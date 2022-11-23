Home News רצ ʡѻǰ _йҾŻ
News

רצ ʡѻǰ _йҾŻ

by admin

רצʹý١ǰ9£֯طצȯ42422Ԫרצȯ35432ԪڴЧͶʡȶụ÷淢Ҫáͬʱʡѻרצǰȡ

רוʾרצסйѻĻҪȡγɸʵ﹤ýһϡͬʱΪƶרצs緢СʹáЧҪǰıרצsĿ֡ǮĿ

ЧͶ

طرصȯΪ3.65Ԫǰ9ѷ3.54ԪΪЧܡǰҪץ֡

רצȯйʱ磬רצȯ3·ȫ´6·ۻϣȱȥǰ˰ꡣйѧоЖоАʱʾ

˷нȼӿ⣬רծͶ׼ṹšһѧԺ˰ӦоʾרծʽҪͶҵ԰ͨʩȻҲԴˡסԼһءϢϢƽȷչ

רצǻʩʽҪĠͶ벢ʩĿֱܹط̶ʲͶͶֱӡЧо֮һʾרצǧãǰȣȫ̶ʲͶͶͬ5.9%ٱǰ8¼ӿ0.1ٷֵ㣬С

ԽԽʽぽصĿУĿȼӿ ʽϸԺΪ10µȫרծȯ1848Ԫ רծȯʽȫʡ1643صĿ裬ЧͶʳ1

̻úý޶

ڷͶʡõͬʱ¶ֵרծʽΥʹõ⣬еĵרծȯʽҵӪԱʵȡ

йԺƾսоԺоκδΪҪЧķӦƾɣǿ衢áܡȫ̼ܣǿծȯ淶ЧͰȫʹáͬʱҪŻծȯȷ䡢ŻʽͶƼЧԿѧЧԤƶٵطʽڡСϡ

ʽ飬һ棬Ϣֶδ͸ʽծʽӹⲦĿλȫһ棬ɰרծȯʽrising ծȯ Ѷ֧ȹҹʵʩ֧ͨԤֹʽ

ǰԺ̻ط 2019 5000 Ԫרծ ѶҪ 10µǰϡú 5000 Ԫרծ ѶΪļȹص㡣

̻طرȦ޶ơ䣬άֲȡ֧ЧͶʡ̾õҪٴ롣Ϊ5000Ԫρὦ޶Ӧص֧ڽܹ쿪Ŀ̶ȲʩڣΪáȡṩҪ֧á

ӦץĿأ٩ӿƽĿǰҪƶʽֱʵʩӪ塣ΪͬʱҪ֡ȭ޶ȷרצsͶʡĿҪá

ʵĿ

ŽרծлϾţרծֹערΪڹɢѹӴ RN£רծǰڽǰ´δʾǰ´רծ ٶΪרծķʹáγʵ﹤ȡʱ䡣

ȻǰȡգʡϢƣ111գǰ´︣ʡ2023ծ޶1034Ԫ33.9%

˰൵ʵձΪǰרծն´Ƚ༡ʾǰ´רծֶȣΪ۵غδṩ֧֣ҲΪطıĿԤ㡢ʽԤռ䣬ȶ꾭ộе꾭

Ϊץߴڣƶרծγʵ﹤ٵʼıרծĿ磬118գɽʡٿ2023רծȯĿı飬2023רծȯĿı걨׼šƽܵϵͳš

The

α༭pp

See also  He drives off the road, collides with the irrigation system in the fields and damages it

You may also like

Roberto Gualtieri takes the sprint at the Expo:...

Dongguan City Procuratorate: In-depth study and implementation of...

Lumberjack overwhelmed by a plant: transported to hospital...

Bridge in the Alps, rear-end collision on the...

Resolutely win the battle against the epidemic prevention...

Stop increasing fines. From expensive energy to taxation,...

New Space Journey | Chasing Dreams, Stars and...

The Man Who Watched – Dan Savage

Maneuver draft: zero contributions for those who hire...

Promoting regional coordinated development through financial and judicial...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy