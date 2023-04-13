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See also  When Xi Jinping inspected the preparations for the 2022 Winter Olympics and Paralympics in Beijing, he emphasized his firm confidence and redoubled his efforts to do a good job in all preparations to ensure the complete success of the Beijing Winter Olympics and Paralympics

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