Learn about the next 14 Departments of El Salvador and their new Municipalities

AHUACHAPAN

1. Ahuachapan North: Atiquizaya, The Refuge, St. Lawrence and Turin.

2. Downtown Ahuachapan: Ahuachapán, Apaneca, Concepción de Ataco and Tacuba.

3. Ahuachapan South: Guaymango, Jujutla, St. Francis Menendez and St. Peter Puxtla.

SAN SALVADOR

1. North San Salvador: Aguilares, El Paisnal and Guazapa.

2. San Salvador West: Apopa and Nejapa.

3. San Salvador East: Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ilopango, San Martin, Soyapango, Tonacatepeque.

4. Downtown San Salvador: Ayutuxtepeque, Mexicans, San Marcos, San Salvador, Santo Tomás, Santiago Texacuangos.

5. San Salvador South: Panchimalco and Rosario de Mora.

FREEDOM

1. North Liberty: Quezaltepeque, San Matías and San Pablo Tacachico.

2. The Liberty Center: San Juan Opico and Maple City.

3. The Liberty West: Colon, Jayaque, Sacacoyo, Tepecoyo and Talnique.

4. East Liberty: Old Cuscatlán, Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva and Zaragoza.

5. Liberty Coast: Chiltiupán, Jicalapa, La Libertad, Tamanique and Teotepeque.

6. South Liberty: Comasagua and Santa Kela.

CHALATENANGO

1. North Chalatenango: La Palma, Citalá, San Ignacio.

2. Chalatenango Center: Nueva Concepción, Tejutla, La Reina, Agua Caliente, Dulce Nombre de María, El Paraíso, San Fernando, San Francisco Morazán, San Rafael and Santa Rita.

3. South Chalatenango: Chalatenango, Arcatao, Azacualpa, Comalapa, Concepcion Quezaltepeque, The Shore, The Lagoon, The Turns, Name of Jesus, New Trinity, Eyes of Water, Potonico, San Antonio of the Cross, San Antonio Los Ranchos, San Francisco Lempa, San Isidro Labrador, St. Joseph Cancasque, St. Michael Mercedes, St. Joseph Las Flores and St. Louis del Carmen.

CUSCATLAN

1. Cuscatlan North: Suchitoto, St. Joseph Guayabal, Oratory of Conception, St. Bartholomew Perulapia and St. Peter Perulapan.

2. South Cuscatlan: Cojutepeque, San Rafael Cedros, Candelaria, Monte San Juan, El Carmen, San Cristóbal, Santa Cruz Michapa, San Ramón, El Rosario, Santa Cruz Analquito and Tenancingo.

CABINS

1. East Cabins: Sensuntepeque, Victoria, Villa Dolores, Guacotecti and San Isidro.

2. West Cabins: Ilocos Norte, Tejutepeque, Jutiapa and Cinquera.

PEACE

1. La Paz West: Cuyultitan, Olocuilta, St. John Talpa, St. Louis Talpa, St. Peter Masahuat, Tapalhuaca and St. Francis Chinameca.

2. La Paz Center: El Rosario, Jerusalem, Mercedes La Ceiba, Paraíso de Osorio, San Antonio Masahuat, San Emigdio, San Juan Tepezontes, San Luis La Herradura, San Miguel Tepezontes, San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma and Santiago Nonualco.

3. East Peace: San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo and Zacatecoluca.

THE UNION

1. The Northern Union: Anamorós, Bolívar, Concepción de Oriente, El Sauce, Lislique, Nueva Esparta, Pasaquina, Polorós, San José La Fuente and Santa Rosa de Lima.

2. The South Union: Conchagua, El Carmen, Intipucá, La Union, Meanguera del Golfo, San Alejo, Yayantique and Yucuaiquín.

USULUTAN

1. Usulutan North: Santiago de María, Alegría, Berlin, Mercedes Umaña, Jucuapa, El Triunfo, Estanzuelas, San Buenaventura and New Granada.

2. Usulutan East: Usulutan, Jucuaran, San Dionysus, Concepcion Batres, Santa Maria, Ozatlán, Tecapan, Santa Helena, California and Ereguayquin.

3. Usulutan West: Jiquilisco, Puerto El Triunfo, San Agustín and San Francisco Javier.

SONSONATE

1. North Sonsonate: Juayúa, Nahuizalco, Salcoatitán and San Catarina Masahuat.

2. Sonsonate Center: Sonsonate, Sonzacate, Nahulingo, San Antonio del Monte and Santo Domingo de Guzmán.

3. Sonsonate East: Izalco, Armenia, Caluco, San Julián, Cuisnahuat and Santa Isabel Ishuatán.

4. Sonsonate West: acajutla

SANTA ANA

1. Santa Ana North: Masahuat, Metapan, Santa Rosa Guachipilin and Texistepeque.

2. Downtown Santa Ana: Santa Ana.

3. Santa Ana Is: Coatepeque and the Congo.

4. Santa Ana Oeste: Chandelier of the Border, Chalchuapa, The Future, St. Anthony Pajonal, St. Sebastian Salitrillo and St. James of the Border.

SAINT VINCENT

1. Saint Vincent North: Apastepeque, Santa Clara, San Ildefonso, San Esteban Catarina, San Sebastián, San Lorenzo and Santo Domingo.

2. San Vicente Sur: San Vicente, Guadalupe, Verapaz, Nuevo Tepetitan, Tecoluca and San Cayetano Istepeque.

SAN MIGUEL

1. San Miguel North: Ciudad Barrios, Sesori, New Eden of San Juan, San Gerardo, San Luis La Reina, Carolina, San Antonio del Mosco and Chapeltique.

2. San Miguel Downtown: St. Michael, Comacaran, Uluazapa, Moncagua, Quelepa and Chirilagua.

3. San Miguel West: Chinameca, Nueva Guadalupe, Lolotique, San Jorge, San Rafael Oriente and El Tránsito.

MORAZAN

1. North Morazan: Arambala, Cacaopera, Corinto, El Rosario, Joateca, Jocoaitique, Meanguera, Perquín, San Fernando, San Isidro and Torola.

2. South Morazan: Chilanga, Delights of Conception, The Divisadero, Gualococti, Guatajiagua, Jocoro, Lolotiquillo, Osicala, St. Charles, St. Francis Drip, St. Simon, Sensembra, Society, Yamabal and Yoloaiquin.