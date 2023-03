Saudia, la compagnia aerea di bandiera dell'Arabia Saudita, è stata nominata Official Global Airline Partner dell'Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team (AMF1) per la stagione 2023. Il presidente esecutivo, Lawrence Stroll, ha evidenziato tutta la sua ambizione per AMF1 con la firma del due volte campione del mondo Fernando Alonso per guidare al fianco di Lance Stroll nel 2023 nella FIA Formula One World Championship. Dopo una prestazione impressionante durante i test pre-stagionali, il team ha fatto un inizio di stagione straordinario con Fernando che ha conquistato uno spettacolare podio all'apertura della stagione in Bahrain il 5 marzo 2023. Con Lance al sesto posto, c'è molto potenziale davanti per il team. Nell'ambito dell'impegno della compagnia aerea a offrire esperienze indimenticabili ai clienti, Saudia ha anche lanciato una competizione globale legata alla partnership. Il concorso darà ai fan la possibilità di vincere un'incredibile esperienza AMF1 in una delle tante destinazioni del Gran Premio verso cui vola Saudia. Per ulteriori informazioni sul concorso, visitare takeyourseat.saudia.com. Khaled Tash, Chief Marketing Officer di Saudia Group, ha commentato: “Siamo molto entusiasti di espandere il portafoglio di partnership sportive strategiche di Saudia e di annunciare la nostra più recente collaborazione con un nome così famoso nel settore automobilistico e del motorsport. In Saudia crediamo nel potere dello sport di unire le persone e creare un mondo senza confini. Pertanto, siamo stati molto selettivi nella scelta dei migliori team sportivi globali che condividono la nostra visione. Con la passione per l'innovazione e le iniziative incentrate sulla sostenibilità, siamo fiduciosi di aver trovato un partner naturale nell'Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team. Insieme, non vediamo l'ora di offrire esperienze indimenticabili ai fan della Formula 1 nel Regno e oltre per tutta la stagione 2023". Jefferson Slack, Managing Director, Commercial and Marketing di AMF1 ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a bordo a Saudia ed è un grande piacere annunciare la nostra nuova partnership in vista del round del Regno del Campionato del mondo a Jeddah questo fine settimana. Chiaramente, esiste un'alleanza strategica tra il mondo dei viaggi aerei e la Formula 1: la esploreremo insieme, oltre a cercare di gestire in modo efficiente la nostra impronta di viaggio globale. L'arrivo di Saudia non solo sottolinea le opportunità che la Formula 1 offre alle aziende su una scala globale senza precedenti, ma evidenzia anche la forza e l'attrattiva del nome Aston Martin per i marchi affini alla ricerca di partnership uniche e collaborative. Attendiamo con impazienza la prossima stagione e la creazione di nuovi entusiasmanti progetti ed esperienze con Saudia e i suoi clienti”.