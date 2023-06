Demir back in the U21 team – sport.ORF.at

Yusuf Demir, who has not even been considered for short appearances since January by the Turkish champions Galatasaray Istanbul because of injuries, is back in the Austrian U21 squad. Team boss Werner Gregoritsch nominated the 20-year-old for the two friendlies on June 16 in Wiener Neustadt against Iceland and on June 20 in Senec against Slovakia.

Gregoritsch also uses the two games to assess five debutants such as Angelo Gattermayer (Admira), Raphael Hofer (liefering) and Nikolas Sattlberger (Rapid) before the start of the European Championship qualification in September. Among other things, he has to do without his defense chief Leo Querfeld. With Ervin Omic, Nikolas Veratschnig and Benjamin Kanuric, other regular players were not called up either.

ÖFB U21 squad

Tor: Luka Maric (SK Puntigamer Sturm Graz/ 1 international match), Nikolas Polster (SK BMD Forward Steyr/5), Elias Scherf (SKU Ertl Glas Amstetten/5/0)

Defense: Samson Baidoo (FC Red Bull Salzburg/4/0 goals), Pascal Estrade (NK Olimpija Ljubljana/5/2), Pascal Fallmann (SK Rapid/6/0), David Heindl (KSV 1919/0/0), Lukas Ibertsberger (FC Liefering; 2/0), Paul Koller (Grazer AK 1902/1/0), Lukas Wallner (FC Liefering/2/0), Fabian Wohlmuth (SV Licht-Loidl Lafnitz; 0/0)

Midfield: Matthias Braunöder (FK Austria Vienna/10/1), Yusuf Demir (Galatasaray/10/2), Angelo Gattermayer (FC Flyeralarm Admira/0/0), Raphael Hofer (FC Liefering/0/0), Dijon Kameri (FC Red Bull Salzburg/2/0), Moritz Oswald (SK Rapid6/0), Manuel Polster (FK Austria Vienna/4/1), Nikolas Sattlberger (SK Rapid/0/0), Moritz Wels (SK Puntigamer Sturm Graz/1/ 0)

Attack: Noah Bishop (Cashpoint SCR Altach/4/0), Christoph Lang (SV Guntamatic Ried/4/3), Bernhard Zimmermann (SK Rapid/9/1)

On call: Sandali Conde (FK Austria Vienna), Justin Forst (WSG Tirol), Elias Havel (FC Liefering), Lukas Jungwirth (LASK), Jakob Knollmüller (SV Licht-Loidl Lafnitz), Leo Mätzler (FC Mohren Dornbirn 1913), Samuel Mischitz ( Cashpoint SCR Altach), Luka Reischl (FC Liefering), David Riegler (SKN St. Pölten), Simon Spari (FAC Vienna), Romeo Vucic (FK Austria Vienna), Nico Wiesinger (SV Guntamatic Ried), Philipp Wydra (SK Rapid)