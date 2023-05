LBA Playoffs 2023, the television schedule of Game-1, Game-2 and Game-3

The LBA has the television programming of the first three matches of the Playoff quarter-finals of the Serie A UnipolSai 2022/23:

WE ARE 1

Saturday 13 May 2023

EA7 Emporio Armani Milan – Carpegna Ham Pesaro ore 18.00 Eleven Sports – NOVE

Umana Reyer Venice – Banco di Sardegna Sassari ore 19.30 Eleven Sports – Eurosport 1

Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi ore 20.30 Eleven Sports – NOVE

Sunday 14 May 2023

Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomites Energy Trentino ore 18.00 Eleven Sports – NOVE

WE ARE 2

Monday 15 May 2023

Umana Reyer Venice – Banco di Sardegna Sassari ore 20.00 Eleven Sports – Eurosport 2

Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi ore 20.30 Eleven Sports – Eurosport 1

EA7 Emporio Armani Milan – Carpegna Ham Pesaro ore 21.00 Eleven Sports – DMAX

Tuesday 16 May 2023

Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomites Energy Trentino ore 19.00 Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

WE ARE 3

Thursday 18 May 2023

Carpegna Pesaro Ham – EA7 Emporio Armani Milan ore 20.00 Eleven Sports – Eurosport 1

Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venice ore 21.00 Eleven Sports – DMAX

Friday 19 May 2023

Dolomiti Energia Trentino – Bertram Yachts Derthona Tortona ore 20.00 Eleven Sports – Eurosport 2

Happy Casa Brindisi – Virtus Segafredo Bologna ore 21.00 Eleven Sports – DMAX – Eurosport 1

The dates of any races 4 and 5 are as follows:

Possible RACE 4

Saturday 20 May 2023

Carpegna Pesaro Ham – EA7 Emporio Armani Milan

Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venice

Sunday 21 May 2023

Happy Casa Brindisi – Virtus Segafredo Bologna

Dolomiti Energia Trentino – Bertram Yachts Derthona Tortona

Possible RACE 5

Monday 22 May 2023

EA7 Emporio Armani Milan – Carpegna Ham Pesaro

Tuesday 23 May 2023

Umana Reyer Venice – Banco di Sardegna Sassari

Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi

Wednesday 24 May 2023

Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomites Energy Trentino