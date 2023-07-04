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The content of the Friday sermon on the topic (the virtues and wages of the remaining good deeds) delivered by D. Benaissa Qummad, Ibn Abd al-Barr Mosque, Oujda.VIDEO

by admin

The electronic newspaper and Jeddah City work team

Oujda City is an electronic newspaper founded in July 2004
Publishing Director: Al-Hussain Qaddouri
Editor-in-Chief: Amina Ben Zakry
Technical Department: Kadouri Aladdin
Photography Department: Muhammad Effendi – by Khashibi Jawad
Editorial board: Mohamed Sherky, Omar Heimry, Zayed El-Tayeb, Mohamed Duraihem, Qadouri Al-Khudair, Mohamed Shahlal, Zariba Azouz, Abdel-Qader Badawi

Address: Al-Aqsa Street No. 8 bis, Al-Quds District, Jeddah
Phone: 0666776258
Email: [email protected]

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