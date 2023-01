Release time: 2023-01-10 08:57 | Source: Beijing Daily | Author: | Editor in charge: Li Peigang

Original title: A total of 760 people, the list of members of the 14th Beijing Municipal People’s Political Consultative Conference announced!

On January 8, the Standing Committee of the 13th Beijing Municipal Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference held its 38th meeting. The meeting deliberated and approved the “Decision of the Standing Committee of the Thirteenth Beijing Municipal Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference on Members of the Fourteenth Beijing Municipal Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference”.

1. Beijing Municipal Committee of the Communist Party of China (20 people)

Wang Yinghua Lu Yan Liu Zhiwei (Manchu) Liu Zhengang Li Liang Yang Jinghui (female) Yu Fei Zhang Caixiong Zhang Jiaming Chen Xu Lin Fusheng Zhou Kairang Zhao Jiachen (female) Qian Wei (female) Xu Jianyun Cui Shuqiang Han Yu Han Geng Han Suohua Wei Xiaodong

2. The Beijing Municipal Committee of the Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang (18 members)

Wang Hong (female, Manchu) Ren Xuefeng Liu Chuan Li Fengqin (female) Li Yan (Manchu) Li Shuo (Manchu) Wu Yongquan Wu Yongchang Zhang Zhaoqi (Hui) Zhang Weiqian (female) Luo Ying (female, Manchu) Yao Weihai Tao Shuilong Chang Jianmin (Mongolia Family) Liang Xinhua Fu Chuan Chu Xiaowei Fan Wei (female)

3. Beijing Committee of China Democratic League (18 members)

Wang Dongyan Wang Yayu Wang Yongqiang Wang Zhe Mao Yonghui (female) Yin Hailong Liu Ningyan is Li Guangxi Wu Nan Zhang Zhenjun Zhang Xuesong Hu Peng (female) Liu Xuequan Zhong Zurong Shi Guanghai Cao Xianbin Cheng Hong (female)

4. Beijing Municipal Committee of China Democratic National Construction Association (18 members)

Ma Chunxiu (female) Wang Wenyong Wang Hong (female) Lu Changlin Tian Jingxin (female) Bi Jianyu Liu Jinghui Liu Yuan Jinming Anting (Mongolian) Su Jian Li Haili (female) Gu Shuzhong Wang Lijun Zhang Jie (female) Gao Wujun Guo Tianyong Pei Pucheng

5. Beijing Committee of China Association for the Promotion of Democracy (14 members)

Wang Liping (female) Cang Yuqing (female, Hui) Sultan Li Xin (female) Yang Jinlong Yu Shengquan Zhao Jianguo Zhao Chaojun Swimming and Chunyan (female, Manchu) Xu Chaohui Gao Chongyao Gong Liutang Liao Yi (female)

6. Beijing Municipal Committee of China Peasants and Workers Democratic Party (14 members)

Wang Dong Wang Jinnan Zhu Xiufeng Liu Cunzhi Liu Juncai (female) Liu Meiyan (female) Jiang Xin (female) Zhang Jianmin Zhang Qinqin (female) Chen Xiaojing (female) Jing Zhicheng Guo Hongmei (female) Ge Qinggang Han Xiujuan (female)

7. Beijing Municipal Committee of China Zhi Gong Party (7 members)

Liu Xuezeng Xu Bin (female) Li Manying (female) Yang Jinsheng Hu Yongfang (female) Gu Xingfa Dong Xiaoli (female)

8. Beijing Municipal Committee of Jiusan Society (14 members)

Ma Guanghui (female) Ma Hongtao (female) Wang Qiang Zuo Xiaobing Ye Peigui Yiming (Manchu) Liu Zhong Liu Zhongfan Xuli (female) Shen Xinghai Songping (female) Zhang Xuegong Guo Yi (female) Zeng Xiaofeng

9. Beijing Municipal Committee of Taiwan Democratic Self-Government League (7 members)

Zhuang Wenjing (female) Yang Xu Chen Wei Chen Jun (female, Gaoshan nationality) Ou Yunsong Xian Haizhen (female) Xie Tianxiang

10. Persons without party affiliation (14)

Wang Chuanli Wang Jiannan (Hui nationality) Long Yunbin (female) Liu Yi (female) Li Xiaomu Li Chiying Yang Wenliang Yang Beibei (female) Wu Chen Zhang Yaqin (female) Lin Baoxia Qinfang (female) Huang Yuguang Cao Chen (female)

11. Beijing Committee of the Communist Youth League of China and Beijing Youth Federation (16)

Yu Feima Xiaojiao (female, Hui nationality) Wang Xin Wang Bo Liu Han Liu Yuanyuan (female, Miao nationality) Lu Chao (Daur nationality) Li Yongle Wu Zhen Ouyang Jihuaguo Xiaoran (female) Zhong Mianmian (female, She nationality) Gao Yixuan Huang Xiaobin Cheng Lesong Liao Hongcheng

12. Beijing Federation of Trade Unions (32)

Wang Li (female) Wang Xiuying (female) Wang Xiaoyan (female) Wang Ruiyefei (female) Fu Xiangsheng Lu Decheng Liu Changyong Liu Jun An Chunling (female) Sun Yu Sun Zhimei (female) Yin Feihong Li Weihua Li Wei Li Donghua Song Lijing (female) Song Weishang Motherland Zhou Honglei Zhou Xianliang Zhou Fugang Zheng Mojie (Female) Zhao Dongmei (Female) Zhao Lijun (Female) Zhao Jiangang Zhao Qinling (Female) Lou Meng (Female) Jia Weiguo Su Bin Lujuan (Female, Manchu) Xie Xuejun

13. Beijing Women’s Federation (14)

Wang Zhen (female) Wang Shu (female) Bian Yufang (female) Lu Yongli (female) Li Ting (female) Li Li (female) Yang Weixian (female) Xiao Yunzhu (female) He Haiyan (female) Tong Xin (female, Manchu) ) Yu Lixin (female) Zhang Yajun (female) Zheng Xiaodan (female) Baobing (female)

14. Beijing Federation of Industry and Commerce (15)

Ye Qingtian Gangyin Yinqi Liu Baiqi Sun Taoran Li Jun Li Zhiqi Li Ming Zou Tao Chen Jie (female) Zhao Yujin Xia Shudong Liang Jiliang Peng Yongdong Yanying (female)

15. Beijing Science and Technology Association (9)

Fang Zhongxiong Tian Wen Bailin Sun Lili (female) Xin Bing (female) Zhang Que Qu Feng (female) Zhao Yu Gu Ciyang

16. Beijing Taiwan Compatriots Association (7 people)

Ma Yunfei (Gaoshan) Tianliang (female, Gaoshan) Li Liangfei (female) Gao Wei Huang Saixi (Manchu) Cao Hui (female) Cai Yu (female)

17. Beijing Federation of Returned Overseas Chinese (10 people)

Wang Wensheng Bai Tao (female) Lu Zhibin Guan Hongliang Chen Zhongzhou Miao Lu (female) Lin Jianhao Rong Yang Liu Wenchao Yin Qiang

18. Culture and art circles (31)

Wang Jiequn (Female) Wang Bo Fangming Bai Jingfeng Feng Yuanzheng Ren Zhe Liu Hongli Liu Hengfu Du Zhenjie Li Yangwei (Female) Li Xiulei (Female) Li Chunliang Yang Yang Yang Jiayi Wu Jing (Manchu) He Bing Zhang Hongsheng Chen Ning (Female) Pang Wei (Female) Nie Yijing (Female) Xu Chunni (Female) Guo Lei Peng Dinghuang (Female) Fu Ruoqing Shu Xiaofeng Lei Bo Kan Lingyun (Female) Pan Ruojian (Female) Xue Songyan Wei Chunrong (Female)

19. Science and Technology (67)

Wang Yongsheng, Wang Xianjin, Wang Yuxiang, Wang Gaofei, Ye Yangsheng, Shi Xinxing, Feng Liqiong (female, Mongolian), Liu Wenjun, Liu Wenchao, Liu Donghong (female), Liu Wei, Liu Liang, Liu Zhenfei, Liu Haiming, Liu Qingyu, Liu Lin (female), Qi Xiangdong, Xu Qiang, grandson, Su Shaolin, Du Yonghong (female, Hui nationality), Du Cuilan (female, Hui nationality) Female) Li Ping Li Minji Li Lianrong Li Juan (female) Yang Xu (female) Wu Congxiao (female) Wu Fuqing Tong Lizhi (female) Zhang Zhiyong Zhang Jianxi Zhang Lingyun Chen Xiaohua Chen Peng Lin Runhua Lin Jing Luo Aiwu (female, Manchu) Yue Peng Zhou Jiangtian Zhou Yuan Zhou Fubao Qu Qingchao Zhao Changshan Zhao Hongfei Zhao Yiwu Zhongzhu Shi Huiyang Jiang Junjie Yao Yugui He Zhiqiang Nie Zuoren Qian Zhiguo Qian Jiahong (female) Xu Dongsheng Xu Qing (female) Gao Lufeng Guo Tiande Guo Xiaopeng Huang Yuhong (female) Cao Xiaozhong Xie Shunxing Xie Xiaoliang Zhai Junyi Dai Qionghai Dai Peng Wei Jixiang

20. Social Sciences (26)

Ma Yuanying (female) Ma Qiang Wang Minzhong Wang Lei (female) Long Weiqiu Liu Pinghua Liu Ning (female, Manchu) Jiang Zongmeng An Fengde Yang Lihui (female) Yang Zhengjun Yang Zhuhui (female, Dong) Wu Liguang (female, Daur) Wu Ge Shen Teng Zhang Yukun Zhang Wei (female, Hui nationality) Miao Lin Zhoulei (female) Zhao Yifan (female, Manchu) Gaobao Jinggao policeman Guo Wenli (female) Tang Lijun Han Zhanming Liao Chunying (female, Zhuang nationality)

21. Economics (63 people)

Ding Lixia (female, Hui) Yu Lirong (female) Wang Yongxiang Wang Jinxi Wang Jindong Wang Wujun Wang Guohua Wang Chengjun Baiwen (Mongolian) Qiao Xiangli Liu Shichun Liu Donghui (Manchu) Liu Anqi (female Hui) Liu Suoxiang Liu Jing (female) Li Shizhu Li Gang Li Weidong Li Yan (female) Li Li (female) Li Tie Yang Xin Wu Tao Song Fengjing Zhang Wanqi Zhang Yuzhuang Zhang Ling Zhang Youqian Zhang Qin (female) Zhang Jianli Zhang Xiaosheng Chen Lihong (female) Chen Shaolin Chen Daihua Chen Junwei Fan Wenzhong Fan Hexiang Zhijun Luo Wei (female) Zhou Yuan Zheng Yi Zhao Minge Zhao Li (female) Female) Zhao Yan (Female) Hu Ligang Yu Huigen Jiang Deyi Qin Hongxia (Female) Gu Weida Xu Quansheng Tao Lin (Female) Huang Li Huang Xiuhong (Female) Huang Yi Chang Yanjun (Female) Liang Xinhua (Female) Xie Zhengguang Pan Xiuming Huo Haifeng Mu Rongjun Mu Peng Wei Lianwei Wei Wei Yi (female)

22. Agriculture (22)

Wang Xiaoxia (female) Wang Yanfang (female) Wang Shenghan Fu Yujie (female) Rui Yukui Li Yunfu Li Yuli Li Chenggui Yang Jun Wu Yixia (female) Xi Yuming Zhang Linna (female) Zhang Xinhui Chen Liping (female) Fan Honglang Xiaolei (Manchu) Hu Xinzhi Yao Xuexiang Cao Weidong Dong Min (female) Cheng Wenhua Xue Gang

23. Education (55 people)

Wang Wenju Wang Fengjuan (female) Wang Haixia (female) Wang Zhengwen Jirong Fang Fuquan Yin Xiaodong Si Guangya Qiao Dongliang Liu Zhengwei Liu Hong (female) Liu Yan (female) Yan Yonghong (female) Mai Feng Li Lidong Li Xuhong (female) Li Jianyong Li Yi Li Jun Shen Jie (female) Zhang Dayu Zhang Yan Zhang Qiangbin Lin Bo Rong Hang Min (female) Luo Xueji (female) Jin Yinghua (female, Korean) Zhou Mingsheng Zheng Xiaoping Zheng Shimin Zhao Zhonghao Chen Liu Xuexin Yao Guangye Li Zheng Jia Yuge (female) Xia Xinghui (female) Tao Ye Tao Chunmei (female) ) Cui Tiening (female) Shang Hongling Sui Yan Peng Lianmao Han Baocheng Han Xianzhou Cheng Kai Cheng Yong Chu Guoqing Bao Xinzhong Dou Guimei (female) Liao Ying (female) Tan Tianwei Yan Jiuhong (female) Wei Zhongpeng

24. Sports (9 places)

Yin Peiyan Liu Yumin Liu Haoyang Li Na (female) Chen Dong Zhao Wen Liu Qianxun (Korean nationality) Yin Donghai Cao Weidong

25. Press and publishing industry (14)

Wang Ping Yin Wensheng Ye Zhenzhen Li Wu Li Mingsheng Li Ge Zhang Jinghua (female) Chen Junjun Wu Tianmin Zhao Tong (Manchu) Zhao Jingyun Xu Renjie Gao Jinhong Teng Shengping (female)

26. Medicine and health field (30 people)

Yu Baoxin Ma Lishuang (female) Shi Chunbao Zhu Chunmei (female, Mongolian) Liu Qingquan Liu Jingyuan Qi Yuefeng (Mongolian) Guan Zhenpeng Sun Yang Li Hong (female) Li Haichao Li Xianyun (female) Yang Xuefang (female) Shi Jie (female) Wu Chenying (female) Wu Bin (female) He Yinping (female) Shen Lin (female) Zhang Xiaoyan (female) Zhang Yan (female) Zhang Shutian (Hui nationality) Chen Bei (female) Jin Yiqun (female) Yufeng Jiangli (female) Huang Fang (female) Huang Aiping (female) Gong Lipan Suyan (female) Huo Li (female)

27. Friendship with foreign countries (12 people)

Liu Bo Liu Chunchen Sun Yao Su Hong Wu Xiangren Zhang Yongming Luo Cunkang Hu Bofei (female) Tu Xinquan Han Jian (female) Zang Likun (female) Xiong Jiuling (female)

28. Social Welfare and Social Security (14)

Wang Li (female) Wang Jinshan Tian Chunhua (female) Xu Yanli (female) Li Jun (Tujia) Li Hong (female) Li Baofeng Li Fuying (female) Wu Wenyan (female) Zhang Ya (female) Lin Yingzhao Ouyang Tong Zhao Xuesong Han Fengqin ( Female)

29. Minority circles (11 places)

Liu Baoge (Daur) Liu Qi (female, Hui) Su Faxiang (Tibetan) Qinggeletu (Mongolian) Parhat Yusufu (Uyghur) Jin Xin (female, Manchu) Meng Chunyan (female, Hui) Namu La (female, Ewenki) Lacan (Tibetan) Heidekun (Hui) Cheng Cheng (female, Miao)

30. Religion (14 places)

Wang Chengya Wang Chongen (Hui) Shi Huimin Lu Yingci (Hui) Liu Kejie (Hui) Li Shan Li Hua Li Xinjun Zhao Qinglong Hu Xuefeng (Mongolian) Liu Cuimin (female) Yuan Zhihong Chang Jian Chang Zang

31. Environmental and resource sector (19)

Yu Hua (Female) Sun Aihua (Female) Li Feng He Kaitao Min Qingwen Wang Bigang Zhang Jianxin Zhang Yong Chen Qing Chen Tian Meng Wentao Hao Liuliang Liu Xiaolei Huang Miansong (Hui) Han Long Fu Zhibin Xie Haibing Pan Anjun Ju Yang

32. Special invitees (126)

Yu Xun Ma Lanxia (female, Hui nationality) Ma Hongping (female, Hui nationality) Ma Zhigang Ma Chunling (female) Wang Wenjie Wang Lilian Wang Xu Wang Bo Wang Tao Wang Yanqing Lu Yuming Tian Liyue Feng Guoyou Lu Shijie Zhu Xicai Liu Jiugang Liu Jiwen Liu Guoxun Liu Zexing Liu Baojie Liu Guiming Liu Yong Liu Deji Yan Wei Hongjiang Lan (female) Tang Qinfei Tang Xiaoouqi Jinli Ruan Peiying (female) Mou Xiaochun (female) Yan Weiqun Li Zhong Li Yongsheng Li Zaidong Li Lan (female) Li Guohong (female) Li Guanyi Li Li (female) Li Haoran Li Jiacheng Li Huanjiang Li Huiguang Li Ran (female) Li Jingyi (female) ) Yang Zhenglong Yang Lishan (female) Lian Wei Wu Kongan Wu Wenping Wu Zhilong Wu Kerui Wu Yaling (female) He Jianzong He Chaoqiong (female) He Jingfeng Zou Geyin Xin Keli Zhang Yong Zhang Yuan Zhang Shusen Zhang Xiaolan (female) Zhang Kun Zhang Bo Zhang Yali (female) Zhang Miao Zhang Deqi Chen Guangli Chen Hean Chen Ling (female) Chen Meibao (female) Chen Tao Chen Tingting (female, Tibetan) Shao Xinming Miao Lifeng Lin Dongmei (female) Lin Yanxin Lin Aixin (female) Lin Yaoming Zhou Jingxiao Zhou Yingbo Zheng Yongshun Zheng Huien (female) Zhao Hongsheng Rong Dehong Ke Liang Zhong Baili Shi Ronghuai Hong Dingteng Fei Baoqi He Yalan (female) He Jiandong Mo Qiming Suo Yijun Jia Jiaya Xu Yuxi Xu Guizhong Xu Yingling Junjie Gao Lei Guo Konghua Guo Xiaoyi (female) Guo Jihong Xi Chengpo Tao Kuangchun Tao Chuanming Huang Dakun Huang Yongguang Kang Huaihai Tu Jianying (female) Jiang Dongqiang Cheng Changhong Cheng Yan (female) Female) Zeng Anye Zeng Shunfu Xie Chengrun Bao Xiaojian (female) Cai Zhiting (female) Guan Haoming Liao Jingmei (female) Liao Yijian De Lihua (female, Manchu) Yan Yizhen (female) Xue Guoqiang Wei Guangxun