PAVIA

Teams on the field at 2.30 pm in the amateur championships. In Promotion faripointti on the provincial derby between Robbio and Casteggio leaders with full points.

Promotion. Group E (12th day): Casalpusterlengo-Romanengo; Castelleone-Sancolombano; Scannabuese-Tribiano; Senna Gloria-Settalese, Basso Pavese-Segrate; Vistarino-Paullese; Bresso-Cinisello; Villa-Landriano. Classification: Cinisello 24; Castelleone 21; Casalpusterlengo 20; Scannabuese 19; Tribianus 18; Bresso and Landriano 17; Romanengo, Villa and Sancolombano 15; Settalese 14; Paullese 13; Seine Glory 12; Vistarino 11; Segrate 5; Basso Pavese 2. Girone F: Vittuone-Spezia; Assago-Vighignolo; Barona-Bressana; City of Vigevano-Settimo Milanese; Frog Milan-Rozzano; Pontevecchio-Sedriano; Rhodense-Viscounty Pavese; Robbio-Casteggio. Classification: Castle 30; Vighignolo 24; Victuo 22; Pontevecchio and Assago 18; Frog Milan 16; Sedriano 15; Settimo Milanese, Rhodense and Barona 14; Robbio and Rozzano 13; City of Vigevano 12; Viscontea Pavese and La Spezia 7; Bressana 6.

First category. Group I: Albuzzano-Rivanazzanese; Athletic Pavia-Romano Banco; Mottese-Locate; Casorate-Milanese Academy; Frigirola-Lungavilla; Rosatese-Castelnovetto; Siziano-Garlasco; Vigevano-Cavese. Classification: Cavese 24; Castelnovetto 21; Casorate, Lungavilla and Romano Banco 20; Garlasco and Vigevano 19; Locate 16; Rosatese 15; Sitianus 14; Rivanazzanese 13; Athletic Pavia 12; frigirola 11; Albuzzano 9; Mottese 6; Milanese Academy 2.

Second category. Group M: Chignolese-Mairago. Classification: Chignolese 30; Spinese 25; Frassati 23; Caselle Landi 22; St. Louis 21; Sanmartinese 15; San Fereolo and Casoni 14; Laudense 13; Azure 12; Mairago and Alpina 10; Graffignana and Vidardese 9; San Fiorano 8; St. Bernard 6. Girone T: Buccinasco-Pro Ferrera; Casarile-Blue Arrow; Gambolò-Gropello; Lomellina-Gravellonese-San Giorgio-Nevada; Virtus Abbiatense-Mortara; Virtus Lomellina-Cassolese; Zibido-Superga. Classification: Zibido 28; Cassolese 26; Superga and Freccia Azzurra 22; Buccinasco, Casarile and Pro Ferrera 18; Virtus Lomellina 16; Mortar 13; Nevada, Gambolò and Lomellina 12; San Giorgio and Gropello 9; Gravellonese 6; Virtus Abbiatense 5. Girone U: Certosa-Portalberese; Corteolonese-Zavattarello; Hellas Torrazza-Real Torre; Mirabello-Nice; Don Bosco-Viqueria Oratory; Apos Stradella-Retorbido; Belgioioso-San Martino; Vellezzo Bellini-Vallone. Classification: Apos Stradella 29; Royal Tower 26; Portalberese 24; Belgoious 23; Nice 19, Mirabello 18; Vallone, Corteolonese and Certosa 16; Vellezzo Bellini 15; Don Bosco and San Martino Oratory 12; Viquería 9; Cloudy 5; Zavattarello and Hellas Torrazza 4.

Third category. Group B Lodi (9th day): Turano-Atletico Miradolo. Classification: Atl. Miradol 15; Virtus Maleo, Guardamiglio and Secugnago 12; Edelweiss 11; Turano 10; Esorsamma, Castelnovese and Cavenago 9; New Lodi 7; Livraga 6; St. Michael 1. Girone A (10th day): Ceranova-Carbonara; Guinzano-Villanova; Olimpic Cilavegna-Giussago; Olympia-Cilavegna 95; Real Vidigulfo-Concordia Pavese; Cassolese-Borgarello; Zinasco-Albonese. Classification: Real Vidigulfo 21; Olympia 18; Giussago and Guinzano 16; Cassolese 16 (out of the standings); Olympic Cilavegna 15; Concordia Pavese 14; Lomello 12; Cilavegna95 and Albonese 11; Villanova 10; Zinasco 4; Borgarello 3; Carbonara 1; Ceranova 0. Girone B: Eaglets-Clastidium; Varzi-Castelletto; Travacò-Folgore; Portalbera-Casei; New Team Oltrepò-Copiano; Real Casei-Santacristinese; Vallestaffora-Carpignanese willow. Classification: Travacò 21; Clastidium 19; Varzi and Folgore 18; Willow and Castelletto 17; Portalbera 16; New Team Oltrepò 15; casei 13; Santacristinese 11; eaglets 6; Copy and Real Casei 4; Carpignanese 1. —

A.C.F.