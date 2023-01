Julian Andres Santa

Ehe transfer market of Colombian Professional Soccer continues to generate important movements where without a doubt the most important signing of the year and perhaps of the last ones, is carried out by Juan Fernando Quintero, who left River Plate to play this 2023 with the Junior de Barranquilla shirt. These are the novelties of the clubs of the highest category:

Deportivo Pereira

Highs: Larry Angulo, Eber Moreno, Santiago Ruiz, Edisson Restrepo, Thomas Gutierrez, Johan Bocanegra, Geisson Perea, Jesus Cabrera, Kevin Aladesanmi, Diego Hernandez, Arley Rodriguez, Aldair Quintana, Angelo Rodriguez.

Lows: Leonardo Castro, Leider Berrio, Brian Leon, Duban Palace, Andrew Correa, Jader Mace, Harlen Castillo, Luis Lopez, Daniel Linarez, Yeiler Goez, Harlin Suarez, Kevin Lugo, Jose Sinisterra, Jhon Palacios.

Junior Athletic

Added: Leider Berrío, Brayan León, Iván Scarpeta, Vladimir Hernández, Amaury Torralvo, Carlos Sierra, Edwin Herrera, Jhon Vélez, Leider Berdugo, Howell Mena, Luis Sandoval, Juan Fernando Quintero.

Low: Fernando Uribe, Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, Jhon Pajoy, Edwuin Cetré, Daniel Giraldo, Omar Albornoz, Carlos Esparragoza, Jorge Arias.

National Athletic

Added: Francisco Da Costa, Cristian Zapata, Sergio Mosquera, Juan Felipe Aguirre, Jader Gentil.

Low: Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Alex Mejía, Emmanuel Olivera, Yeison Guzmán, Aldair Quintana.

millionaires

Tall: Leonardo Castro, Fernando Uribe, Daniel Giraldo, Jorge Arias.

Low: Richard Celis, Diego Herazo, José Cuenú, Carlos Andrés Gómez.

Deportivo Cali

Added: Gustavo Adrián Ramírez, Kevin Dawson, Jhon Vásquez, Kevin Riascos, Kevin Viveros, Daniel Mantilla.

Subs: Augustine Vuletich, William Burdisso, Christian Mafla, Carlos Robles, Angel Rodriguez, Teofilo Gutierrez, Jose Mulato, Carlos Lucumi, Harold Santiago Mosquera.

cali america

Added: Franco Leys, Cristian Barrios, Carlos Darwin Quintero, Facundo Suárez, Andrés Sarmiento, Brayan Córdoba.

Out: Joel Graterol, Marlon Torres, Carlos Sierra, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, David Lemos, Juan David Pérez, Alejandro Quintana, Nicolás Giraldo, Eber Moreno, Brayan Medina, Didider Pino, Joider Micolta, Yaliston Martínez, Carlos Cortés, Déinner Quiñones .

Atletico Bucaramanga

Added: Raúl Agustín Armando (DT), Jork Becerra, Diego Chávez, Steven Lugo, Nelson Reyes and Kleyverson Vilora, Gonzalo Lencina, Nicolás Marotta, Javier Reina.

Subs: Cristian Blanco, Brian Palacios, Dayro Moreno, Bruno Teliz, Michel Acosta, Sergio Avellaneda, Diomar Diaz, Jose Adolph Valencia, Juan Camilo Chaverra, Ronaldo Tavera, Johan Caballero.

Once Caldas

Added: Dayro Moreno, Santiago Jiménez, Sherman Cárdenas, Andrés Felipe Correa, Jhon Pajoy, David Lemos.

Low: Alejandro Bárbaro, Brayan Córdoba, Diego Valdés, Mauricio Gómez, Leyvin Balanta, Edwar López, Camilo Mancilla, Jesús Murillo and Ayron del Valle.

Sports Tolima

Highs: Brian Gil, Julian Angulo, Juan Manuel Valencia, Stephen Arango, Juan William Grove, Facundo Bone, Diego Herazo, Jose Cuen, Nicolas Giraldo, Yeison Guzman, Carlos Esparragoza, Juan Camilo Chaverra.

Subs: Andres Ibarguen, Yohandry Orozco, Rodrigo Urueña, Sergio Mosquera, Jose Moya, Jonathan Marulanda, Raziel Garcia.

Oil Alliance

Added: Pedro Franco, Brayan Blandón, Juan Pablo Patiño, Juan Diego Ceballos.

Lower: Kevin London, Brian Gil, Carlos Perez, Stephen Arango, Brian Fernandez, Daniel Moreno, Juan Camilo Arthur, Santiago Ruiz, Julian Guevara, Richard Renteria, Eduardo Zapata, Juan Sebastian Mancilla.

jaguars

Added: Carlos ‘Piscis’ Restrepo (DT), Manuel Arias, Christian Montero, Alejandro Gutiérrez, Santiago Gómez, Breiner Paz, Julián Guevara.

Low: Alexis Márquez (DT), Pablo Mina, Harold Gómez, Juan Mancilla, Joao Rodríguez, Duván Viáfara, Henry Castillo, Iván Scarpeta, Andrés Arroyo, Rafael Bustamante, Juan Giraldo, Jhon Altamiranda, Jarlin Quintero.

Equity

Added: José David Lloreda, Kevin Londoño, Didier Blanco, Didier Bueno, Yesid Díaz, Jhon Altamiranda, Jorge Ramos, José Hernández.

Low: Stalin Motta, Duvier Riascos, Nicolás Palacios, Sergio Felipe Román, Faber Gil, José Estupiñán, Néider Barona, Carlos Peralta, Amaury Torralvo.

Independent Medellin

Added: Daniel Londoño, Jaime Alvarado, Jorge Cabezas Hurtado, Jhon Palacios, Edwuin Cetré, Emerson Batalla, Andrés Ibargüen, Jonathan Marulanda.

Out: Vladimir Hernández, Juan Guillermo Arboleda, Adrián Arregui, Jean Pineda, Jorge Segura, Cristian Marrugo, Didier Blanco.

Union Magdalena

Added: Jean Carlos Colorado, Brayan Carabalí, Stiven Palomeque and Carlos Mario Rodríguez, Wilder Guisao.

Lower: Jose David Lloreda, Stiwar Mena, Jairo Palomino, Jose Gomez, Jonathan Safe, Augustine Spina, Facundo Stable, Diego Chavez.

Golden Eagles

Added: Lucas González (DT), Jean Pineda, Jean Franco Fuentes.

Low: Leonel Álvarez (DT), Felipe Jaramillo, Joel Contreras, Juan Pablo Díaz, José David Ampudia.

Santa Fe

Added: Harold Rivera (DT), Cristian Marrugo, Fabián Sambueza, Fabio Delgado, Iván Rojas, Alexis Manyoma and Julián Millán.

Low: Alfredo Arias (DT), Jonathan Herrera, Edwin Herrera, Alejandro Gutiérrez, Geisson Perea.

sports grass

Added: Didier Pino, Daniel Moreno, Jesús Figueroa, Joffre Escobar, Billy Arce, Darwin López, Álvaro Montaño.

Low: Facundo Boné, Jeison Medina, Facundo Ospitaleche and Mariano Vásquez.

Envigado

Added: Felipe Jaramillo

Low: Daniel Londoño, Yadir Meneses, Diego Rodríguez, Juan Daniel Tegüé, Jesús Hernández, Francisco Báez, Santiago Londoño, George Saunders, Luis Esteban García, Andrés Jiménez Aranzazu.

Atletico Huila

Added: Jonathan Lopera, George Saunders, Jonathan Herrera, Faber Gil, Ronaldo Tavera, Marcus Vinicius Felicio.

Low: Carlos Mario Rodríguez.

Boyaca Chico

Added: Víctor Perea, Galileo Del Castillo, Daniel Soto, Aleo Agustín, Michael Nike, Felix Chaverra, Víctor Soto and Angelo Peña.

Lows: None.