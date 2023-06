Amateur final day – all results

As of: 06/03/2023 7:03 p.m

Who will win the state cup and secure a place in the first round of the DFB Cup? Here are the results of the 21 finals on the amateur finals day.

Games at 12:15 p.m Mortgage Part Result Baden 1. CfR Pforzheim – FC Astoria Walldorf 0:2 TuS Makkabi – Sparta Lichtenberg 3:1 n.V. Brandenburg Energy Cottbus – FSV Luckenwalde 4:1 Bremen FC Oberneuland – SG Aumund-Vegesack 4:1 n.E. TSV Sasel – FC Teutonia 05 Ottensen 0:1 Saxony-Anhalt FC Unity Wernigerode – Hallescher FC 0:1 Schleswig-Holstein SC Soft Flensburg 08 – VfB Luebeck 1:2 Thuringia FC Carl Zeiss Jena – FSV Wacker Nordhausen 4:2

Games at 2:15 p.m Mortgage Part Result Mecklenburg-Vorpommern Rostock FC – FSV Unit 49 Ueckermünde 5:2 Middle Rhine 1. FC Duren – Victoria Cologne 0:2 Lower Saxony Atlas Delmenhorst – VfL Osnabrück 1:2 Rhineland TuS Immendorf – FC Rot Weiss Koblenz 0:1 South Baden FC 08 Villingen – SV Oberachern 0:3 southwest VfR Wormatia Worms – TSV Schott Mainz 4:5 n.E. Westphalia SpVgg Erkenschwick – FC Gutersloh 3:4 n.E.

Games at 4:15 p.m Mortgage Part Result Lower Rhine Red and white food – Rot-Weiss Oberhausen 2:0 Saarland 1. FC Saarbrucken – SV Elversberg 2:3 Saxony 1. FC Lokomotiv Leipzig – Chemnitz FC 3:0 Württemberg Stuttgart Kickers – TSG Balingen 4:5 n.E.