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See also Add another weapon to fight the epidemic!Another inactivated COVID-19 vaccine in my country is on the market, with 2 doses in the whole course-News