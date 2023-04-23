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The Regional Delegate for Islamic Affairs in the Prefecture of Oujda Angad: A list of the names of the mosques that will be opened for Eid al-Fitr prayers for the year 1444 in the city of Oujda

by admin
The Regional Delegate for Islamic Affairs in the Prefecture of Oujda Angad: A list of the names of the mosques that will be opened for Eid al-Fitr prayers for the year 1444 in the city of Oujda

The team of the electronic newspaper and Jeddah City

Oujda City is an electronic newspaper founded in July 2004
Publishing Director: Al-Hussain Qaddouri
Editor-in-Chief: Amina Ben Zakry
Technical Department: Kadouri Aladdin
Photography Department: Muhammad Effendi – by Khashibi Jawad
Editorial board: Mohamed Sherky, Omar Heimry, Zayed El-Tayeb, Mohamed Duraihem, Qadouri Al-Khudair, Mohamed Shahlal, Zariba Azouz, Abdel-Qader Badawi

Address: Al-Aqsa Street No. 8 bis, Al-Quds District, Jeddah
Phone: 0666776258
Email: [email protected]

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