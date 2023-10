ACADEMY AWARDS 2024 – The European candidates

The list of candidates from various countries for the Oscar nominations for best international film is being drawn up. “Io Capitano” by Matteo Garrone competes for Italy. THE EUROPEAN CANDIDATES Belgium: Augure, Baloji Bosnia and Herzegovina: Excursion, Una Gunjak Bulgaria: Blaga’s Lessons, Stephan Komandarev Croatia: Traces, Dubravka Turic Estonia: Smoke Sauna Sisterhood, Anna Hints Finland: Fallen Leaves, Aki Kaurism�ki Georgia: Citizen Saint , Tinatin Kajrishvili Germany: The Teachers’ Lounge, Ilker �atak Iceland: Godland, Hlynur P�lmason Italy: Io Capitano, Matteo Garrone Latvia: My Freedom, Ilze Kunga-Melgaile Lithuania: Slow, Marija Kavtaradze Luxembourg: The Last Ashes, Lo �c Tanson North Macedonia: Housekeeping for Beginners, Goran Stolevski Montenegro: Sirin, Senad Sahmanovic Netherlands: Sweet Dreams, Ena Sendijarević Portugal: Bad Living, Jo�o Canijo United Kingdom: The Zone of Interest, Jonathan Glazer Czech Republic: Brothers, Tom� Ma��n Romania: Do Not Expect Too Much From the End of the World, Radu Jude Slovakia: Photophobia, Ivan Ostrochovsk�, Pavol Pekarč�k Slovenia: Riders, Dominik Mencej Spain: La sociedad de la nieve, Juan Antonio Bayona Sweden: Opponent, Milad Alami Switzerland: Foudre, Carmen Jaquier Ukraine: 20 Days in Mariupol, Mstyslav Chernov Hungary: Four Souls of Coyote, �ron Gauder

