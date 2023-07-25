Home » The content of the Friday sermon on the topic: Where is the defect in the call to God: in the preachers or in the common people? Benaissa Qammad VIDEO
News

The content of the Friday sermon on the topic: Where is the defect in the call to God: in the preachers or in the common people? Benaissa Qammad VIDEO

by admin

The electronic newspaper and Jeddah City work team

Oujda City is an electronic newspaper founded in July 2004
Publishing Director: Al-Hussain Qaddouri
Editor-in-Chief: Amina Ben Zakry
Technical Department: Kadouri Aladdin
Photography Department: Muhammad Effendi – by Khashibi Jawad
Editorial board: Mohamed Sherky, Omar Heimry, Zayed El-Tayeb, Mohamed Duraihem, Qadouri Al-Khudair, Mohamed Shahlal, Zariba Azouz, Abdel-Qader Badawi

Address: Al-Aqsa Street No. 8 bis, Al-Quds District, Jeddah
Phone: 0666776258
Email: kaddouri@oujdacity.net

See also  Elections breaking news. Pressing of the parties on the government for energy aid

You may also like

Mexican Migrants Rescued After Being Abandoned Near Border...

BiH: Republika Srpska reintroduces the crime of defamation...

Gyeongnam-do, Jeonse deposit return guarantee fee support for...

This is how the Cocoa Law Project advances

Advancing Urban Governance: Tongxiang City Law Enforcement Bureau...

Revocation of the partner’s firearms license: no automaticity

A new Congress | The New Century

Empoli: Caprile official on loan from Napoli –...

Marína Gálisová: Post-national nationalist Andrej Danko (in partnership...

12,546 identity documents are pending to be claimed...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy