“Away from Milan because of Allegri then the pain of living”

“Oi, Oi, Oi, Oi, Oi, Oi, Pippo Inzaghi scores for usSo the AC Milan fans sang to pay homage to the Rossoneri striker. And “SuperPippo” Inzaghi scored goals and heavy goals like the brace against Liverpool that gave Milan the Champions League in 2007. Then at the end of the 2011-2012 season, the farewell to the Rossoneri and football with a last goal at the San Siro against Novara. And while the rumors about his future on the bench multiply (confirmation at Reggina or Parma and Spezia) on The Gazzetta dello Sport they come out previews of the autobiographical book The right moment.

“It was Allegri who ended my playing career”

In the text, Inzaghi recounts his last period at Milan suspended between the desire to continue playing and the absence of the then manager Massimiliano Allegri from the project. Inzaghi had reached an agreement with Galliani to play for another year in Milan, but Allegri would have opposed it. “It was Allegri who ended my playing career. In fact, in the spring of 2012, Milan and I had reached an agreement to extend my contract by one year”, writes “Superpippo”.

“He didn’t want me in the locker room anymore”

“Io I would have been an important glue in the locker room who in a short time had lost Maldini, Pirlo, Nesta, Gattuso, Seedorf. Thick elements that had left a deep void. I would not have made any claims… Galliani was happy to have found this solution together with me. Allegri, on the other hand, rejected it, he didn’t want me in the locker room anymore and told the manager asking that my contract not be renewed. For me it was a blow“.

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Massimiliano Allegri (Ansa)

Previous



“I was afraid of having something serious”

The farewell to football played before starting his career as a coach was very hard for Inzaghi. “In the autumn of 2015, for the first time the ball was deflated: it no longer bounced. And I was unable to absorb the distance from my world, from the scent of the grass, from the sacredness of the locker room. I got up in the morning and didn’t know how to get to the evening. I went to the gym, but without enthusiasm, just to pass the time, fill the day and prevent boredom and discouragement from taking over. My body sent me unmistakable signals of discomfort. I’m scared. Indeed, I say it clearly and without shame: I was afraid. I did four gastroscopies and other tests unpleasant, I always traveled with a bag full of CDs with ultrasounds and MRIs that I showed to various specialists. I feared I had something serious, even ALS“.

Share this: Twitter

Facebook