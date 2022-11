RIVANAZZANO

It goes to Credera in the lair of the leaders of group C of women’s Serie D Rivanazzano Volley Club and it is a derby between Tecnosoft Casteggio and Universo In Volley Tempocasa Pavia, while Stradella hosts Segrate. In group D, Mortara hosts Cusago, Florens Vigevano receives Vams Milano, Tempocasa Binasco faces Futura Volley Giovani Busto Arsizio at home. Women’s Serie D, group C, sixth day: today (8.30 pm) Deltainfor Blu Volley Fombio-Volley 2001 Garlasco, Volley 2000 Properzi Lodi-Tomolpack Marudo Sgeam, Duec Branchi and Benedetti Credera-Rivanazzano Volley Club; (21 hours) Tecnosoft Casteggio-Universo Volleyball Tempocasa Pavia, Oltrevolley Caputo Costruzioni Stradella-Volleyball Segrate 78, Volleyball Riozzo-Segi Spino. Rest Cava&Sesto Cremona. Classification: Duec Branchi and Benedetti Credera 15 points; Tomolpack Marudo Sgeam, Oltrevolley Caputo Costruzioni Stradella, Tecnosoft Casteggio, Rivanazzano Volley Club, Volley Riozzo 9; Quarry&Sesto Cremona 8; Segi Spino, Volley 2000 Properzi Lodi 7; Volleyball 2001 Garlasco 5; Deltainfor Blue Volley Fombio 3; Universo In Volley Tempocasa Pavia, Volley Segrate 78 0 (Tecnosoft Casteggio, Oltrevolley Caputo Costruzioni Stradella, Deltainfor Blu Volley Fombio, Tomolpack Marudo Sgeam, Universo In Volley Tempocasa Pavia one match less). Women’s Serie D, group D, sixth day: today (6.30 pm) Coop Novate-Ramcube Audax Corsico Corsico; (8.30 pm) Mortara Virtus Volley-Arcus Cusago, Milan Team Volley E.tec-Cem Torricelli Milan; (21 hours) Wmd Basiglio-Oratorio San Gaetano Abbiategrasso, Florens Vigevano-Vams Milan, Tempocasa Binasco-Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Rest Climatology Novate. Classification: Wmd Basiglio points 14; Volley Vams Milano 12; Climatology Novate 8; Oratory of San Cajetan Abbiategrasso 8; Florens Vigevano, Mortara Virtus Volley, Cem Torricelli Milano 7; Milan Team Volleyball E.Tec 6; Coop Novate 5; Arcus Cusago 4; Tempocasa Binasco, Futura Busto Arsizio 3; Corsico 0. (Milan Team Volley E.Tec two games less; Florens Vigevano, Tempocasa Binasco, Abbiategrasso, Arcus Cusago, Novate, Busto Arsizio one game less). In male D, Universo rests In Volley Pavia, Youfra Vigevano goes to Magenta, Olympua Garlasco hosts Gonzaga Milano in Buccinasco. Men’s Serie D, group A, sixth day: today (6 pm) Vero Volley Monza-Crazy Rozzano; (6.30 pm) Magenta-Youfra Vigevano, Abbiategrasso-Monza Volleyball; (7.30 pm) Olympia Garlasco-Gonzaga Milan; (20.30) Paderno Dugnano-Bollate; (9.15 pm) Opera-Bresso. Rest Universe In Volley Tempocasa Pavia. Classification: City of Opera 14 points; Monza 13; Monza 12; Pro Volleyball, Bresso 9; Rozzano 8; Odb’82 Paderno Dugnano, Volleyball Magenta 6; Director Ardo Bollate, Gonzaga Milan 3; Volley Universe Tempocasa Pavia 1; Gifra Vigevano, Olympia Garlasco 0. (Paderno Dugnano two games down; Bresso, Olympia Garlasco, Magenta, Abbiategrasso one game down).

f.ba.