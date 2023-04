UFOA-B U20 preparations: 28 players called up by coach Ametokodo Messan

To oil the engine well before the UFOAB U-20 tournament to be held from July 7 to 21 in Côte d’Ivoire, the Togolese juniors will be in a group from April 20 to 29. To this end, coach Ametokodo Messan King has published a list of 28 players.

On the way to take part in the UFOAB U-20 tournament, Togo must get on its feet to have a good competition. A thing well understood by coach Ametokodo Messan King who summoned 28 players on Wednesday for a one-week internship including Ajavon Mateo playing at CE Mataro in Spain.

Here is the full list:

KEEPERS

MIHEDO DAOUDA (FOADAN)

KPEMIN AKLESSO (AS OTR)

KITI KOMLAN IGNACE (AS DANKPEN)

SOGLO KOFFI DANIEL (MASSEDA)

DEFENDERS :

KOURA ABDOUL AKIM (KAKADL)

OUSMANE ABDOUBASTOU (SOLINGOBOU

FIAGBALO KOMLAN OLIVIER (GAK FC)

AYIVI KOFFI BERNARDIN (AS OTR)

TOH ALLEY DAOUDA (MARANATHA)

DJIBRIL ACHIRAF (ANGES)

OURO-BOURAIMA ABDOUL RAZAK (AGAZA)

ENVIRONMENTS

NUTSULE KODJO CLODE (MARANATHA)

KPEREDJA OUZEROUDINE (ENTENTE II)

TCHACOROM FARISSE (HAKNOUR)

NOUWOMEKPO MENSAH MARCEL(PLANET FOOT)

DJIBRIL BASTOU (UNISPORT)

MODJOSSO BATRA (UNISPORT)

ATTOBIAN YAO OLIVIER (AJV)

FAGNON SYLVAIN (KEAMEKO FC)

TCHABANA WARISSOU (SOLINGOBOU)

AKAKPO K. JEREMIE (UNISPORT)

FORWARDERS

ETCHRI EFOE GERARD (GENERAL-SU)

MOUKAILA ISLAM (UNISPORT)

N’BUEKE ENOCK KOFFI (PLANETE FOOT)

DERMANE YASSER K. (HADDY SPORT)

AMADOU ABDOUL KODRE (SPORTING ACADEMY)

YVES BABOULIN COLLEGE (KAKADL)

AJAVON MATTEO (CE MATARO/ESP