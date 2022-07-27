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See also  Beijing's state-owned economy "14th Five-Year" development plan released in 2025, the total profit of municipal state-owned enterprises will reach 150 billion

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