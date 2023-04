FIBA World Cup 2023: Italy with Angola, the Dominican Republic and the Philippines

The results of the group stage draw for the 2023 World Cup, the first to be played in three countries: the Philippines, Japan and Indonesia.

Italy is in Group A together with Angola, the Dominican Republic and the Philippines. On paper, a decidedly favorable draw for the Azzurri.

Group B, which in the second phase will see the intersection with group A, includes Serbia, Puerto Rico, China and South Sudan.

Team USA in Group C will have to contend with Greece, New Zealand and Jordan.

๐Ÿ”ฅ ๐—š๐—ฅ๐—ข๐—จ๐—ฃ ๐—› ๐Ÿ”ฅ

๐Ÿ“Jakarta ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France#FIBAWC x #WinForAll ๐Ÿ† โ€” ๐Ÿ”ด LIVE DRAW @ #FIBAWC 2023 (@FIBAWC) April 29, 2023

๐Ÿ”ฅ ๐—š๐—ฅ๐—ข๐—จ๐—ฃ ๐—™ ๐Ÿ”ฅ

๐Ÿ“ Okinawa ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia

๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela#FIBAWC x #WinForAll ๐Ÿ† โ€” ๐Ÿ”ด LIVE DRAW @ #FIBAWC 2023 (@FIBAWC) April 29, 2023

๐Ÿ”ฅ ๐—š๐—ฅ๐—ข๐—จ๐—ฃ ๐——๐Ÿ”ฅ

๐Ÿ“Manila ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania#FIBAWC x #WinForAll ๐Ÿ† โ€” ๐Ÿ”ด LIVE DRAW @ #FIBAWC 2023 (@FIBAWC) April 29, 2023

๐Ÿ”ฅ ๐—š๐—ฅ๐—ข๐—จ๐—ฃ ๐—– ๐Ÿ”ฅ

๐Ÿ“Manila ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand#FIBAWC x #WinForAll ๐Ÿ† โ€” ๐Ÿ”ด LIVE DRAW @ #FIBAWC 2023 (@FIBAWC) April 29, 2023

๐Ÿ”ฅ ๐—š๐—ฅ๐—ข๐—จ๐—ฃ ๐—š ๐Ÿ”ฅ

๐Ÿ“ Jakarta ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil#FIBAWC x #WinForAll ๐Ÿ† โ€” ๐Ÿ”ด LIVE DRAW @ #FIBAWC 2023 (@FIBAWC) April 29, 2023

๐Ÿ”ฅ ๐—š๐—ฅ๐—ข๐—จ๐—ฃ ๐—˜ ๐Ÿ”ฅ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan #FIBAWC x #WinForAll ๐Ÿ† โ€” ๐Ÿ”ด LIVE DRAW @ #FIBAWC 2023 (@FIBAWC) April 29, 2023