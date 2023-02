With the opening ceremony of the Nordic World Ski Championships 2023held Tuesday 21 February at 20.23a Planica, and Sloveniathe iridated review has started which includes the races of Nordic combined, ski jumping and cross-country skiingwhich will end Sunday 5 March.

Overall they will take place twenty-four races at the facilities of Planicaat the forefront of ski jumps and cross-country trails. They will be up for grabs twelve titles in cross-country skiing, set in ski jumping and cinque in the Nordic combined, a discipline in which there will be the world debut of the mixed team specialty.

2023 NORDIC SKI WORLD CHAMPIONSHIP MEDALS

# Village O A B T. 1 Norway 6 4 4 14 2 Germania 3 4 1 8 3 Sweden 3 2 1 6 4 Poland 1 1 5 Austria 2 2 4 6 Italia 1 1 7 France 2 2 8 Slovenia 1 1 8 Japan 1 1 8 USA 1 1 # Total 13 13 13 39

NORDIC SKI WORLD PODIUMS 2023

CROSS-COUNTRY SKIING – Women’s sprint tc

1) Jonna Sundling (Sweden)

2) Emma Ribom (Svezia)

3) Maja Dahlqvist (Sweden)

CROSS-COUNTRY SKIING – Men’s sprint tc

1) Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia)

2) Paal Golberg (Norway)

3) Jules Chappaz (France)

SKI JUMPING – NH HS100 individual women

1) Katharina Althaus (Germany)

2) Eva Pinkelnig (Austria)

3) Anna Odine Stroem (Norway)

NORDIC COMBINED – Gundersen NH HS100 / 5 km women

1) Gyda Westvold Hansen (Norway)

2) Nathalie Armbruster (Germany)

3) Haruka Kasai (Giappone)

SCI DI FONDO – 30 km skiathlon Maschile (15 km TC + 15 km TL)

1) Simen Hegstad Krueger (Norway)

2) Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia)

3) Sjur Roethe (Norway)

SKI JUMPING – NH HS100 women’s team

1) Germania

2) Austria

3) Norway

SCI DI FONDO – 15 km women’s skiathlon (7.5 km tc + 7.5 km tl)

1) Ebba Andersson (Sweden)

2) Frida Karlsson (Swezia)

3) Astrid Oeyre Slind (Norvegia)

NORDIC COMBINED – Gundersen NH HS100 / Men’s 10 km

1) Jarl Magnus Riiber (Norway)

2) Julian Schmid (Germania)

3) Franz-Josef Rehrl (Austria)

SKI JUMPING – NH HS100 individual men

1) Piotr Zyla (Polonia)

2) Andreas Wellinger (Germania)

3) Karl Geiger (Germania)

CROSS-COUNTRY SKIING – Women’s team sprint tl

1) Sweden

2) Norway

3) USA

CROSS-COUNTRY SKIING – Men’s team sprint tl

1) Norway

2) Italia

3) France

NORDIC COMBINED – Gundersen NH HS100 / 4×5 km mixed teams

1) Norway

2) Germania

3) Austria

SKI JUMPING – NH HS100 for mixed teams

1) Germania

2) Norway

3) Slovenia

CROSS-COUNTRY SKIING – 10 km lt with departures at intervals for women

1)

2)

3)

