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See also Beijing's state-owned economy "14th Five-Year" development plan released in 2025, the total profit of municipal state-owned enterprises will reach 150 billion