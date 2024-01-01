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Earthquake in Hakkari! – Recent news

by admin
Earthquake in Hakkari! – Recent news

According to information received from AFAD, 3.9 magnitude in Hakkari earthquake happened.

According to the information received from Kandilli Observatory, Hakkariat magnitude 4.0 earthquake happened

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