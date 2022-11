Great success for the third edition of the Cortina360 Climbing Challenge. Many participants especially in the youth categories, who challenged each other in the competition that took place with the “contest” formula on the top rope specialty.

Good participation also in the adult race held with the “marathon” formula in 3 hours. Among the men, Edoardo Alverà from San Vito di Cadore triumphed, while among the women, the victory went to Jenny Lavarda. These are the first 5 classified in each category on the Lacedelli.

MALE. Seniors. 1. Edoardo Alverà (San Vito); 2. Davide Alberti (Cortina); 3. Bruno Sartorelli (Cortina); 4. Walter Bachmann (Cortina); 5. Mox Da Pozzo (Cortina). Master. 1. Alessandro Menardi (Cortina). U18. 1. Giacomo Mendo (Marano Vicentino); 2. Erik Settimo (Trebaseleghe); 3. Nicolas Gaspari (Cortina); 4. Filippo Bettin (Martellago); 5. Leonardo Ruzza (Scorze). U14. 1. Sam Da Pozzo (Cortina); 2. Aeneas Toniolo (Cavaso); 3. Daniel Oberrauch (Cermes); 4. Giacomo Alverà (Cortina); 5. Max Innerkofler (Sixth). U12. 1. Gabriel Schuen (The Valley); 2. Erick Campagnolo (Farra Vicentino); 3. Filippo Bachmann (Cortina); 4. Edoardo Chiodelli (Cortina); 5. Gabriele Fontanive (Sedico). U10. 1. Tommaso Prosdocimo (Thiene); 2. Jacopo Quaresima (Thiene); 3. Luis Beikircher (Anterselva); 4. Jonas Schuen (The Valley); 5. Stefano Aglione (Cortina). U8. 1. Michael Oberrauch (Cermes); 2. Marco Coletti (Vodo); 3. Carlo Ghedina (Cortina); 4. Alberto Smaltini (Cortina); 5. Ettore Candolini (Trieste). U6. 1. Riccardo Smaltini (Cortina); 2. Vittorio Gimenes (San Vito); 3. Leone Chiodelli (Cortina); 4. Elia Alverà (Cortina).

FEMALE. Seniors. 1. Jenny Lavarda; 2. Alice Colli (Cortina); 3. Manuela Gaspari (Cortina); 4. Elisa Zardini (Cortina); 5. Valentina Lanaro. U18. 1. Emma Crosara (Malo); 2. Maja Gritsch (Brunico); 3. Matilda Moar (Closed); 4. Giada Bernardoni (Scorzè); 5. Lara Panucaredu (Sixth). U14. 1. Giulia Graziani (Thiene); 2. Linda Lados (Sixth); 3. Nina Sordo (Sixth); 4. Carolina Giusto (Mogliano); 5. Angelica Mion (Scorze). U12. 1. Elisabeth Amhof (Olang); 2. Margherita Mion (Scorzè); 3. Sara Beikircher (Anterselva); 4. Giulia Bozza (Cortina); 5. Gaia Zardini (Cortina). U10. 1. Federica Del Longo (Valle); 2. Swami Rimoldi (Sixth); 3. Romy Sordo (Sixth); 4. Aurora Fontanive (Sospirolo); 5. Bianca De Giuli (Cortina). U8. 1. Valentina Del Longo (Valley); 2. Francesca De Giuli (Borca); 3. Mia Menardi (Cortina); 4. Alice Pizzolotto (Cortina); 5. Livia Avila (San Vito). U6. 1. Giada Zardini (Cortina); 2. Angelika Fontanive (Sospirolo); 3. Giulia Zandonella (Cortina); 4. Ludovica Sovilla (Brunico); 5. Athena Candolini (Trieste).