceled. DIRECT

The national strike in the railway sector started at three and will end at 3 pm. An ordinance from the MIT has in fact halved the duration of the abstentions already proclaimed by 24 hours. Wrath of the unions: “Illegitimate injunction, we will appeal”

Doveva essere uno stop di 23 ore, in programma dalle 3 di giovedì 13 luglio alle ore 2 di venerdì 14. Alla fine terminerà alle 15, come disposto da un provvedimento di riduzione firmato dal vicepremier Matteo Salvini. E arriva la risposta della Filt-Cgil: "Valuteremo in sede legale come rispondere all'iniziativa di comprimere il diritto costituzionale di sciopero". LA SCHEDA

“Lasciare a piedi un milione di italiani e per di più durante l’estate, con il caldo soffocante, senza far nulla, era impensabile. Grazie, quindi, al ministro Salvini per l’ottima mediazione con la quale si è dimezzato lo sciopero ferroviario. Giusto compromesso tra il diritto alla mobilitazione e il bisogno dei cittadini di spostarsi”. Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Domenico Furgiuele, Andrea Dara, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto.

E’ stato ridotto a 12 ore, a seguito dell’ordinanza emessa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. L’astensione dal lavoro è prevista dalle ore 3.00 alle ore 15 di giovedì 13 luglio.E’ quanto si legge in una nota del gruppo Fs, secondo il quale, lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Durante lo sciopero sara’ comunque programmata l’effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, consultabili su trenitalia.com.

Sciopero dei treni fino alle 15

È scattato alle tre e terminerà alle 15 lo sciopero nazionale del settore ferroviario- Un’ordinanza del Mit ha infatti dimezzato la durata delle astensioni già proclamate (per 24 ore). Ira dei sindacati: “Precettazione illegittima, ricorreremo”.

2 minuti fa

La lista di treni e orari garantiti

06:42

Lega: grazie a Salvini si dimezza lo sciopero

06:35

Fs: con sciopero importanti ripercussioni su servizio

06:33

Sciopero treni, nessuna revoca dai sindacati. Ma il Mit dimezza l’astensione

