Participants in Canción Vallenata Inédita, Piqueria Mayor and Piqueria Infantil

The Vallenata Legend Festival Foundation announced the list of contestants in the Unpublished Vallenata Song category, where 60 of the 229 registered were selected. The songs will be presented in the order they appear on the list.

We also announce the list of contestants in the categories of Piqueria Mayor and Piqueria Infantil.

UNPUBLISHED VALLENATA SONG CONTEST

FIRST ROUND

PEDRO CASTRO MONSALVO FAIR COLOSSEUM

1. ARAÚJO CARRILLO CAMILO ANDRÉS – ARAÚJO DAZA ELBERT JESÚS – THE GREATNESS OF BEING DIFFERENT – PASEO – VALLEDUPAR, CESAR; PEACE, CAESAR.

2. ARRIETA PÉREZ RICARDO ANTONIO – THE KINGS OF THE FESTIVAL – PASEO – COROZAL, SUCRE.

3. AVILA DE LA OSSA ELIZABETH – BLESSED SEED – WALK – CHIMICHAGUA, CESAR.

4. BAQUERO PINTO PABLO ENRIQUE – JABÁ BUTTERFLY – MERENGUE – MANAURE, CESAR.

5. BURGOS ARAGÓN FRANCISCO JAVIER – THEY TOLD ME THE SON – SON – MONTERIA, CORDOBA.

6. CALDERÓN GARCÍA ARMANDO – A GREAT FOLKLOR – PASEO – GIRARDOT, CUNDINAMARCA.

8. CALVO CARVAJAL ISAAC – THIS IS MY VALLENATO – SON – CURUMANÍ, CESAR.

9. CAMARGO MERCADO SANDRA MILENA – DREAMS AND LEGENDS – MERENGUE – SABANALARGA, ATLANTICO.

10. CARBONELL JIMÉNEZ ARMANDO ANTONIO – LIFE IS LIKE THE WIND – WALK – MAICAO, LA GUAJIRA.

11. CARRILLO HINOJOSA FÉLIX RAFAEL – FALL IN LOVE WOMAN – WALK – BARRANCAS, LA GUAJIRA.

12. CASTAÑEDA BORRERO JOSÉ VICENTE – I DON’T KNOW IF IT WAS THE YEARS – MERENGUE – HOUSTON, TEXAS, UNITED STATES.

13. CASTILLA PALENCIA PEDRO JOSÉ – TELL ME MY VALLEY – WALK – MONTERIA, CORDOBA.

14. COTES MENDOZA HÉCTOR ALFONSO – ARTISTS OF WHAT – MERENGUE – VILLANUEVA, LA GUAJIRA.

15. DE LA OSSA PINEDA FAUSTINO JOSÉ – LEANDRO IS A VERSE – MERENGUE – SINCÉ, SUCRE.

16. DIAZ ARRIETA YOLIS – RETURNED TO LIFE – SON – SANTA ANA, MAGDALENA.

17. DUQUE SARMIENTO RAMÓN – MEMORABLE PIQUERIA – MERENGUE – VALLEDUPAR, CESAR.

18. DÍAZ AROCA DIOMEDES DIONISIO – THE SONGS OF LUIS ENRIQUE – MERENGUE VALLEDUPAR, CESAR.

19. DÍAZ DE LA HOZ ARNALDO ISRAEL – A HOPE IS BORN – SON – PLATO, MAGDALENA.

20. DIAZ RANGEL REINALDO – A NEW WORLD – WALK – VALLEDUPAR, CESAR.

21. ESCOBAR RAMOS RICARDO ALFONSO – THE PRINCE OF VALLENATO- MERENGUE – SAN DIEGO, CESAR.

22. FARFÁN MOLINA LUIS FERNANDO – SONG OF THE MOUNTAIN – WALK – VALLEDUPAR, CESAR.

23. FONSECA FAIRS RUTH MARÍA – HER – PASEO – LA PAZ, CESAR.

24. GANCI CERRUD ALESSANDRO – VALLEDUPAR – PASEO – PANAMA.

25. GENEY OYALA LILIANA MARGARET – POETRY VERSES – MERENGUE – SAHAGUN, CORDOBA.

26. GIL GAMARRA ARMANDO RAFAEL – THE APPEARING MAN – PUYA- COROZAL, SUCRE.

27. GONZÁLEZ AVILA HERNÁN ALBERTO – THE NEST OF VALLENATO – PASEO – LORICA, CORDOBA.

28. CELEDÓN KILSON WAR – A GRACE FROM GOD – WALK – CHIRIGUANÁ, CESAR.

29. WAR MAESTRE MARCELINO ENRIQUE – THE SUMMIT SPRING – SON – VALLEDUPAR, CESAR.

30. USTÁRIZ WAR JOSÉ CARLOS – MY MAGICAL VALLEY – WALK – SAN DIEGO, CESAR.

31. GUTIERREZ ARMENTA ENRIQUE JOSÉ – DEFENDING THE LEGACY – PASEO – VALLEDUPAR, CESAR.

32. GUTIERREZ SILVA JORGE ALFONSO – IT’S YOUR ECO LOPERENA – WALK – LA LOMA, EL PASO, CESAR.

33. HERNÁNDEZ RANGEL VICENTE – I COME FROM THE CANARY ISLANDS – MERENGUE – GRANADILLA DE ABONA, CANARY ISLANDS, SPAIN.

34. JIMÉNEZ FUENTES OVETA LEONOR – MY ARE HAPPY – ARE – SAN DIEGO, CESAR.

35. JIMÉNEZ SPRINGER EBERT – FIVE STORIES – WALK – SANTA ANA, MAGDALENA.

36. LAKE MENDOZA JUAN SECOND – GIFT OF GOD – WALK – THE DOG OF THE PILLAR, THE GUAJIRA.

37. LOPEZ BAQUERO LUIS CARLOS – NATIVE- WALK – MANAURE, CESAR.

38. MAESTRE OÑATE ALEXANDER – MY OTHER ILLUSION – WALK – SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.

39. MARTÍNEZ RODRIGUEZ ALDEMIRO – MUSICAL IDENTITY – PUYA – FONSECA, LA GUAJIRA.

40. MARTÍNEZ URBINA OLGA MARÍA – I AM THE PUYA – PUYA – VALLEDUPAR, CESAR.

41. MARÍN ALVAREZ JUAN PABL – YES A ROSE IS BORN WALK – SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.

42. MAZENETH HAIR JOSEPH OF JESUS ​​– A SINGING STORY – MERENGUE – VILLANUEVA, THE GUAJIRA.

43. MENDOZA CARRILLO YOVANY BEDEL – COME TO THE FESTIVAL – PASEO – VALLEDUPAR- CESAR.

44. MENDOZA MEZA ALEJANDRO MANUEL – THIS IS THE VALLEY – SON – EL CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR.

45. MENDOZA SIERRA LUIS JOAQUIN – DAUGHTER OF GOD – WALK – LA PEÑA, LA GUAJIRA.

46. ​​MORILLO LOPEZ JULIO CESAR – SONGS OF THOSE TIMES – WALK – LA PAZ, CESAR.

47. OCHOA MOHALES JORGE HUGO – MY WEALTH – WALK – PATILLAL, CESAR.

48. ORDOSGOITIA ARRIETA REINALDO DE JESUS ​​– THE LOVE OF AN ELDER – PASEO – SAHAGUN, CORDOBA.

49. PÉREZ OÑATE DIEGO JOSÉ – PRICELESS CROWN – WALK – SINCELEJO, SUCRE.

50. PRADO RENGIFO LUIS ALBERTO – THE FACE OF JESUS ​​– WALK – SAHAGUN, CORDOBA.

51. AVILA DE LA OSSA ELIZABETH – YOUR LOVE MAKES ME HAPPY – MERENGUE – CHIMICHAGUA, CESAR.

52. ROMO MENDOZA JULIO CESAR – I AM A FARMER – WALK – EL PIÑON, MAGDALENA.

53. JULIO ALGINIO ROOMS – BETWEEN LIKES THERE ARE NO DISLIKES – PASEO – VALLEDUPAR, CESAR.

54. SÁNCHEZ CARTAGENA WILSON RAFAEL – A DRIZZLE – WALK – VALLEDUPAR, CESAR.

55. ARAGÓN TOWERS PEDRO NICANOR – VALLEY, FESTIVAL , FESTIVAL AND FOLKLORE – WALK – SAN JUAN DEL CESAR, THE GUAJIRA.

56. URUEÑA MONTENEGRO JOSE MANUEL – DILE – WALK – TOCAIMA, CUNDENAMARC.

57. USTÁRIZ CASTILLO CARLOS DANIEL – THE JUGLAR OF THE MILLENNIUM – MERENGUE – VALLEDUPAR, CESAR.

58. VERBEL HERNÁNDEZ BOLÍVAR SECOND – A HUNGRY LITTLE MAN – PUYA – SAN ONOFRE, SUCRE.

59. ZULETA MÁRQUEZ HANDRY SAHEL – THE PEOPLE’S FESTIVAL – PASEO – LA PAZ, CESAR.

60. ZULETA PACHECO HERNÁN FRANCISCO – FOR ME THE NEVADA IS VALLENATA – WALK – LA PAZ, CESAR.

MAJOR CATEGORY PIQUERIA COMPETITION

FIRST ROUND

UNICENTRO SHOPPING CENTER.

1. ANYELO ANTONIO AMAYA SUAREZ – FONSECA, THE GUAJIRA.

2. MARIA JOSE ZAPATA HERNANDEZ – MEDELLIN, ANTIOQUIA.

3. SANTANDER FERNANDO BORNACELLI POLO – EL PINION, MAGDALENA.

4. DAVID JOSE ARROYO OCHOA – CARTAGENA, BOLIVAR.

5. MANUEL ANTONIO TAPIA ALONSO – ST.

6. JAIDER ALFONSO GUTIERREZ VEGA – AGUSTIN CODAZZI, CESAR.

7. BRYAN ISAAC SANTANA LAITON – CAJICA, CUNDINAMARCA.

8. FREDIS JESUS ​​DE AVILA O BRIAN – EL CARMEN DE BOLIVAR, BOLIVAR.

9. JORGE EMILIO ROMERO MEJIA – SINCELEJO, SUCRE.

10. DILSON GABRIEL HERNANDEZ ARRIETA – SINCE, SUCRE.

11. DELFIN MONTERROZA RIVERA – PALMITO, SUCRE.

12. MATTHEW CARLOS MORENO RIVERA – SAHAGUN, CORDOBA.

13. MERALDO DE JESUS ​​RAMOS ARIAS – ATANQUEZ, CESAR.

14. PEDRO LUIS MARTELO MONTERROZA – SAN BENITO ABAD, SUCRE.

15. JAIDER DAVID DAZA BOLAÑO – SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.

16. JOSE FERNANDO GONZALEZ AMAYA – URUMITA, LA GUAJIRA.

17. HERNAN JOSE ANAYA OLIVELLA – VALLEDUPAR, CESAR.

18. JOHAN SEBASTIAN CALVO LORA – BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

19. EDINSON DIAZ ARNEDO – TURBACO, BOLIVAR.

20. EVER ALFONSO CORZO ARZUZA – VALLEDUPAR, CESAR.

22. DONALD DIAZ MOON – CHIMICHAGUA, CESAR.

23. ALEXANDER JOSE VASQUEZ MARTINEZ – ASTREA, CESAR.

24. WILSON DE JESUS ​​ORTEGA PAREDES – SHEEP, SUCRE.

25. NAYIB JOSE AGUANCHA PAYARES – VALLEDUPAR, CESAR.

26. SERGIO DAVID ORTIZ RANGEL – VALLEDUPAR, CESAR.

27. LEOPOLDO CONTRERAS DEYANOR – SAN ONOFRE, SUCRE.

28. ANGEL MARIA GONZALEZ VALDELAMAR – LORICA, CORDOBA.

29. ARMANDO RAFAEL PRASCA ROJAS – SAN MARCOS, SUCRE.

30. JUAN JOSE MEDINA ORELLANO – ALGARROBO, MAGDALENA.

31. LORENZO ENRIQUE OTERO JULIO – REPELON, ATLANTICO.

32. HERNAN ALBERTO GONZALEZ AVILA – LORICA, CORDOBA.

33. HUGUES LEONARDO MARTINEZ GAMEZ – CAÑAVERALES, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.

34. ARTURO DE JESUS ​​ORTIZ BARROS – MAICAO, LA GUAJIRA.

35. RICHARD JOSE FERNANDEZ RIVAS – ZULIA, VENEZUELA.

36. WILFRAN EDUARDO BARRIOS CANTILLO – SAN ANTONIO HILL, MAGDALENA.

37. ALFONSO ENRIQUE ANILLO ARRIETA – EL CARMEN DE BOLIVAR, BOLIVAR.

38. ALBERTO ALONSO VERGARA VEGA – SAN MARCOS, SUCRE.

39. ALCIDES ANTONIO MANJARRES – FONSECA, LA GUAJIRA.

40. JOSE CARLOS MARTINEZ VILLERA – AYAPEL, CORDOBA.

41. MIGUEL ENRIQUE OVIEDO CASTRO – PIJIÑO DEL CARMEN, MAGDALENA.

42. FRANCISCO JOSE MACEA ANGARITA – COROZAL, SUCRE.

43. JOSE FELIPE GUERRA MAESTRE – VALLEDUPAR, CESAR.

44. LIBARDO RAFAEL PEREZ CASTILLO – SINCE, SUCRE.

45. ALEJANDRO MANUEL MENDOZA MEZA – CARMEN DE BOLIVAR, BOLIVAR.

46. ​​JACK ENRIQUE SOTO PEREZ – BARRANCAS, LA GUAJIRA.

47. LEIMER JAVIER CARDENAS MEZA – SAN BENITO DE ABAD, SUCRE.

48. WILLIAM ENRIQUE CASTRELLON FELIZZOLA – BOSCONIA, CESAR.

49. EDWIN OVED VASQUEZ LAMBRAÑO – CACERES, ANTIOQUIA.

50. TEOBALDO ENRIQUE PEÑALOZA REGALADO – VILLANUEVA, LA GUAJIRA.

51. JUAN ENRIQUE DIAZ DURAN – RIOHACHA, LA GUAJIRA.

52. JULIO RAFAEL CARDENAS MARTINEZ – CARMEN DE BOLIVAR, BOLIVAR.

53. MARTIAL ADOLFO AVILA TIRADO – SAN MARCOS, SUCRE.

54. JULIO ERASMO GUTIERREZ VEGA – AGUSTIN CODAZZI, CESAR.

55. NILSON SANCHEZ RODRIGUEZ – PINILLOS, BOLIVAR.

56. CRISTIAN DAVID ARRIETA BELTRAN – PLANETA RICH, CORDOBA.

57. JORGE ANDRES HERNANDEZ PEREZ – BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

58. FELIPE ARGELIO VILLERA MONTIEL – AYAPEL, CORDOBA.

59. PEDRO MIGUEL CAMACHO VERDORES – EL PASO, CESAR.

60. JULIO CESAR GIL PAEZ – BOGOTA, CUNDINAMARCA.

61. JOSE IGNACIO ORTEGA SALAS – ARJONA, BOLIVAR.

62. JAVID ORTEGA MARRUGO – CARTAGENA, BOLIVAR.

63. EDUARDO ENRIQUE SOLIS YEPES – VALLEDUPAR, CESAR.

MINOR CATEGORY PIQUERIA COMPETITION

FIRST ROUND

UNICENTRO SHOPPING CENTER

1.- JULIO CESAR HOYOS OLMOS – SAN MARCOS, SUCRE.

2. HEILYN LUCIA GIL PRASCA – SAN MARCOS, SUCRE.

3. DAHIANA ANDREA GARCIA CARVAJAL – MEDELLIN, ANTIOQUIA.

4. LUCAS SEBASTIAN VEGA FERNANDEZ – FONSECA, LA GUAJIRA.

5. SAMUEL ALEJANDRO GUANIPA ALVAREZ – VENEZUELA.

6. CALIANYS FROM LOS ANGELES GUANIPA ALVAREZ – VENEZUELA.

7. MATEO SANTIAGO VEGA FERNANDEZ – SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.

