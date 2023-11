Here are the causes of Leclerc’s accident in Brazil

In the Brazilian GP Charles Leclerc he watched the race from the pits, seeing Verstappen once again make a perfect start to immediately take the lead and triumph. And while Max the “Cannibal” celebrated his 17th success in twenty races held so far in the 2023 Formula 1 World Championship, the Ferrari driver asked his team: “But why am I so unlucky?”. Leclerc lost control of his Ferrari car on the formation lap and ended up against the protective barriers. “Without a doubt this year hasn’t exactly been the luckiest for me. Maybe with a trip to Lourdes…”, the ironic comment of the Monegasque driver.

“I can’t say what happened”

While it comes to the Leclerc’s contract renewal (expiring at the end of 2024) and work is underway on the next one Las Vegas Grand Prix scheduled for November 19th, in Maranello they are trying to understand what happened at Interlagos. “I can’t say what happened – said Leclerc -. I lost the steering wheel hydraulics, the rear wheels locked, going into protection and I lost my car. It hurts, I’m sorry.” Then the Monegasque added: “It’s a shame, we had prepared all weekend to have a good race and then it all ends like this…”.

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Charles Leclerc (photo Ansa)

Previous



“I lost the power steering and went straight”

But the Ferrari driver has then revealed the details of the accident which suggest a sudden block of the electronic system. “I was in turn 6, ho lost power steering and went straight because the steering wheel became very hard. All this happened in a split second. I was no longer in control – said Leclerc -. The rear wheels locked themselves. I lost the power steering and then the engine stopped for safety reasons in the formation lap”.

Vasseur: “It was certainly a system problem”

The team principal Frederic Vasseur that the driver himself gave no certainty about the engine problem: “We haven’t understood what happened, we still have to analyze the car,” said Vasseur. But then the team principal confirmed the problem. “Leclerc had a system problem which directs the engine and stopped. Although we still don’t know why, but it certainly was a system problem. I don’t think there is a mechanical problem with the engine that will force us to change it for the next Las Vegas GP.”

Share this: Facebook

X