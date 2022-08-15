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See also From the Milleproroghe to the competition bill, the measures held back in parliament by the election of the Head of State