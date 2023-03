The final weekend of the season opens for the ski jumpers today. In the first of two ski flights in Planica, Stefan Kraft is the focus from the ÖSV point of view. The 29-year-old from Salzburg is still fighting for the small crystal globe at 60 points behind the Norwegian Halvor Egner Granerud. In the overall World Cup, Kraft is still fighting for second place. The competition can be seen live from 3 p.m. on ORF1 and in the live stream.

First ski flying competition in Planica: Start list: 1. Remo Imhof SUI 2. Constantin Schmid GER 3. Fatih Arda Ipcioglu SHOULD 4. Andrzej Stekala POL 5. Pius Paschke GER 6. Arti Aigro EAST 7. MacKenzie Boyd-Clowes CAN 8. Felix Hoffman GER 9. Year of Butter SLO 10. Decker Dean USA 11. Sondre Ringen NOR 12. Bendik Jakobsen Heggli NOR 13. Alex Insam ITA 14. Jewhen Marusiak UKR 15. Simon Ammann SUI 16. Niko Kytösaho FIN 17. John Bresadola ITA 18. Karl Geiger GER 19. Kristoffer Eriksen Sundal NOR 20. Lovro Kos SLO 21. Naoki Nakamura JPN 22. Alexander the Destroyer POL 23. Johann Andre Forfang NOR 24. Gregory Deschwanden SUI 25. Kamil Stoch POL 26. Daniel Andre Tande NOR 27. Robert Johansson NOR 28. Manuel Fettner AUT 29. Markus Eisenbichler GER 30. Daniel Tschofenig AUT 31. Michael Hayböck AUT 32. Ryoyu Kobayashi JPN 33. Andreas Wellinger GER 34. Jan Hoerl AUT 35. Peter Zyla POL 36. Anze Lanisek SLO 37. Domain Prevc SLO 38. Timi Zajc SLO 39. Stephen Kraft AUT 40. Halvor Egner Granerud NOR

More to that in Ski Jumping World Cup