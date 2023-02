The Formula 1 has reached a 15-year agreement with the Tottenham Hotspurs for the construction of the first electric kart track in the world and the longest indoor track in London inside the very modern Tottenham stadium. The one-of-a-kind facility will open later this year with separate tracks for adults and juniors, both accredited by the National Karting Association – making it a potential future venue for national karting championship racing. Based under the South Stand, the facility will also include interactive motorsport activities and food and beverage outlets.

Insieme, la Formula 1 e il Tottenham Hotspur svilupperanno un nuovo programma di driver academy che mira a ampliare il pool di talenti del motorsport e aiutare a identificare la prossima generazione di piloti di F1. La Formula 1 e il Club forniranno attività educative per le scuole per coinvolgere i giovani locali nel motorsport e mettere in vetrina opportunità di carriera e percorsi in aree come l'ingegneria e lo sviluppo di software. Inoltre, un obiettivo chiave della partnership sarà creare opportunità di apprendistato e di carriera per i giovani locali e portare una maggiore diversità nel settore degli sport motoristici, in particolare per le donne e gruppi sottorappresentati.

Nell'ambito della partnership, la F1 collaborerà anche con il Tottenham Hotspur su iniziative di sostenibilità per promuovere la responsabilità ambientale. L'impegno della Formula 1 a zero emissioni nette entro il 2030 si allinea a stretto contatto con gli obiettivi del Tottenham Hotspur, in quanto firmatario del quadro di azione sportiva per il clima delle Nazioni Unite “Race to Zero”, per dimezzare le proprie emissioni di gas serra entro il 2030 e diventare net zero entro il 2040. Stefano Domenicali, Presidente e Ceo della Formula 1, ha dichiarato: “Mentre continuiamo a far crescere il nostro sport, la collaborazione con marchi di fama mondiale come il Tottenham Hotspur ci consente di portare la Formula 1 e il motorsport a un pubblico nuovo e più diversificato. L'esperienza del karting sarà una destinazione e luogo che famiglie, amici e aspiranti conducenti di tutto il mondo vorranno visitare e divertirsi, coinvolgendo un nuovo pubblico e offrendo un punto di accesso accessibile al mondo del motorsport. I nostri due marchi hanno una visione condivisa per creare opportunità di carriera che cambiano la vita, promuovere la diversità e l'inclusione, ad esempio attraverso la F1 Academy recentemente annunciata, e promuovere la sostenibilità ambientale”. Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha aggiunto: “Da quando abbiamo costruito questo stadio, la nostra ambizione è sempre stata quella di vedere fino a che punto possiamo spingerci oltre i limiti offrendo esperienze di livello mondiale che attireranno persone da tutto il mondo tutto l'anno. Siamo stati in grado di portare i più grandi nomi dello sport e dello spettacolo a Londra N17. Siamo estremamente entusiasti su cosa porterà questa partnership a lungo termine con la F1 per le nostre comunità globali, nazionali e locali”. Infine David Richards CBE, Chairman di Motorsport UK, ha detto: “Mi congratulo con il Tottenham Hotspur e la Formula 1 per questa partnership innovativa. Questo nuovo impianto di kart si allinea perfettamente con la missione di Motorsport UK di ispirare e consentire a più persone di partecipare al nostro sport in un ambiente sicuro, equo, divertente, inclusivo e progressista. Non vedo l'ora di vedere ancora più persone godere del karting, ma soprattutto per vedere un maggior livello di diversità tra i visitatori”.