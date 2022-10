Listen to the audio version of the article

There are 39 undersecretaries appointed. The oath will be on November 2nd. The 8 undersecretaries who will become deputy ministers will be delegated to the Council of Ministers on 4 November. Here is the list of undersecretaries presented to the Council of Ministers. Foreign: Giorgio Silli (We Moderates), Maria Tripodi (Forza Italia); Interior: Emanuele Prisco (Fdi), Wanda Ferro (Fdi), Nicola Molteni (Lega); Justice: Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi), Andrea Ostellari (Lega). Defence: Isabella Rauti (Fdi) and Matteo Perego (Fi); Economy: Lucia Albano (Fdi), Federico Freni (Lega) and Sandra Savino (Fi); Mise: Fausta Bergamotto (Fdi), Massimo Bitonci (Lega). Mite: Claudio Barbaro (Fdi). Agriculture: Patrizio La Pietra (Fdi) and Luigi D’Eramo (Lega); Infrastructure and transport: Tullio Ferrante (Fi). Lwork and social policies: Claudio Durigon (Lega); Instruction: Paola Frassinetti (FDI). University and research: Augusta Montaruli (FDI). Culture: Gianmarco Mazzi (Fdi), Lucia Borgonzoni (Lega) and Vittorio Sgarbi (Noi Moderati). Salute: Marcello Gemmato (Fdi). Relations with Parliament: Giuseppina Castiello (Lega) and Matilde Siracusano (Fdi). Undersecretaries to the Presidency of the Council: Alessio Butti (Innovation – Fdi), Giovanbattista Fazzolari (Program implementation (Fdi), Alberto Barachini (Publishing – Fi)) Alessandro Morelli (Cipe – Lega)

Here are the 8 undersecretaries who will be delegated deputy minister. For the Foreign Edmondo Cirielli (Fdi), for the Justice Francesco Paolo Sisto (Fi), al Mef Maurizio Leo (Fdi), al Mise Valentino Valentini (Fi), all’Ambiente Vannia Gava (Lega), at Infrastructure and Transport Galeazzo Bignami (Fdi) Edoardo Rixi (Lega), Work and social policiesMaria Teresa Bellucci (FDI)