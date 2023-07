9 million for the conversion and redevelopment of the industrial crisis area Venafro, Bojano, Campochiaro

Sending applications from 5 September to 7 November at the online desk

The Ministry of Enterprise and Made in Italy, with the publication of a new notice, has allocated almost 9 million euro to finance entrepreneurial projects aimed at the conversion and redevelopment of the industrial crisis area of ​​Venafro, Bojano, Campochiaro in Molise.

The tender, according to the provisions of the 2017 program agreement and the Law 181/89intends to strengthen the local productive fabric, safeguard employment levels and support development programmes.

Interested companies, cooperatives and consortia will be able to present request for concessions from 5 September to 7 November 2023.

I 67 municipalities Molise from the provinces of Campobasso and Isernia involved in the tender are:

in province of Campobasso: Baranello, Bojano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Casacalenda, Casalciprano, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Colletorto, Guardiaregia, Lucito, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Montefalcone nel Sannio, Pietracatella, Ripalimosani , San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Trivento, Tufara, Vinchiaturo.

in the province of Isernia: Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena , Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano Venafro.

The desk for submitting applications is managed by Invitalia on behalf of the Ministry.

