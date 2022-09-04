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See also On March 15, Beijing added 9 local confirmed cases, 1 local asymptomatic infection, 3 imported confirmed cases, and 1 overseas imported asymptomatic infection, 12 cases were cured and discharged