Italy’s Francesco Bagnaia secured pole position in the MotoGP class for the American GP in Austin on Saturday. The Ducati rider was 0.160 seconds quicker than Spaniard Alex Rins (Honda). Bagnaia’s compatriot and brand colleague Luca Marini (+0.289) completes the front row. Before the third World Championship race on Sunday, there is still a sprint race on the program on Saturday.

MotoGP, Qualifying: 1. Francis Bagnaia ITA Ducati 2:01,892 2. Alex Rins ESP Honda + 0,160 3. Luca Marini ITA Ducati 0,289 4. Alex Marquez ESP Ducati 0,350 5. Marco Bezzecchi ITA Ducati 0,376 6. Aleix Espargaro ESP Aprilia 0,647 7. Fabio Quartararo FROM Yamaha 0,857 8. Maverick Vinales ESP Aprilia 0,990 9. Johann Zarco FROM Ducati 1,170 10. Jack Miller OUT OF KTM 1,192

Moto2, Qualifying: 1. Celestine Vietti ITA Kalex 2:09,432 2. Pedro Acosta ESP Kalex + 0,020 3. Filip Salac Jun Kalex 0,116 4. Bo Bendsneyder NED Kalex 0,157 5. Alonso Lopez ESP darkwood 0,319 6. Jake Dixon GBR Kalex 0,320 7. Aron Canet ESP Kalex 0,383 8. Tony Arbolino ITA Kalex 0,430 9. Manuel Gonzalez ESP Kalex 0,495 10. Jeremy Alcoba ESP Kalex 0,564

Moto3, Qualifying: 1. James Masia ESP Honda 2:16,250 2. Ayumu Sasaki JPN Husqvarna + 0,101 3. Ivan Ortola ESP KTM 0,306 4. Diogo Moreira BRA KTM 0,616 5. Daniel Holgado ESP KTM 0,662 6. Stefano Nepa ITA KTM 0,076 7. Ryusei Yamanaka JPN rubbing 1,080 8. Matthew Bertelli ITA Honda 1,098 9. Xavier Artigas ESP CFMoto 1,122 10. Tatsuki Suzuki JPN Honda 1,157

