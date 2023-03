The Austrian national soccer team will have to do without Alexander Schlager in the two European Championship qualifiers on March 24 and 27 (8:45 p.m., live on ORF1) in Linz against Azerbaijan and Estonia.

GEPA/Johannes Friedl



The LASK goalkeeper is out due to illness for the start of qualifying in Linz. Patrick Pentz from Bayer Leverkusen will join the national team in his place. The national team meets on Monday in Windischgarsten for preparation.

ÖFB squad for EM qualification

Tor: Niklas Hedl (Rapid/1 international match), Heinz Lindner (Sion/34), Patrick Pentz (Leverkusen/4)

Defense: David Alaba (Real Madrid/98/15 goals), Jonas Auer (Rapid/0), Kevin Danso (Lens/11/0), Philipp Lienhart (Freiburg/11/0), Phillipp Mwene (Eindhoven/3/0), Stefan Posch (Bologna/20/1), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/9/1), Maximilian Woeber (Leeds United/ 13/0)

Midfield: Christoph Baumgartner (Hoffenheim/25/7), Mathias Honsak (Darmstadt/0), Florian Kainz (Cologne/21/0), Konrad Laimer (Leipzig/24/2), Dejan Ljubicic (Cologne/4/1), Alexander Prass (Sturm Graz/1/0), Marcel Sabitzer (Manchester United/68/12), Nicolas Seiwald (Red Bull Salzburg/10/0), Andreas Weimann (Bristol City/21/1), Patrick Wimmer (Wolfsburg/1/ 0)

Attack: Junior Adamu (Red Bull Salzburg/3/0), Marko Arnautovic (Bologna/106/34), Michael Gregoritsch (Freiburg/43/7), Karim Onisiwo (Mainz/20/1)

On call: Daniel Bachmann (Watford/13), Martin Fraisl (Bielefeld/0) – Flavius ​​Daniliuc (Salernitana/0), Marco Friedl (Werder Bremen/5/0), Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf/0), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/ 38/2), Leopold Querfeld (Rapid/0), Christopher Trimmel (Union Berlin/25/1), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/31/0) – Muhammed Cham (Clermont Foot/1/0), Florian Grillitsch ( Ajax Amsterdam/35/1), Romano Schmid (Werder Bremen/3/0), Hannes Wolf (Monchengladbach/0) – Matthias Seidl (Blau Weiß Linz/0), Oliver Strunz (Rapid/0)