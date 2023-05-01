ڣȫгůعӭ̤ȳ
ǧһ桱
;
The
ХСʫЗ
صĹ̲شڽ֮ϡеġڽϽ֡ڽСҲǲοġԴ
ڹ̲бľ旹ģ彨ȺоͰػ黵һϷ̨ȥ﹩˻ۡ¡ Ϸ֮ãο˽طġ̨ԱֱقÿϷ̨ϾQuŸŸQuqu Ϸȷű表
ܶοͶù̲Ϊʳмݹݳ˵̶ۡȣһˡ
ɽʡأӿڹ˴أĽοࡣ95ٻٻڴעһι˾רҵκԼҲƽֱ̨ͨͷøعڶŶɷ⡣
ӿڣǻƺϵҪóɿڣʢʱÿֻʹ150ҡȻ½·ͨķչӿó䣬Žʧѡ
صıڵӿڱΪŵĹھ̡֡ջȹŽнֱ˵Źķ٣հĻڶнȫչʾ
ڣȫгůعӭ̤ȳΪйĻЭĻרҵίԱḱ᳤СٱʾһָӵаʷӹŴһֱ浽ڵļнòáʷĵԶءʽص㡣
ҹʷƾãִɹۡЩйĽŲЩŲ¼ΪȫͬĻƸͬôѧʷĻо˵
ڵСΪڳġtribesͳпռġ¡ͬˡɡƹġʻȣ֡Ի sukki ṩһ֡ع鴫ͳ͡ʱ⡯ķΧ ꡶ο͵ʵ
οҵˡʫԶս ¸иȻʷԴӿڹĻdock ӰдͺɫĻ塣һǳĹ滮ظ˽֣õкѬʶʷĻļֵҲõذճˡη
ӦĻ֮ꡢ֮
ôٵطһģӿ̳ģŮʿһλδˣѧʱͿʼȰУͬѭˮֲͬ顣Ȼ⼸꣬ڸ¿ Ĺ۹Ůʿ̹Ը䲢̫졣
mou
ƹ۵˲οֶֽשΡֹΡ˿ƷȣСԶǳ㡢ȣɫԵ٩ԼȥһŹµСƷǡ
Сָǰ
רұʾָճ˼άڿܻһЩӬͷСʱƣջᱻοýͶƱ̭֡
ǧһ棬ӺζҪԭ ڹҵֶɴˡɫĻ֮ꡢ֮ǿҵ֣ʹοۿǸʽ̺ͬʻƷѷԹʷĻںʡξоԭФԴ˵
ҵʿָҵȷʵٿַϴѹһ棬ֻͨҵó˯ JͳĻʹ֮õõıʹУӦοͶһѬҵٻıҵȻƻкеȻķΧʹ½ˣֿĻҵ֮ҵһƽガҪ˼̽
ٹӪڶ̰renӰοʡС˵ļǿʽռ䣬һΪѿռ䣬Ҫḻҵ̬ƷͷrsеĹĿǰԱִͳӪ˼ Բ㣬ʽʽʽȱѡӾ˹ྰġտЧӦȥfile
۫ĻҪͻƿ
GUO
ɫҪšڹУŶԾɽɻԭɽҵΪĿģʹÿݵִϡִ¯ׯΪʹľľŴʯȣԭ֭ԭζķӡ
רһδȫĹӦڱԭʼòͬʱʩηѳֿĹαסĹɫ㣬Բ컯ص㡣
ھɫĻҪͻƿڣҪʷĻҵеĻšһ㣬в̽λںʡзĹʥΤعĻΪɫɼĻӡǣڽʡ̩нÿڵڶ죬ֻᴬƼʮہμۻȵᴬڡ
רҽ飬 OUTӦԵʷĻϸڴ˻ϣƶԶͳƻͨʹбĻͨʹбĻɫϰסʹֶֶصĻɫʷ䡣
ùֳͬʻӦο顣ҪšҲҪ¡СٱʾҪھ»ƷϸenΙ;滯Ӫ¹Ҫ䳣¡³䡣ϷڣÿĿһļҪ̼Ƴҵ⣬ḻ鳡οͶΟȤ˽⡣
I’m not sure what I’m talking about.
or
Alpha Responsibility