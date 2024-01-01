Earthquake in Hakkari! – Recent news

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According to information received from AFAD, 3.9 magnitude in Hakkari earthquake happened.
Size:3.9 (Mw)
Location:Yüksekova (Hakkari)
Date:2024-01-01
Saat:22:54:33 TSİ
Enlem:37.52472 N
Boylam:44.01861 E
Depth:9.46 km
Detay:https://t.co/TDskCszBuT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Earthquake (@DepremDairesi) January 1, 2024
According to the information received from Kandilli Observatory, Hakkariat magnitude 4.0 earthquake happened
CIMENLI-(HAKKARI) https://t.co/TR2bQ6zD29
01.01.2024, 22:54:36 TSİ
Size: 4.0
Depth: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Observatory (@Kandilli_info) January 1, 2024