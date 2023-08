Luis Rubiales Stands Firm Amid Controversy Over Non-Consensual Kiss to Jennifer Hermoso

Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se defendió este viernes en medio de la controversia por el beso no consensuado a la futbolista Jennifer Hermoso y aseguró que no renunciará a su cargo. “Voy a luchar hasta el final”, afirmó. Durante una asamblea extraordinaria convocada por la RFEF, Rubiales dijo que “pidió perdón sin ambigüedades”, pero que no merece lo que describió como una “caza” en su contra y señaló lo que denominó como “feminismo falso”. “Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. Fue consentido”, dijo durante el discurso. “Quien vea el vídeo (del momento del beso) entenderá que ante 80.000 personas en ese momento, ante millones de personas en televisión, ante todas las personas que estaban allí, incluidas mis hijas, el deseo que yo pudiera tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener besando a una de mis hijas. No hay deseo y no hay posición de dominancia. Todos lo entienden, aunque se esté vendiendo algo diferente en muchos de los medios, tanto los que hacen homenaje al señor (Javier) Tebas como los que hacen homenaje al falso feminismo, que es un gran flagelo en este país”, dijo el líder entre aplausos de los miembros de la asamblea. Después de otras declaraciones, que incluyeron respuestas a funcionarios del gobierno español como Yolanda Díaz e Irene Montero, dejó claro que no tiene intención de abandonar su cargo, a pesar de lo que se esperaba. “Tengo que pedir disculpas por el proceso en el que se produjo el beso. Pero ¿creen que es por la caza que estoy sufriendo, para que pidan mi dimisión? Voy a decir algo: ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No me voy a dimitir!”, dijo Rubiales enérgicamente. Comenzó su discurso frente a los representantes de los clubes afirmando que la asamblea era el lugar donde debía dar “todas las explicaciones”. Además, afirmó que recibió muchos mensajes de apoyo: “Hay mucha gente que, aunque esté silenciada, me está apoyando. Diría que son más que los que están en contra”. Rubiales se disculpó primero por un gesto obsceno que hizo en el palco durante el partido entre España e Inglaterra, en el que un video captó el momento en que se agarra los genitales, a pocos metros de la reina Letizia. En cuanto al beso a Hermoso, fue contundente al afirmar que fue “malinterpretado”. “Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. Fue consentido. Esta jugadora falló un penalti. Tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de uno más. Tuvimos un momento muy afectuoso durante la concentración”, dijo. También detalló cómo fue el momento en que besó a la futbolista. “Fue ella quien me levantó en brazos, me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y le dije ‘olvida el penalti, sin ti no habríamos ganado el Mundial’. Ella me dijo ‘eres un crack’, y le dije ‘¿qué? ¿un besito?’. Y ella dijo ‘vale’. Y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo. Que todos lo entendieran. y ella dijo que fue una anécdota y así sucesivamente”. Rubiales también dijo que “no se está tratando de hacer justicia” con las demandas de que renuncie a su cargo, sino que se está “intentando un asesinato social”. “Están tratando de matarme. Como español, tenemos que reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos”, dijo. Tras el discurso, las reacciones no se hicieron esperar. La vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz, insistió en sus críticas a Rubiales y dijo que su discurso fue “inaceptable” y que Rubiales “no puede seguir en el cargo”. Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. Es urgente que el Gobierno actúe y tome medidas: se acabó la impunidad de las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 25 de agosto de 2023 La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, dijo que Rubiales “busca su impunidad” y pidió a la Fiscalía y al Consejo Superior de Deportes que protejan a Hermoso: “Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola”. Rubiales busca su impunidad. Ante esto, Fiscalía y CSD actúen para proteger a la jugadora, decir no al machismo y garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola. — Irene Montero (@IreneMontero) 25 de agosto de 2023 Javier Tebas Medrano, presidente de La Liga, dijo en un largo tuit que “ha sido muy difícil explicar lo que está sucediendo con Luis Rubiales durante todos estos años” y agregó que “los gestos misóginos, las expresiones profanas, el desastre de protocolo y los insultos de este último bochorno global, no son una sorpresa” y esto tiene antecedentes. “Rubiales se interesa por mentir y presentarme como un conspirador para ocultar se en una falsa equidistancia y salir de sus escándalos y excesos. Nada podría estar más lejos de la realidad”, escribió Tebas Medrano. “Aunque el truco de la victimización cruda ha funcionado demasiadas veces, esta vez seguir intentándolo es simplemente ridículo, es imposible atribuir su comportamiento misógino y despreciable a ninguna trama absurda cuando el daño reputacional para todo el fútbol español ya es inevitable”, afirmó. El exguardameta de la selección española de fútbol Iker Casillas resumió todo en un breve tuit: “Vergüenza ajena”. Deberíamos pasar estos 5 dias hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a tod@s! Presumir de un título que no teníamos en fútbol femenino pero….. 😔🤦🏼‍♂️ Ver más —Iker Casillas (@IkerCasillas) 25 de agosto de 2023 Las voces en contra de Rubiales Rubiales enfrentó presiones desde varios frentes, desde las propias jugadoras de la selección nacional a través de la Liga Profesional de Fútbol Femenino de España, el Consejo Superior de Deportes (CSD) del gobierno español, el sindicato que representa a los futbolistas españoles —FUTPRO—, líderes políticos, estrellas del fútbol femenino y más recientemente de la FIFA, cuya Comisión Disciplinaria abrió un proceso el jueves. La indignación en torno a Rubiales surge a raíz de un video en el que se le ve abrazando a Hermoso, poniendo ambas manos en su cabeza antes de besarla. Luego le da unas palmadas en la espalda mientras ella se aleja. Todo esto, durante la ceremonia de entrega de premios después de la victoria de España en la final de la Copa del Mundo Femenina contra Inglaterra este domingo. Aunque Rubiales se disculpó y admitió que “cometió un error” al besar a Hermoso, muchas voces rechazaron lo sucedido y pidieron su salida de la RFEF. La jugadora Jenni Hermoso se expresó a través de un simple comunicado: “Mi…

