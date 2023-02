La Formula 1 ha annunciato oggi che IMG si è assicurata i diritti per trasmettere a bordo di navi e in volo la Formula 1 sui suoi canali Sport 24 e Sport 24 Extra per le prossime tre stagioni. L'accordo fino al 2025 segna il ritorno di IMG in Formula 1. Sport 24 e Sport 24 Extra trasmetteranno oltre 150 ore di copertura in diretta più momenti salienti di tutti i fine settimana di gara ai fan in viaggio. A partire dal FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX del 5 marzo 2023, ci saranno 23 gare in programma, in cinque continenti, inclusa la Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix inaugurale. Sport 24 e Sport 24 Extra sono attualmente disponibili a bordo di compagnie di volo e navi da crociera in tutto il mondo tra cui Etihad Airways, Emirates, Turkish Airlines, MSC Crociere, Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Royal Caribbean e Silversea. Michaella Snoeck, Head of Media Rights di Formula 1: “Mentre la Formula 1 continua a crescere in tutto il mondo, siamo entusiasti di poter trasmettere la Formula 1 in diretta a bordo e in volo ai fan in viaggio. Le ultimi stagioni hanno dimostrato che il dramma e l'eccitazione della Formula 1 non devono essere persi. Ora, insieme a Sport 24, gli appassionati potranno godersi lo spettacolo della F1 ovunque si trovino”. Richard Wise, SVP, Content and Channels di IMG Media, ha dichiarato: “Siamo lieti di riportare la Formula 1 a Sport 24. Questo entusiasmante accordo significa che i passeggeri non dovranno più perdersi tutta l'emozionante azione della Formula 1 quando viaggiano. La Formula 1 è un evento veramente globale che attrae una base di fan in tutto il mondo e siamo entusiasti di offrire ai nostri partner di compagnie aeree e navi da crociera il meglio del motorsport insieme a un portafoglio diversificato di alcuni dei più grandi diritti mondiali di sport in diretta”.