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See also  In response to a new round of snowfall, Beijing has prepared 56,000 people to carry out snow and ice shoveling operations at any time_guarantee_gas supply_operation

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