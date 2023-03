King Messan Ametokodo, the coach of the young Sparrowhawks has unveiled his group for an internship which will take place from March 20 to 28 in day school in Lomé.

A selection of 26 players including the captain of As OTR Ayivi Koffi Bernadin and the midfielder of the Entente II of Lomé Ouzéroudine Kpérédja.

As a reminder, the U20 national team is preparing the 1st edition of the UFOA B U20 men’s Cup organized this year by the sub-regional body.

Here is the list of players called up

KEEPERS

MIHEDO DAOUDA (FOADAN)

BLIPO YENDOUTIE STEPHANE (JCA)

KITI KOMLAN IGNACE (AS DANKPEN)

MADOUGOU KALILOU (SWALLOWS)

DEFENDERS :

KOURA ABDOUL AKIM (KAKADL)

DOMETI KOFFI GILBERT (MARANATHA)

FIAGBALO KOMLAN OLIVIER (GAK FC)

AYIVI KOFFI BERNARDIN (AS OTR)

AHOUANKPO KOMI MARTIN (SWALLOWS)

AHONDO KOMI ROGER (FSA)

TOH ALLEY DAOUDA (MARANATHA)

OURO-BOURAIMA ABDOUL RAZAK (AGAZA)

OUSMANE ABDOUBASTOU (SOLINGOBOU)

ENVIRONMENTS

NUTSULE KODJO CLODE (MARANATHA)

KPEREDJA OUZEROUDINE (ENTENTE II)

TCHACOROM FARISSE (HAKNOUR)

NOUWOMEKPO MENSAH MARCEL(PLANET FOOT)

ABOUBAKAR KAMAROU (LION DE ROMARIO)

APETI ASSION FREDERIC (AJSF)

ATSU JOEL LESAGE (SWALLOWS)

TCHABANA WARISSOU (SOLINGOBOU)

FORWARDERS

YVES BABOULIN COLLEGE (KAKADL)

DZIDZIWU KOMLA RAYMOND (JOUVENCEAUX)

YOHOLOU KOFFI MICHEL P. (INYASS FA)

N’BUEKE ENOCK KOFFI (PLANETE FOOT)

AMEGNEKOU KOMI NAZAIRE (ECLAIR FOOT)